Вытынанки на 9 Мая: оформляем окна на День Победы

Не за горами День Победы, и этот праздник принято отмечать самыми разными способами. Один из них — украсить окна в доме к 9 Мая. Обычно к этой дате на стеклах зданий появляются тематические украшения. Особенной популярностью пользуются вытынанки на День Победы в 2025 году. Эти готовые шаблоны можно в два счета распечатать, вырезать и наклеить на окно. Специально к празднику мы нарисовали небольшую коллекцию вытынанок на 9 Мая — вы можете их скачать и разместить везде, где вам захочется.