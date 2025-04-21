Папа Римский Франциск скончался

Папа показался прихожанам незадолго до смерти Источник: Guglielmo Mangiapane / Reuters











Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

«Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен сообщить о смерти нашего святого отца Франциска», — объявил кардинал Кевин Фаррелл на телеканале Ватикана. Его не стало в 8:35 (мск).

Накануне во время празднования Пасхи понтифик появился на балконе базилики Святого Петра. Папа Франциск выехал к верующим на инвалидной коляске и помахал собравшимся паломникам.

Проблемы со здоровьем у Папы начались в середине февраля, его госпитализировали в римскую клинику «Джемелли» для лечения бронхита. Ему становилось хуже, и обследования показали начало двусторонней пневмонии. Лечение осложняла полимикробная инфекция. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность. Однако 7 марта он обратился к верующим с балкона больницы, а 23 марта его выписали.