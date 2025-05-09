«Объявляют: „Конец войны“. И тут — салют из оружия». Как сложилась судьба ветерана, освобождавшего Китай от японцев

История ветерана, который освобождал Китай от японцев, в одном видео Источник: Городские медиа

99-летний Александр Трынков — один из немногих оставшихся очевидцев Победы. В 17 лет его призвали на Дальний Восток, где он служил на границе с Китаем. 9 мая 1945 года его часть встретила новость о капитуляции Германии ликованием.

«Объявляют: „Конец войны“. Ну тут раз окончание войны — салют из оружия, у кого какое было: у кого — пистолет, винтовка или там пулемет ручной», — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU ветеран.

Но для них война не закончилась — в августе они отправились освобождать Китай от японцев.

«Они драпали от страха — не догонишь», — так ветеран отозвался о стремительном отступлении врага. После войны он вернулся в СССР, окончил школу и институт, посвятил жизнь службе в правоохранительных органах.

Сейчас ветеран живет в Москве, занимается общественной деятельностью и с теплотой вспоминает свою малую родину — село Богородицкое в Рязанской области. В сентябре он отметит 100-летний юбилей.