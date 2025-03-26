Куда поехать на майские без виз и больших затрат: 5 недооцененных зарубежных направлений

Для путешествия во все страны из нашей подборки достаточно загранпаспорта, а иногда и только российского паспорта Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











За границу на майские праздники — согласитесь, уже звучит дорого. Но это совсем не так, если отправиться не на фешенебельные курорты или в Европу, а, например, в одну из недооцененных стран ближнего зарубежья. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», именно такие направления сейчас набирают популярность: в топ-10 городов, где пользователи искали жилье, вошли Минск, Брест, Гродно, Ереван, Тбилиси, Баку и Ташкент.

В этом обзоре наши коллеги из MSK1.RU решили рассказать о пяти бюджетных странах, куда можно отправиться на майские, чтобы не переживать об оформлении визы и о больших расходах. Цены на перелеты указаны из Москвы, проверяйте — может, есть прямые рейсы из вашего города.

Белоруссия

Цена перелета в Минск: от 12 000 рублей туда-обратно.

Проживание: от 2500 рублей за ночь в гостиницах среднего класса.

Минск, Брест и Гродно — главные туристические точки в Белоруссии, которые привлекают своей архитектурой, атмосферой и богатой историей. Минск славится чистотой, продуманной городской средой и необычными музеями. Обязательно стоит прогуляться по проспекту Независимости, увидеть библиотеку в форме алмаза, «Красный Костел» и Верхний город — исторический центр с уютными кафе. В Бресте главной достопримечательностью остается Брестская крепость, которая производит сильное впечатление. Вечером стоит пройтись по Советской улице, где каждый день зажигают старинные фонари вручную. Гродно — самый европейский город Белоруссии с прекрасно сохранившейся архитектурой, включая Старый и Новый замки, Коложскую церковь и костелы в стиле барокко.

Армения

Цена перелета в Ереван: от 27 000 рублей туда-обратно.

Проживание: от 3000 рублей за ночь.

Ереван — теплый и гостеприимный город с удивительной атмосферой. Здесь сочетаются древняя архитектура, советское наследие и оживленные современные улицы. Город расположен недалеко от горы Арарат, вид на которую открывается почти из любой точки. В центре стоит прогуляться по площади Республики, подняться по знаменитому Каскаду, посетить музей Матенадаран с древними рукописями и заглянуть в здание Ереванского коньячного завода. За городом находятся два знаковых места — языческий храм Гарни, построенный в эллинистическом стиле, и монастырь Гегард, высеченный прямо в скале. Нельзя пропустить и озеро Севан — одно из самых больших горных озер мира, с потрясающими панорамными видами и монастырем Севанаванк, расположенным на полуострове.

Вид на «Каскад» Источник: Евгений Зиновьев / NGS24.RU

Азербайджан

Цена перелета в Баку: от 30 000 рублей туда-обратно.

Проживание: от 2500 рублей за ночь.

Столица Азербайджана Баку — современный мегаполис с восточным колоритом, расположенный на берегу Каспийского моря. Здесь можно погулять по улочкам Ичеришехер (Старого города) с их мостовыми, мечетями и крепостными стенами, а также футуристическими зданиями, такими как знаменитые «Огненные башни» и Центр Гейдара Алиева, спроектированный Захой Хадид. Одно из самых популярных мест для прогулок — Приморский бульвар, который тянется вдоль Каспийского моря, здесь можно прокатиться на колесе обозрения. За городом тоже есть на что посмотреть. В Гобустане, примерно в 60 километрах от Баку, находится уникальный музей под открытым небом — здесь можно увидеть петроглифы, возраст которых насчитывает несколько тысяч лет. Недалеко от него расположены грязевые вулканы, создающие инопланетные пейзажи. Еще одна знаковая достопримечательность — храм огнепоклонников Атешгях, где раньше горели естественные газовые факелы, и гора Янардаг, на которой пламя вырывается прямо из-под земли.

Грузия

Цена перелета в Тбилиси: от 38 000 рублей туда-обратно.

Проживание: от 3000 рублей за ночь.

Тбилиси — уютный город с мощеными улочками, серными банями и потрясающими видами на Куру. Исторический центр впечатляет своей атмосферой: можно подняться на крепость Нарикала, заглянуть в квартал Сололаки с его старинными домами, а потом расслабиться в одной из серных бань, например в легендарной бане № 5. Рядом с городом находится древняя столица Грузии — Мцхета, где стоит увидеть монастырь Джвари и кафедральный собор Светицховели. Винодельческий регион Кахетия известен не только своими винами, но и красивыми видами — особенно стоит посетить город Сигнахи и монастырь Бодбе. В мае можно также отправиться в горные регионы, например в Казбеги, чтобы увидеть знаменитую церковь Гергети на фоне заснеженной вершины Казбека.

Прекрасный вид на Батуми и горы Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Киргизия

Цена перелета в Бишкек: от 22 000 рублей туда-обратно.

Проживание: от 2000 рублей за ночь.

Киргизия, или Кыргызстан — не самый очевидный выбор для путешествия, но он может приятно удивить. Бишкек славится широкими проспектами, большим количеством парков и рынками с азиатским колоритом. Обязательно стоит посетить площадь Ала-Тоо с музеем истории Киргизии и базар Ош. Но самое интересное в Киргизии — это природа. В двух часах езды от столицы находится национальный парк Ала-Арча, где можно отправиться в горный поход или конную прогулку с видами на альпийские луга и ледники. Еще одно удивительное место — соленое озеро Иссык-Куль, которое не замерзает даже зимой. Весной здесь особенно красиво: вокруг озера цветут яблоневые сады, а на фоне виднеются заснеженные вершины Тянь-Шаня.