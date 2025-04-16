«Высыпаюсь быстрее, чем на Земле»: командир МКС рассказал о жизни в невесомости. Видео

Алексей Овчинин рассказал о жизни в космосе Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Космонавт из Ярославской области, 53-летний Алексей Овчинин, рассказал о жизни в космосе и работе на МКС. В эксклюзивном интервью 76.RU он поделился изнанкой своей профессии.

«Привыкание к невесомости, как и к условиям гравитации, занимает какое-то время, но у всех по-разному. Кто-то привыкает быстрее, кто-то медленнее. Это зависит, как говорится, от организма, от вестибулярного аппарата. Наверное, дольше и сложнее всего было в первом полете. У меня привыкание к условиям невесомости заняло где-то 4−5 дней и столько же — к условиям гравитации, когда я вернулся. Когда полетел второй раз, адаптировался за день», — рассказал в беседе с 76.RU космонавт Алексей Овчинин.

«В космосе я отдыхаю и высыпаюсь быстрее, чем на Земле. В Москве мне нужно восемь часов, чтобы выспаться, а на МКС же — 6–6,5 часа достаточно. Организм отдыхает быстрее». Алексей Овчинин космонавт

На Международной космической станции у каждого космонавта своя каюта. Там оборудовано спальное место и панель, на которую ежедневно выводятся рабочие задачи.

«В космосе на самом деле не имеет значения, в каком положении ты находишься. Хоть вниз головой, хоть вверх головой. Вот стенка, к ней привязан спальный мешок, как в походе. Забираешься в спальный мешок, застегиваешь молнию, и всё, спишь», — рассказал космонавт.

11 сентября 2024 года Алексей Овчинин вместе с Иваном Вагнером и астронавтом NASA Дональдом Петтитом отправился на МКС. Изначально предполагалось, что экспедиция продлится 202 дня, а возвращение экипажа на Землю состоится 1 апреля 2025 года. Однако позднее дату возвращения сдвинули на 20 апреля 2025-го. На время полугодовой экспедиции был запланирован выход в открытый космос и проведение научно-прикладных исследований.