НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

3 м/c,

с-в.

 749мм 55%
Подробнее
0 Пробки
USD 84,28
EUR 92,99
Завалит снегом
Лотерейный эксперимент
«Монстр» в Волге
Избили подростка
Антитренды весны
Как выбрать семена
Смертельное ДТП. Видео
Отель в доме-памятнике
Исповедь таксистки
Обмеление Волги — хроника
Страна и мир Российские гимнасты отказались участвовать в ближайших международных соревнованиях

Российские гимнасты отказались участвовать в ближайших международных соревнованиях

Спортсмены решили поддержать своих соотечественников, которых не допустили к турниру

390
5 комментариев
Российские гимнасты решили не выступать на международных турнирах под эгидой FIG | Источник: Олимпийский комитет РоссииРоссийские гимнасты решили не выступать на международных турнирах под эгидой FIG | Источник: Олимпийский комитет России

Российские гимнасты решили не выступать на международных турнирах под эгидой FIG

Источник:

Олимпийский комитет России

Российские спортсмены, получившие нейтральный статус, не будут выступать на ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Федерация гимнастики России поддержала это решение, назвав отказы в допуске необоснованными и предвзятыми.

— Федерация гимнастики России совместно с Олимпийским комитетом России и Минспортом России будет и дальше поддерживать своих спортсменов и защищать их интересы, — подчеркнул президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров. Он напомнил слова президента FIG Моринари Ватанабэ о том, что спорт должен объединять, а не разделять: — К сожалению, полученные нами решения специального комитета FIG демонстрируют, что слова господина Ватанабэ в нем не услышали.

Напомним, ранее FIG ввела правила, согласно которым российские гимнасты могут участвовать в турнирах только при условии нейтрального статуса. Однако специальный комитет федерации отклонил заявки ряда спортсменов. Например, из-за подписки одного из гимнастов на группу в соцсетях, где был размещен анонс Пятого всероссийского антидопингового диктанта с римской цифрой V на афише.

Тренеры и ветераны гимнастики поддержали решение спортсменов не выступать на турнире.

— Надеемся на изменения в международной спортивной повестке и готовы вернуться, как только появится возможность выступать в полном составе спортсменов, которые подавались на нейтральный статус, — рассказал олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Российская сторона рассчитывает на пересмотр решений комитета на ближайшем исполкоме FIG в мае. Пока же спортсмены сосредоточатся на внутренних соревнованиях, включая Кубок в Новосибирске в конце апреля.

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
Гимнастика Никита Нагорный Соревнования
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Virtus Pro
4 часа
Хах да кто их спрашивал )
Гость
4 часа
Тех, кто собирался ехать втихую предупредили, что отлучат от государственной кормушки и они тут же гордо отказались ехать :)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Всё можно получить, если отбросить понты»: как живет многодетный инженер с зарплатой 80 тысяч
Влад
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление