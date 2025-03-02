Десятки россиян подхватили болезнь на Бали, у них отнимаются конечности и появляются галлюцинации: новости 2 марта

Существует четыре штамма денге, и человек может переболеть инфекцией несколько раз Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 марта.

Лихорадка денге на Бали

Десятки российских туристов заразились смертельной инфекцией от комаров. Уже более 6 тысяч случаев заболевания с начала января зарегистрировано в Индонезии, из них 28 человек, к сожалению, скончались.

Ситуация ухудшается в сезон дождей, поэтому местные жители обрабатывают дома специальными средствами от комаров. Сама болезнь протекает тяжело: укус воспаляется, ноги опухают и отнимаются, появляются боли в животе, галлюцинации, кожа желтеет, мучает сильная жажда. В больнице пациентов держат под капельницей, дают парацетамол и противорвотные препараты. Возможны внутренние и носовые кровотечения.

Этим недугом заражаются целые семьи: самки комаров Aedes заражают одного человека, который становится источником инфекции для других комаров. Существует четыре штамма денге, и человек может переболеть инфекцией несколько раз, передает SHOT.

А вот заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Московского медицинского университета им. Пирогова Владимир Никифоров утверждает, что о распространении лихорадки в России не может быть и речи. Даже если заболевший вернется с Бали на территорию РФ, то это никак не повлияет на эпидемиологическую обстановку. По информации Никифорова, заразиться лихорадкой можно лишь от насекомого, которое переносит инфекцию, а от самих больных нельзя, передает «Говорит Москва».

— По данным на 2 марта, туроператоры, работающие с Индонезией, а также страховые компании, не получали обращений от туристов на Бали о симптомах заболевания вирусом денге, — говорится в сообщении АТОР.

Приморье в огне

В Находкинском, Партизанском и Хасанском районах Приморской области горят поля. За сутки произошло 10 возгораний на площади 3454 гектара. Все пожары были потушены, сообщает Telegram-канал Олега Кожемяко.

Жители Приморья публикуют видео, на которых видно, как машины проезжают сквозь огонь. На перекрестке Партизанск — Новолитовск видимость составляет не более 5 метров.

Источник: Nahodka na chile / T.me

В Партизанске горит дом, предположительно, огонь перешел с полей. Губернатор требует, чтобы главы муниципалитетов лично контролировали процесс тушения и взаимодействовали с населением, оперативно реагируя на каждый пожар. Он также призывает отказаться от разведения огня в пожароопасный период, потому что ситуация осложняется усилением ветра.

Горит дом в Перетино Источник: Nahodka na chile / T.me

Пожар на складе с пластиком в Подмосковье

В подмосковной деревне Большое Буньково утром 2 марта произошло возгорание на складе, где хранилась пластиковая продукция. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале МЧС России.

Изначально площадь пожара составляла 3000 квадратных метров, но вскоре увеличилась до 7000 квадратных метров. Здание частично обрушилось, на месте происшествия работали 45 сотрудников и 10 единиц техники.

Источник: МЧС России

К месту происшествия направили лабораторию МЧС. Специалисты должны будут взять пробы воздуха, чтобы оценить концентрацию вредных веществ.

Внутри помещения находятся газовые баллоны, что делает пожарную нагрузку склада высокой. Это усложняет тушение пожара.

Американский космический аппарат приземлился на Луне

Американский космический аппарат Blue Ghost, разработанный компанией Firefly Aerospace, успешно приземлился на поверхность Луны. Об этом сообщается в социальных сетях аэрокосмической организации.

Вид с поверхности Луны Источник: Firefly Aerospace

— Blue Ghost совершил посадку! Firefly стала первой коммерческой компанией в истории, которой удалось провести полностью успешное прилунение, — говорится в сообщении.

Представители компании отмечают, что это событие является значительным шагом вперед в области коммерческих исследований космоса. Трансляция посадки американского аппарата на Луну велась космическим агентством США NASA. Целью операции по посадке аппарата на спутник Земли была доставка научно-технического оборудования.

Вид с поверхности Луны Источник: Firefly Aerospace

Toyota собрала бывших дилеров компании из России

Японский автомобильный концерн Toyota впервые с февраля 2022 года провел тайную встречу с бывшими дилерами из России. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации канала, группе бывших дилеров, состоящей из нескольких десятков человек, оплатили билеты бизнес-класса в Дубай и обратно, предоставили проживание в отеле высокого уровня, а также попросили дать гарантии неразглашения информации.

С российскими бывшими представителями автоконцерна связался головной офис компании. Встреча состоялась в период с 9 по 12 февраля. На встрече представители Toyota извинились за уход из России, прекращение поставок и борьбу с импортом. По их словам, они не хотели этого, но были вынуждены принять такие меры.