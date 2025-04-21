Школьник из Красноярска вышел на перемену и умер по загадочной причине: новости 21 апреля

Скорой осталось только констатировать смерть Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 апреля.

Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 готовится к первому полету

В России до конца апреля пройдет первый полет полностью импортозамещенного самолета SJ-100. Об этом сообщил глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Олег Бочаров.

Самолет полностью готов. Передан на летно-испытательную станцию. Идут наземные отработки, отметил Бочаров.

Ранее в марте опытный образец самолета Superjet с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. В Ростехе отмечали, что рассчитывают на запуск серийного производства самолета SSJ-100 с российским двигателем ПД-8 в начале 2026 года.

Скончался Папа римский

Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщила служба печати Святого престола. Последний раз он вышел к паломникам во время празднования Пасхи. Понтифик появился на балконе базилики Святого Петра.

Что известно об умершем понтифике Источник: Городские медиа

Проблемы со здоровьем у папы начались в середине февраля, его госпитализировали в римскую клинику «Джемелли» для лечения бронхита. Затем заболевание перешло в двустороннюю пневмонию. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность. Однако 7 марта он обратился к верующим с балкона больницы, а 23 марта его выписали.

Мальчика унесло течением реки

Мальчик поскользнулся и упал в течение реки Белая около поселка Никель в Майкопском районе Адыгеи. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.

Источник: СУ СК России по Адыгее / Telegram











Пропавший мальчик 2014 года рождения приехал в Адыгею вместе с родителями из Краснодарского края. Отец пытался спасти ребенка, однако это ему не удалось. В районе проводят поисковые мероприятия, опрошены очевидцы и осмотрено место происшествия.

В России хотят ужесточить условия при покупке жилья

В России до конца 2025 года могут принять законопроект, запрещающий сделки с недвижимостью за наличные. Об этом заявила автор инициативы, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Планируется, что ограничения коснутся жилья стоимостью свыше 1 миллиона рублей. По словам Разворотневой, проект внесут в Государственную думу в июне или июле. Депутат предполагает, что до конца года закон могут принять.

Такая инициатива возникла из-за роста мошеннических схем. Предполагается, что ограничения смогут способствовать их сокращению.

Бакальчука обязали выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей

Суд обязал Владислава Бакальчука выплатить бывшей супруге Татьяне Ким 217 миллионов рублей по делу о разделе имущества. Об этом сообщила объединенная компания Wildberries и Russ.

«Согласно решению суда о разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком, последний получил 1/7 доли от общего имущества. Поскольку стоимость присужденного имущества превышает его долю, суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей», — говорится в сообщении.

По решению суда Бакальчук получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в подмосковном Зарайске, принадлежащие ему компании «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент», а также средства, которые находятся на его персональных счетах, пишет «Интерфакс».

В Улан-Удэ крыса обесточила школы и колесо обозрения

В Улан-Удэ (Республика Бурятия) крыса залезла в распределитель и оставила без света несколько школ, поликлинику, детский сад, несколько насосных станций и колесо обозрения.

Колесо пришлось крутить вручную, чтобы спустить людей на землю Источник: Baza / Telegram

«Отключение продлилось 41 минуту. Колесо обозрения пришлось крутить вручную, чтобы спустить людей», сообщает Telegram-канал «‎Весь Улан-Удэ».

Школьник внезапно умер на перемене

Ученик пятого класса потерял сознание на перемене в школе и умер. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.