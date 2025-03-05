Путин поставил срок решения вопросов с мигрантами и объяснил, кого из иностранцев ждут в России

Президент России Владимир Путин призвал как можно скорее принять обновленную концепцию миграционной политики. По словам президента, сделать это нужно в этом году. С таким заявлением глава государства выступил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России.
— Серьезные задачи стоят перед МВД в миграционной сфере. Приоритет здесь — безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности. Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля. Эти и другие инновации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году как можно быстрее, — дал поручение Владимир Путин.
Однако отказываться от привлечения иностранцев в Россию власти не планируют.
— Следует развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения на Родину наших соотечественников, а также тех иностранцев, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят жить и работать в нашей стране, а уж тем более — если имеют соответствующие квалификацию, образование и нужны нашей экономике, — подытожил президент.
Владимир Путин добавил, что следует предотвратить втягивание молодых людей в преступность, в том числе в наркобизнес и киберпреступления. Он также призвал жестко и оперативно реагировать на проявления экстремизма и религиозного радикализма в РФ.
— МВД совместно с ФСБ, Федеральной таможенной службой, другими профильными структурами нужно активнее выявлять наркодилеров, пресекать наркотрафик, в том числе трансграничный. Совершенствовать механизмы борьбы с агрессивной рекламой и площадками по продаже наркотиков в цифровой сфере, — призвал президент.
Президент считает, что нельзя снижать темп в борьбе с коррупцией, а особое внимание следует уделить гособоронзаказу и нацпроектам.
О чём еще заявил президент:
российские правоохранители должны учитывать все угрозы, возникающие в условиях конфликта;
паспортизация жителей Донбасса и Новороссии завершена практически в полном объеме;
ущерб от киберпреступлений в 2024 году составил около 200 млрд рублей, порядка 25% пострадавших;
воинствующий радикализм — угроза нашему суверенитету;
число погибших в ДТП в России за 20 лет снизилось более чем вдвое, но этого пока недостаточно;
зарплата сотрудников полиции должна быть конкурентоспособной;
в целом система МВД выполняет стоящие перед ней задачи.