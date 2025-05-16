Сорвал сирень — попал в тюрьму: юрист предупредил о наказании для тех, кто хочет сделать бесплатный букет

Наказание зависит от пышности букета Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Во дворах расцветает пышная сирень и манит своим запахом сорвать веточку другую. А делать это ни в коем случае нельзя. За обламывание веток предусмотрена административная ответственность, а в некоторых случаях — уголовная.

«Если сирень растет в городе — это не значит, что она никому не принадлежит. Это государственная собственность, и кустарники являются частью проекта по озеленению города. Можно сказать, что каждая веточка имеет свою стоимость, расчет идет по своей методике. И в зависимости от пышности букета определяется наказание», — рассказала в беседе с Городскими медиа юрист Людмила Александрова.

Например, в соответствии с пунктом 15 закона г. Москвы «Об охране и использовании зеленого фонда в г. Москве» от 13.11.2024 года № 27, при повреждении или уничтожении зеленых насаждений придется возместить причиненный вред. Размер определяет уполномоченный орган по особой методике.

За порчу зеленых насаждений можно получить административный штраф в соответствии со ст. 20.1 КоАП РФ, который составляет от 500 до 1000 рублей, или административный арест на срок до 15 суток.

Однако дело может дойти до уголовной ответственности.

Если сорвать и сделать пышный букет из ветвей сирени, из-за чего дерево заметно поредеет, то это может быть квалифицировано по ст. 214 УК РФ «Вандализм». В таком случае штраф вырастет до 40 000 рублей. А если потом попытаться кому-то продать этот букет, то статья Уголовного кодекса будет иной.

«Деяние уже будет квалифицироваться как „кража“ с назначением штрафа до 80 000 рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет», — объяснила юрист.

