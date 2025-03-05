Путин поставил срок решения вопросов с мигрантами и объяснил, кого из иностранцев ждут в России

Путин заявил, что в Россию нужно привлекать иностранцев, разделяющих ее ценности Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Президент России Владимир Путин призвал как можно скорее принять обновленную концепцию миграционной политики. По словам президента, сделать это нужно в этом году. С таким заявлением глава государства выступил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России.

— Серьезные задачи стоят перед МВД в миграционной сфере. Приоритет здесь — безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности. Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля. Эти и другие инновации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году как можно быстрее, — дал поручение Владимир Путин.

Однако отказываться от привлечения иностранцев в Россию власти не планируют.

— Следует развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения на Родину наших соотечественников, а также тех иностранцев, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят жить и работать в нашей стране, а уж тем более — если имеют соответствующие квалификацию, образование и нужны нашей экономике, — подытожил президент.

Владимир Путин добавил, что следует предотвратить втягивание молодых людей в преступность, в том числе в наркобизнес и киберпреступления. Он также призвал жестко и оперативно реагировать на проявления экстремизма и религиозного радикализма в РФ.

— МВД совместно с ФСБ, Федеральной таможенной службой, другими профильными структурами нужно активнее выявлять наркодилеров, пресекать наркотрафик, в том числе трансграничный. Совершенствовать механизмы борьбы с агрессивной рекламой и площадками по продаже наркотиков в цифровой сфере, — призвал президент.

Президент считает, что нельзя снижать темп в борьбе с коррупцией, а особое внимание следует уделить гособоронзаказу и нацпроектам.

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