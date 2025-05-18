Индия в 101-й раз провалила запуск ракеты в космос: новости 18 мая

Ракета должна вывести на орбиту Земли индийские спутники Источник: ISRO











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 мая.

В Ватикане прошла интронизация папы римского

В Ватикане прошла церемония интронизации нового папы римского Льва XIV на площади Святого Петра. Сначала понтифик проехал на открытом Mercedes-Benz по площади Святого Петра и близлежащей улице Кончилиационе.

На мероприятие пригласили делегации и представителей 156 стран и международных организаций. Изначально планировалось, что российскую делегацию возглавит министр культуры РФ Ольга Любимова. Однако она не смогла принять участие в мероприятии из-за несогласованности воздушного маршрута. В итоге ее заменил посол России Иван Солтановский. Также на интронизации присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Канады Марк Карни и британский принц Эдвард.

На церемонии Лев XIV получит два подарка, символизирующих папство. Это золотое кольцо — печатка рыбака, названное в честь святого Петра — рыбака, который был первым папой римским, а также палий из овечьей шерсти, который символизирует роль папы как пастыря и который набрасывается ему на плечи перед началом мессы.

В своей проповеди новый папа призвал к единению церкви, прочитал молитву «Царица небесная» и заявил, что Украина ждет переговоров о мире. Сегодня понтифик примет Владимира Зеленского.

Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории

Бывшего игрока сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории. Он попал на первое место в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Топ-10 вратарей в истории футбола по версии IFFHS:

Лев Яшин Джанлуиджи Буффон Мануэль Нойер Икер Касильяс Гордон Бэнкс Петр Чех Дино Дзофф Зепп Майер Рикардо Замора Оливер Кан

В составе сборной СССР футболист выиграл Олимпиаду 1956 года, стал чемпионом Европы в 1960-м, серебряным призером в 1964 году. Яшин трижды участвовал в чемпионате мира. Вместе с «Динамо» спортсмен пять раз побеждал в чемпионате СССР и трижды становился обладателем Кубка страны. Он стал первым вратарем, кто выигрывал «Золотой мяч».

В Швейцарии прошел финал «Евровидения»

В Швейцарии прошел финал конкурса «Евровидение». Победу одержал Йоханнес Пич (сценический ник — JJ) из Австрии с песней Wasted love.

Второе место заняла израильская исполнительница Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise. Третье место досталось исполнителю из Эстонии Томми Кэшу (настоящее имя — Томас Таммеметс), который исполнил композицию Espresso Macchiato.

Следующее «Евровидение» станет юбилейным, семидесятым. Оно пройдет в Австрии, на родине победителя.

В США возле клиники взорвался автомобиль

Автомобиль взорвался возле клиники в Палм-Спрингс в Калифорнии, в результате погиб по меньшей мере один человек и несколько получили ранения, сообщает местная газета The Desert Sun.

Инцидент произошел около 10:50 по местному времени (20:50 мск. — РБК), автомобиль взорвался у клиники репродуктивной медицины. Взрыв был слышен на расстоянии более 3 км, уточнило издание. Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало произошедшее терактом. Имя подозреваемого не раскрывают, чтобы не мешать расследованию.

В Москве мужчина расчленил своего знакомого

Ночью в Москве обнаружили две сумки с человеческими конечностями. Они находились в разных районах города. Первая — у дома на Заповедной улице в Южном Медведкове. Вторая — на территории парковой зоны «Яуза» в Ростокино.

По предварительным данным, приезжий мужчина убил пожилого знакомого в Тимирязевском районе столицы из-за корыстных побуждений. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело. После чего он принял решение на время уехать. Предполагаемого убийцу задержали через несколько часов на Казанском вокзале.

Скончался экс-клавишник группы «Ленинград» Дмитрий Иванов

Клавишник групп «Ленинград» и ЗОЯ Дмитрий Иванов скончался на 42-м году жизни в Москве. Трагическую новость сообщила 18 мая певица МакSим, с которой музыкант сотрудничал в последнее время.

«Мы все верили, что он проснется, в нём ведь столько любви к жизни! Было. Не укладывается в голове. Я тебя очень люблю, Димка! Сложно писать…» — поделилась МакSим в социальных сетях.

23 апреля Дмитрий Иванов заявил, что его работа в группе «Ленинград» закончена, а спустя 6 дней он оказался в реанимации Боткинской больницы в тяжелейшем состоянии.

Индия провалила 101-ую попытку запустить ракету в космос

Запуск индийской ракеты-носителя PSLV–XL прошел неудачно. Этот пуск был 101-м, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).