Вытынанки на 9 Мая: оформляем окна на День Победы

Не за горами День Победы, и этот праздник принято отмечать самыми разными способами. Один из них — украсить окна в доме к 9 Мая. Обычно к этой дате на стеклах зданий появляются тематические украшения. Особенной популярностью пользуются вытынанки на День Победы в 2025 году. Эти готовые шаблоны можно в два счета распечатать, вырезать и наклеить на окно. Специально к празднику мы нарисовали небольшую коллекцию вытынанок на 9 Мая — вы можете их скачать и разместить везде, где вам захочется.
В 2025 году 9 Мая будет особенным, потому что в этом году страна отмечает 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
День Победы в 2025 году выпадает на пятницу, и поэтому отдыхать в честь 9 Мая мы будем четыре дня: с четверга 8-го числа по воскресенье 11-го. 8 мая будет нерабочим за счет перенесенного с 23 февраля выходного.
Перед праздничными выходными также будет сокращенная рабочая неделя: с 5 по 7 мая. А первым рабочим днем после длинных выходных станет понедельник, 12 мая.