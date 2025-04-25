НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

сев.

 758мм 44%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,65
EUR 94,36
Где собирать грибы
Разбор противника «Локо»
Гуляем по необычной окраине
Стройка на набережной Волги
Оценки за поведение
Погода на майские
Ярославль на старых снимках
В Ярославле вернут отопление
Дайджест ко Дню Победы
Страна и мир обзор Вытынанки на 9 Мая: оформляем окна на День Победы

Вытынанки на 9 Мая: оформляем окна на День Победы

Эти шаблоны можно скачать, распечатать, вырезать и наклеить

1 899
1 комментарий
К украшению окон к 9 Мая можно привлечь всю семью, и это будет увлекательно для каждого | Источник: Мария Романова / Городские медиаК украшению окон к 9 Мая можно привлечь всю семью, и это будет увлекательно для каждого | Источник: Мария Романова / Городские медиа

К украшению окон к 9 Мая можно привлечь всю семью, и это будет увлекательно для каждого

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Не за горами День Победы, и этот праздник принято отмечать самыми разными способами. Один из них — украсить окна в доме к 9 Мая. Обычно к этой дате на стеклах зданий появляются тематические украшения. Особенной популярностью пользуются вытынанки на День Победы в 2025 году. Эти готовые шаблоны можно в два счета распечатать, вырезать и наклеить на окно. Специально к празднику мы нарисовали небольшую коллекцию вытынанок на 9 Мая — вы можете их скачать и разместить везде, где вам захочется.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать наклейку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать наклейку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать наклейку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать наклейку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать наклейку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать наклейку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать наклейку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать наклейку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать наклейку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать наклейку

В 2025 году 9 Мая будет особенным, потому что в этом году страна отмечает 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

День Победы в 2025 году выпадает на пятницу, и поэтому отдыхать в честь 9 Мая мы будем четыре дня: с четверга 8-го числа по воскресенье 11-го. 8 мая будет нерабочим за счет перенесенного с 23 февраля выходного.

Перед праздничными выходными также будет сокращенная рабочая неделя: с 5 по 7 мая. А первым рабочим днем после длинных выходных станет понедельник, 12 мая.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
День Победы Праздник Вытынанки к 9 Мая Шаблон для вырезания 9 Мая на окно
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
26 апреля, 11:09
Совсем с ума посходили.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Все снимали — никто не помог. Пропавший пожилой человек погиб, хотя спасти его могли многие. История от волонтера «ЛизаАлерт»
Никита Кифорук
Журналист 72.RU
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Мнение
В России воскресили важную ипотечную программу, но даже банки не понимают, как с ней работать. В чем проблема?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Подъемные 50 тысяч были каплей в море»: молодая учительница рассказала, сколько зарабатывает и как живет
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление