Беременная маркиза и «чисто английское убийство»: обратная сторона брака Уильяма и Кейт

Кейт Миддлтон и принц Уильям в браке уже 15 лет Источник: ТАСС

Принц Уильям и Кейт Миддлтон выглядят образцово-показательной парой. Со стороны их брак действительно кажется идеальным: любящий муж и заботливый отец, красавица жена, мать троих детей. Счастливая чета Уэльских живет во дворце, словно в сказке. А что на самом деле? Так ли сказочна и прекрасна жизнь членов королевской семьи? Обратную сторону медали не принято показывать, изнанка на то и изнанка. Но как бы тщательно ни подчищалась информация, тайны, скандалы и интриги просачиваются в массы на радость публике. Оказывается, в счастливом браке принца и принцессы далеко не всё гладко.

Брак как с картинки

Клятвы верности и заветное «да» Уильям и Кейт сказали друг другу в 2011 году — их свадьба состоялась 29 апреля в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Уже 15 лет они живут в статусе мужа и жены, и было за эти годы много и хорошего, и плохого. Кейт и Уильям прошли огонь, воду и медные трубы, но по-прежнему вместе. И даже кажутся счастливыми.

Кейт терпеливо ждала, когда Уильям нагуляется и они поженятся Источник: _kate_middleton_royal / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Любой человек, проведший в браке столько времени, с уверенностью скажет: невозможно каждый день жить душа в душу. Да, семья Уэльских имеет монарший статус, но это не отменяет того, что они такие же люди, со своими слабостями, страхами и скелетами в шкафу. Брак — это партнерский союз, который требует вовлеченной работы обоих. И оба трудятся на благо семьи, но что остается за кадром? Слезы, ссоры, мысли о разводе?

Поговаривают, будто Уильям изменял жене, и не раз. Правда, ни разу принц не попадался на адюльтере, но те, кто смотрел сериал «Корона», знают, как оно бывает: целый штаб сотрудников ловко подчищает следы за каждым членом королевской семьи, пряча позорные поступки в черный ящик.

Тусил с красотками и ходил на день рождения к бывшей

Поклонники королевской семьи не могут забыть и простить Уильяму то, как еще до помолвки принц расстался с будущей невестой и неплохо веселился в компании друзей, приударяя то за одной, то за другой красоткой. Нагулявшись, Уильям вернулся к своей «ждущей Кейти» — так Кейт прозвали в прессе.

Протокол не позволяет Уильяму и Кейт проявлять свои чувства на людях, поэтому публике их отношения кажутся холодными и отчужденными Источник: ТАСС











И это далеко не всё. Спустя три года после свадьбы Уильям отправился на вечеринку к своей бывшей девушке Джекки Крейг без жены. Еще до брака с Кейт поклонники видели в Джекки будущую супругу принца. Интересно, что девушки внешне похожи, и тогда Крейг считалась серьезной конкуренткой Миддлтон. Вернемся к вечеринке. Логично, что Кейт от визита была не в восторге, но это не остановило принца. Уильям поздравил бывшую с днем рождения и тем самым спровоцировал волну слухов о своей персоне: неверность сына короля обсуждалась на каждом углу.

Прошло еще три года. В семье Уильяма и Кейт происходит скандальный случай, который ставит под угрозу их брак и заодно репутацию Уильяма. У супругов только родился третий ребенок — малыш Луи. Тогда принц решил, что ему нужен отдых (а Кейт-то совсем не устала) и отправился в Альпы. Принца видели в окружении друзей, моделей — среди них засветилась Софи Тейлор. Именно с ней Уильяму приписали интрижку, но доказательств, конечно же, не нашли. В гневе были все, особенно бабушка принца — королева Елизавета.

Внебрачный ребенок и флирт с подругой жены

В королевской семье не принято комментировать слухи о любовных похождениях (и тем самым заострять на них внимание), поэтому флирт с подружкой Кейт — Роуз Фаркуар остался без внимания, зато желтая пресса сработала отлично.

Роуз называют первой любовью принца, с ней он встречался еще до Кейт, в 2000 году. Их отношения давно завершены, но визит Уильяма на свадьбу Роуз (бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения) добавил перчинки: снова слухи о вновь вспыхнувшем чувстве, а может, и тайном романе.

Кейт Миддлтон никак не комментирует слухи об изменах мужа Источник: _kate_middleton_royal / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще одна девица из любовного списка Уильяма не какая-то там модель, а маркиза Холмондейская, ее зовут Роуз Фаркуар. Говорили, что она была не просто любовницей принца, она была беременна от него и родила дочь. Тут уж принц не выдержал и предъявил иск изданию, которое полоскало его имя в грязи.

Семейные дрязги

Говорят, что Уильям и Кейт ссорятся из-за разных взглядов на воспитание детей. Британские газеты писали, что Кейт не хочет, чтобы их старший сын Джордж учился в Итоне, престижной школе, где когда-то учился сам Уильям. А вот принц, наоборот, считает, что это лучший выбор для наследника.

Супруги спорят из-за будущего образования старшего сына Джорджа Источник: ТАСС











Такие споры, конечно, не редкость в семьях, но когда ты принц и принцесса, каждый твой шаг обсуждают миллионы… Наверняка Кейт хочет защитить сына от давления, которое сама испытывает каждый день. А Уильям, возможно, видит в Итоне традицию, которая важна для монархии.

Мистика и тайна

За неимением информации поклонники королевской семьи сами придумали, куда пропала Кейт (которая в тот момент лечилась от рака) Источник: ТАСС

В 2024 году, когда Кейт Миддлтон внезапно пропала со всех радаров после операции на брюшной полости, многие стали предполагать страшное. Количество теорий заговора на тему того, куда же пропала принцесса Уэльская, множилось будто бы каждый час.

На Уильяма тоже легла тень подозрений. Английские романы не прошли бесследно мимо авторов безумных теорий о том, что Кейт умерла по вине Уильяма. Говорили, что он избивал жену, наносил ей тяжелые увечья и покушался на ее жизнь (или даже убил). Вспоминаются детективные рассказы Артура Конан Дойля и еще сериал «Чисто английские убийства».

Кто-то даже поверил, что Миддлтон действительно умерла, поэтому ее нигде и нет. Наверное, как раз на фоне таких громких заголовков Кэтрин решилась на тяжелое для себя признание всему миру в том, что врачи обнаружили у нее рак.

Принцесса Кейт долго лечилась, мужественно проходила курсы химии, боролась с болезнью, и, если верить британской прессе, принц Уильям всё это время был рядом с женой.

Брачный контракт

Многие британцы, вопреки слухам, верят в искреннее чувство между Кейт и Уильямом Источник: ТАСС

Сейчас Кэтрин в ремиссии, и у семьи всё хорошо — на публике они по-прежнему милые и счастливые Кейт и Уильям, любящие родители и примерные члены королевской семьи. Как же это у них так получается? «Неужели такая сильная любовь?» — спросят романтики. «Нет, скорее, брачный договор», — ответят прагматичные скептики.

Разумеется, брачный договор есть. Но содержание его никто из нас с вами не видел, остается лишь гадать, насколько жестоки его условия. Есть версия, что, согласно мелкому шрифту, Уильям живет как хочет и делает всё, что ему вздумается, а Кейт наслаждается всеми бонусами от принадлежности к королевской семье.

Единственное, что должны делать они оба, это показывать идеальные отношения и улыбаться публике. Это у них отменно получается. Как бы там ни было, Кейт и Уильям остаются идеалом, именно так и должны выглядеть король и королева. И многие британцы с этим согласны и ждут, когда Уэльские вступят в свои права на трон.