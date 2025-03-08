НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 749мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,14
EUR 96,86
Как похудеть
Советы по рассаде
Что на месте ушедших брендов
Когда отключат отопление
Последствия атаки БПЛА
Беспилотник над Ярославлем
Территория «Аквилонов» в Брагине
Конкурс 76.RU
Страна и мир У Wildberries случился сбой: женщины остались без подарков на 8 Марта

У Wildberries случился сбой: женщины остались без подарков на 8 Марта

Покупатели не могут воспользоваться сертификатами

661
1 комментарий
Сервис оказался недоступен в разгар праздника | Источник: Максим Бутусов / E1.RUСервис оказался недоступен в разгар праздника | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Сервис оказался недоступен в разгар праздника

Источник:

У Wildberries произошел сбой сервиса подарочных сертификатов. Пользователи, оплатившие их, не могли открыть и отправить подарок получателю. Об этом в субботу, 8 марта, «Фонтанке» рассказали читатели.

По словам читательницы издания, оплата сертификата прошла успешно, однако сам сертификат было не открыть и не отправить получателю. При попытке открытия появлялась надпись «Сервис недоступен. Попробуйте позже».

— И так уже минимум час, — посетовала собеседница.

Аналогичные жалобы есть и на странице маркетплейса во «ВКонтакте».

— Занырнули в облако подарков… Подарила сертификаты родным, называется. Деньги списали, а сертификаты не открыть. С праздником, — жалуется покупательница.

Некоторые отнеслись к сбою с юмором | Источник: Wildberries / «ВКонтакте »Некоторые отнеслись к сбою с юмором | Источник: Wildberries / «ВКонтакте »

Некоторые отнеслись к сбою с юмором

Источник:

Как сообщили 8 марта «Фонтанке» в пресс-службе маркетплейса, причины уже устранены и сервис работает корректно.

— В настоящее время работа функционала полностью восстановлена на сайте и в мобильном приложении маркетплейса. Специалисты Wildberries уже нашли причины аномалии и оперативно устранили их, — прокомментировали ситуацию в Wildberries.

ПО ТЕМЕ
Сбой Подарочный сертификат Wildberries 8 Марта Проблемы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
3 часа
а билеты безвыигрышных лохтерей впридачу не забыли купить у донов???
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Одной курицы хватает на два месяца»: как живет одинокая россиянка с тремя работами и 10-летней дочерью
Ксения
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление