В Крыму парень решил чуть-чуть обмануть невесту. Дошло до уголовного дела: новости 17 марта

Молодой человек зашел слишком далеко в своем обмане Источник: Алиса Князева / VLADIVOSTOK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 марта.

История любви в Крыму

В Крыму молодой человек решил немного обмануть невесту, но получил уголовное дело. Его историю рассказал телеграм-канал Baza.

28-летний Павел живет в Севастополе и служит в полиции. На работе он познакомился с девушкой-коллегой и быстро влюбился. Павел хотел произвести впечатление и для солидности накинул себе пару лет возраста. Он сказал, что не 1997 года рождения, а 1995-го.

Вскоре пара поженилась. Однако Павел так и не нашел в себе силы признаться в обмане. Мысль того что секрет раскроется, терзала его всё сильнее.

— В конце января он решил тайком поменять себе документы: с помощью ластика и черной ручки исправил дату в свидетельстве о рождении и военном билете, а после этого отправился в МВД и подал заявление на смену паспорта якобы из-за ошибки в дате рождения. Однако в ходе проверки обман раскрыли, — пишет Baza.

Теперь Павлу грозит реальный срок. Возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов.

А для вас вопрос пары лет был бы критическим в отношениях? Да. Понимаю, почему Павел пошел на обман Нет, это мелочь Сложно судить, у всех людей по-разному

В России хотят ввести военную подготовку с пятого класса

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предложил ввести начальную военную подготовку в школах с 5-го класса для обучения оказанию первой помощи и действиям при воздушной атаке. По его мнению, это поможет защитить детей и их семьи.

«После событий в Курской области нам необходимо возрождать в школах начальную военную подготовку, потому что дети должны себя обезопасить, свою семью. Поэтому нам нужно в каждой школе начиная с 5-го класса, не 9–10-го, а с 5-го класса начинать начальную военную подготовку. И тогда у нас население будет готово к любым действиям, к любым провокациям», — поделился Водолацкий с ТАСС.

Он подчеркнул, что до событий на Украине мало кто из россиян знал об оказании первой медицинской помощи, о том, как сделать перевязку и наложить жгут. Также немногие граждане знали о способах укрытия от дронов, хотя в нынешней ситуации это одна из насущных тем.

Сейчас обучение проводят в центре «Воин». Курсанты этого центра уже спасли много жизней, оказав первую помощь и доставив пострадавших в больницы.

Социально значимые продукты могут упасть в цене

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила установить ограничения наценки на социально значимые продукты для крупных торговых сетей, которые еще не присоединились к этой инициативе.

Среди таких сетей:

«О’кей». «Лента». «Метро». «Зельгрос». «Мария Ра». «Магнолия». «Монетка». «Верный». «Спар». «ВкусВилл». «Азбука вкуса».

«ФАС России совместно с другими органами власти работает над привлечением производителей и торговых сетей, а также отраслевых объединений к ограничению цен и наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров», — говорится в релизе.

Антимонопольная служба обратилась к Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли с просьбой проработать этот вопрос с сетями. В случае согласия сети предоставят информацию о товарах, на которые они готовы взять добровольные обязательства.

В службе подчеркнули, что присоединение ретейлеров к этой инициативе повысит доступность социально значимых продуктов для населения и конкурентоспособность сетей, сообщает РИА Новости.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

В МВД предупредили о действиях злоумышленников, которые представляются сотрудниками управляющей компании и звонят жильцам, предлагая им пересчитать плату за коммунальные услуги.

В основном жертвами таких мошенников становятся пенсионеры, звонящий представляется сотрудником управляющей компании и предлагает пожилым людям пересчитать квартплату. При этом цель мошенников заключается в том, чтобы получить персональные данные граждан.

Правоохранительные органы предупреждают, что это мошенничество, и призывают проявлять бдительность и не верить таким звонкам, сообщает РИА Новости.

У сервисов «Яндекса» произошел массовый сбой

В работе «Яндекс Go» произошел массовый сбой. Пользователи не могут вызвать такси и войти в приложение. Сайт Downdetector зафиксировал сбои у пользователей из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Самарской и Новосибирской областей. Число жалоб превысило 4 тысячи за первый час.

скрин переписки со службой поддержки сервиса «Яндекс Go» Источник: читательница Городских медиа











Сбои также наблюдались в сервисах «Яндекс Еда», «Яндекс Про» и «Яндекс Музыка». В пресс-службе сервиса РБК пояснили, что сложности временные и над их устранением работают специалисты. Городские медиа запросили комментарий в пресс-службе сервиса. Ожидаем ответ.

Источник: Downdetector.su











Позже в Роскомнадзоре заявили о сбое в инфраструктуре компании, который стал причиной неполадок в работе «Яндекс GO».

В России обсуждают возможность корректировки платного приема в вузы

Глава Российской академии образования Ольга Васильева рассказала, что эксперты обсуждают возможность корректировки платного приема в вузы по специальностям, не востребованным на рынке труда. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству повысить качество платного приема и исключить избыточный набор по невостребованным специальностям.

Васильева отметила, что поднимаются вопросы о различных направлениях, включая политологию, журналистику, юриспруденцию, менеджмент и экономику. Необходимость изменений объясняется тем, что подготовку часто ведут непрофильные вузы без должного опыта, что негативно влияет на профессиональные навыки выпускников.

Васильева добавила, что студенты, уже обучающиеся по невостребованным направлениям, должны иметь возможность спокойно окончить вуз, если душа лежит к выбранной специальности, передает РИА Новости.

В Белоруссии сотрудник клининга нашел в подушке клиентки 4 тысячи долларов, но вернул их женщине

В Белоруссии сотрудник клининговой службы нашел значительную сумму денег, превышающую 4000 долларов, у своей клиентки. Он вернул все средства владелице.

По информации SHOT, инцидент произошел в городе Барановичи, Белоруссия. Девушка вызвала специалистов по уборке, и во время чистки старых подушек в одной из них был обнаружен сверток с валютой.

Как выяснилось, недавно у клиентки умерла бабушка и, по всей видимости, она спрятала свои сбережения в подушку, а сама девушка об этом не знала.

В свертке было 4100 долларов и 200 евро Источник: SHOT