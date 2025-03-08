У Wildberries случился сбой: женщины остались без подарков на 8 Марта

Сервис оказался недоступен в разгар праздника Источник: Максим Бутусов / E1.RU











У Wildberries произошел сбой сервиса подарочных сертификатов. Пользователи, оплатившие их, не могли открыть и отправить подарок получателю. Об этом в субботу, 8 марта, «Фонтанке» рассказали читатели.

По словам читательницы издания, оплата сертификата прошла успешно, однако сам сертификат было не открыть и не отправить получателю. При попытке открытия появлялась надпись «Сервис недоступен. Попробуйте позже».

— И так уже минимум час, — посетовала собеседница.

Аналогичные жалобы есть и на странице маркетплейса во «ВКонтакте».

— Занырнули в облако подарков… Подарила сертификаты родным, называется. Деньги списали, а сертификаты не открыть. С праздником, — жалуется покупательница.

Некоторые отнеслись к сбою с юмором Источник: Wildberries / «ВКонтакте »











Как сообщили 8 марта «Фонтанке» в пресс-службе маркетплейса, причины уже устранены и сервис работает корректно.