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Страна и мир Папа Римский Франциск скончался

Папа Римский Франциск скончался

Он долгое время боролся с болезнью

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3 комментария
Папа показался прихожанам незадолго до смерти | Источник: Guglielmo Mangiapane / ReutersПапа показался прихожанам незадолго до смерти | Источник: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа показался прихожанам незадолго до смерти

Источник:

Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

«Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен сообщить о смерти нашего святого отца Франциска», — объявил кардинал Кевин Фаррелл на телеканале Ватикана. Его не стало в 8:35 (мск).

Накануне во время празднования Пасхи понтифик появился на балконе базилики Святого Петра. Папа Франциск выехал к верующим на инвалидной коляске и помахал собравшимся паломникам.

Проблемы со здоровьем у Папы начались в середине февраля, его госпитализировали в римскую клинику «Джемелли» для лечения бронхита. Ему становилось хуже, и обследования показали начало двусторонней пневмонии. Лечение осложняла полимикробная инфекция. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность. Однако 7 марта он обратился к верующим с балкона больницы, а 23 марта его выписали.

Хорхе Марио Бергольо был избран Папой Римским 13 марта 2013 года. Он стал первым латиноамериканским лидером Римско-католической церкви.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Папа Римский Франциск Скончался Ватикан Пасха Болезнь
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Комментарии
3
Гость
24 минуты
вакцинация.
Гость
49 минут
Святой человек. В Пасху умер.
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