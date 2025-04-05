Российские гимнасты отказались участвовать в ближайших международных соревнованиях

Российские гимнасты решили не выступать на международных турнирах под эгидой FIG Источник: Олимпийский комитет России











Российские спортсмены, получившие нейтральный статус, не будут выступать на ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Федерация гимнастики России поддержала это решение, назвав отказы в допуске необоснованными и предвзятыми.



— Федерация гимнастики России совместно с Олимпийским комитетом России и Минспортом России будет и дальше поддерживать своих спортсменов и защищать их интересы, — подчеркнул президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров. Он напомнил слова президента FIG Моринари Ватанабэ о том, что спорт должен объединять, а не разделять: — К сожалению, полученные нами решения специального комитета FIG демонстрируют, что слова господина Ватанабэ в нем не услышали.

Напомним, ранее FIG ввела правила, согласно которым российские гимнасты могут участвовать в турнирах только при условии нейтрального статуса. Однако специальный комитет федерации отклонил заявки ряда спортсменов. Например, из-за подписки одного из гимнастов на группу в соцсетях, где был размещен анонс Пятого всероссийского антидопингового диктанта с римской цифрой V на афише.