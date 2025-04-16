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Страна и мир «Высыпаюсь быстрее, чем на Земле»: командир МКС рассказал о жизни в невесомости. Видео

«Высыпаюсь быстрее, чем на Земле»: командир МКС рассказал о жизни в невесомости. Видео

Алексей Овчинин поделился нюансами быта космонавтов

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1 комментарий

Алексей Овчинин рассказал о жизни в космосе

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Космонавт из Ярославской области, 53-летний Алексей Овчинин, рассказал о жизни в космосе и работе на МКС. В эксклюзивном интервью 76.RU он поделился изнанкой своей профессии.

«Привыкание к невесомости, как и к условиям гравитации, занимает какое-то время, но у всех по-разному. Кто-то привыкает быстрее, кто-то медленнее. Это зависит, как говорится, от организма, от вестибулярного аппарата. Наверное, дольше и сложнее всего было в первом полете. У меня привыкание к условиям невесомости заняло где-то 4−5 дней и столько же — к условиям гравитации, когда я вернулся. Когда полетел второй раз, адаптировался за день», — рассказал в беседе с 76.RU космонавт Алексей Овчинин.

<p>Алексей Овчинин</p><p>Алексей Овчинин</p>

«В космосе я отдыхаю и высыпаюсь быстрее, чем на Земле. В Москве мне нужно восемь часов, чтобы выспаться, а на МКС же — 6–6,5 часа достаточно. Организм отдыхает быстрее».

Алексей Овчинин

космонавт

На Международной космической станции у каждого космонавта своя каюта. Там оборудовано спальное место и панель, на которую ежедневно выводятся рабочие задачи.

«В космосе на самом деле не имеет значения, в каком положении ты находишься. Хоть вниз головой, хоть вверх головой. Вот стенка, к ней привязан спальный мешок, как в походе. Забираешься в спальный мешок, застегиваешь молнию, и всё, спишь», — рассказал космонавт.

11 сентября 2024 года Алексей Овчинин вместе с Иваном Вагнером и астронавтом NASA Дональдом Петтитом отправился на МКС. Изначально предполагалось, что экспедиция продлится 202 дня, а возвращение экипажа на Землю состоится 1 апреля 2025 года. Однако позднее дату возвращения сдвинули на 20 апреля 2025-го. На время полугодовой экспедиции был запланирован выход в открытый космос и проведение научно-прикладных исследований.

Подробнее о бытовых проблемах космонавтов и жизни на МКС — смотрите в видеосюжете выше.

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Кристина Геворкян
корреспондент
Космонавт Космос Алексей Овчинин МКС Орбита
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Комментарии
1
Гость
23 часа
Какая там жизнь? В студии, поди, все снимают... Нет там космоса, там небесная твердь
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