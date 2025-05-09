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Страна и мир Парад Победы в Москве показал всему миру: как европейские СМИ отреагировали на речь Путина

Парад Победы в Москве показал всему миру: как европейские СМИ отреагировали на речь Путина

Больше всего зарубежные издания поразила международная поддержка Путина

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Американские журналисты обратили внимание на рукопожатие Путина с иностранными офицерами | Источник: RuptlyАмериканские журналисты обратили внимание на рукопожатие Путина с иностранными офицерами | Источник: Ruptly

Американские журналисты обратили внимание на рукопожатие Путина с иностранными офицерами

Источник:

Ruptly

В Москве на Красной площади сегодня прошел парад Победы. Реакция зарубежных СМИ не заставила себя долго ждать. Рассказываем, что говорят о состоявшемся торжестве на 9 Мая и как президент России Владимир Путин показал, что он «не одинок», а также одержал личную политическую победу, в материале.

Украинский лидер Владимир Зеленский угрожал возможными диверсиями со стороны Киева во время парада Победы на Красной площади. Однако, несмотря на все провокации, торжество прошло с большим размахом.

В пешем шествии участвовали иностранные военнослужащие. Ветераны, приглашенные гости и мировые лидеры 27 стран наблюдали за праздником с трибун. Президент России Владимир Путин выступил с поздравительной речью в честь 80-летия Победы в ВОВ.

К главному параду Победы было приковано внимание всего мира. Американские журналисты из The New York Times назвали парад на Красной площади «грандиозным мероприятием».

А в газете The Washington Post вышла статья с заголовком: «Россия демонстрирует уверенность на параде, посвященном 80-летию разгрома нацистов». Американские журналисты отмечают, что в этом году, в 80-ю годовщину Победы, лидеры Китая, Бразилии, Словакии, Сербии, Египта, Вьетнама и других стран приехали в Россию, чтобы отметить этот торжественный и эмоциональный праздник. Особое внимание издание обратило на то, что президент Путин после парада пожал руки российским и иностранным офицерам, которые участвовали в параде.

Reuters отметило речь президента России, а особенно то, что РФ никогда не потерпит попыток принизить решающую роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии, но Москва также признает роль западных союзников в победе над Адольфом Гитлером.

Газета The Guardian обратила внимание на то, что во время торжественного парада Россия продемонстрировала собственную военную мощь. В статье отметили, что в памятных мероприятиях принял участие премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Несмотря на критику со стороны Брюсселя, он прибыл в Москву.

Французское издание Le Monde отметило благодарность Путина северокорейским военным. А немецкий журнал Der Spiegel был потрясен образцами военной техники, участвовавшей в параде. Особенно журналистов поразила демонстрация беспилотников, баллистических ракет, а также современной артиллерии.

В Испании указали на международную поддержку Путина. По мнению El Pais, Путин показал миру и россиянам, что он не одинок. Также журналисты издания отметили героизм президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы и главы Сербии Александра Вучича, которые присутствовали на параде Победы, несмотря на недовольство Украины и стран ЕС.

А авторы материала в Bloomberg подчеркнули, что, если США решат отказаться от мирного процесса, Украина и остальная Европа окажутся в опасном положении.

Как прошел парад Победы в Москве, мы показывали в нашей онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Парад Победы 9 Мая Красная площадь СМИ
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