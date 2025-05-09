Путин поздравил россиян с 80-летием Победы на Красной площади: что сказал президент

Путин отметил, что День Победы самый главный праздник для всей России Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сегодня Россия отмечает 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия проходят во всех регионах страны, а главный парад Победы по традиции проводят на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин выступил с речью во время парада Победы, а после объявил минуту молчания. Публикуем речь президента.

«Дорогие граждане России, дорогие ветераны уважаемые гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с 80-летием победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня нас всех объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности преклонения перед поколением которое сокрушило нацизм ценной миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества. Мы верно храним память об этих исторических триумфальных событиях. И как наследники отмечаем праздник 9 Мая как родной, как самый главный для страны, для всего народа, каждой семьи и каждого из нас.

Наши отцы и прадеды спасли отечество и завещали нам защищать родину, быть сплочёнными, твёрдо отстаивать свои интересы, нашу историю, культуру и ценности. Все что нам дорого и свято для нас. Мы помним уроки ВОВ и никогда не согласимся с искажениями ее событий», — выступил президент перед россиянами.

Путин отметил, что Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма.

«Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу», — подчеркнул глава государства.

РФ будет и впредь держать равнение на ветеранов ВОВ, на их любовь к Родине и стремление защищать отчий дом, заявил Путин.

О чем ещё сказал президент:

Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым, все республики несли общую, тяжёлую ношу войны.

Огромным был вклад жителей Средней Азии и Закавказья. Отсюда бесперебойно шли эшелоны со всем, в чём нуждался фронт. Здесь размещались госпитали и нашли свой второй дом сотни тысяч эвакуированных людей. С ними делились кровом, хлебом, сердечным теплом.

Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны, склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за Победу. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жён, братьев, сестёр, родных, друзей.

Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию.