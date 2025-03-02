Рост пенсий, новые дорожные знаки и изменения в ЕГЭ: главные события недели

При поступлении в вузы будут учитывать не только баллы по ЕГЭ Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о новых законопроектах, происшествиях, и о том, что нас ждет впереди.

Skype полностью прекратит свою работу

Начиная с мая 2025 года сервис Skype больше не будет доступен. Об этом сообщил портал XDA Developers. Кроме того, именно такое же сообщение есть в последней версии обновления программного обеспечения Microsoft.

Сервис Skype начал свою работу 29 августа 2003 года. В первый день работы сервиса, в нем зарегистрировались 10 тысяч пользователей. Спустя несколько месяцев число пользователей достигло миллиона. Сервис использовался как для личных звонков, так и для рабочих переговоров.

В 2011 году компания Microsoft приобрела сервис видеозвонков за 8,5 миллиарда долларов и начала интегрировать его в свои продукты, такие как Windows, Windows Phone и Xbox. Однако у Skype появились конкуренты. Впоследствии сервис был использован для создания корпоративного сервиса Teams. Именно этот вариант предложили пользователям в качестве замены Skype.

Масштабный сбой в Сети

На этой неделе россияне вновь столкнулись с проблемами в работе мобильной связи, интернета и других сервисов. Серьезный технический сбой в работе различных систем и сервисов случился 28 февраля. Эти проблемы зарегистрировал портал «Сбой.РФ».

Источник: «Сбой.РФ»











Пользователи жаловались на проблемы в работе некоторых операторов связи, мессенджеров и других платформ. Особенно серьезные неполадки были в популярном приложении WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Количество обращений с жалобами на мессенджер превысило 1700. А вот по данным downdetector.su, число жалоб на работу WhatsApp превысило три тысячи. Глобальный сбой в работе мессенджера также зафиксировал и Роскомнадзор.

Источник: downdetector.su











Новые дорожные знаки

В России начнет действовать новый ГОСТ с 1 января 2026 года. На дорогах появятся новые дорожные знаки и правила их использования. Но регионы уже могут начать внедрять новые знаки, одобренные Росстандартом.

Власти Москвы планируют демонтировать 55 тысяч лишних указателей, чтобы уменьшить количество отвлекающих водителей.

Некоторые знаки объединят для удобства. Например, знак «Парковка» объединят с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку», а на табличке «Рекомендуемое ограничение скорости» будет и указатель «Искусственная неровность».

Какие новые знаки появятся:

«Глухие». Его часто устанавливают у медицинских учреждений, зданий общественных организаций и коррекционных школ. Он будет представлять собой горизонтальную табличку на белом фоне для информирования водителей о наличии на дороге слабослышащих или неслышащих пешеходов;

обновят таблички, которые указывают на временные ограничения действия дорожных указателей. Теперь в них будут указаны не только время и день недели, а также месяцы;

«Стоп-линия», которой указывают место остановки перед перекрестком, видоизменится. Помимо привычного горизонтального расположения букв, можно будет встретить и вертикальное. При этом перед некоторыми регулируемыми перекрестками (кроме аварийных) его и вовсе можно будет не ставить, новый стандарт разрешает использование только разметки.

Изменения в системе образования

В ближайшем будущем процедуру проведения ЕГЭ хотят изменить. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что практическую часть в ЕГЭ по физике, химии и биологии могут ввести в течение трех ближайших лет. А вот необходимости увеличения заданий в экзамене на тему СВО пока нет.

Самый популярный предмет по выбору в ЕГЭ — обществознание (42%), далее идут информатика (21%) и биология (19,8%), а также физика и химия.

Отменять ЕГЭ не планируют, но это возможно, если экзамен перестанет совершенствоваться. В этом году ЕГЭ планируют сдавать 716 тысяч российских школьников.

А вот при поступлении в вузы будут учитывать не только баллы по ЕГЭ, но и достижения школьников. Это планируют утвердить в 2032/2033 учебном году. Глава ведомства считает, что портфолио может добавить более 10 баллов.

В информационную систему качества образования будут включать достижения школьников в творческой, спортивной и волонтерской деятельности. Главное, чтобы они были заслужены.

Кроме того, для абитуриентов в вузах создали более комфортные и понятные условия, которые могут претендовать на бюджетные места. Вся высшая школа готовит сильные кадры для ведущих отраслей экономики.

Прием документов в вузы начинается с 20 июня, а вот подать документы на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры можно до 1 сентября, на контракт и дополнительный набор — до 1 октября. Документы на программы магистратуры можно подать через «Госуслуги».

Теперь абитуриенты могут участвовать в конкурсе на пять специальностей в каждом вузе, зачисление на бюджетные места будет осуществляться по заявлению о согласии на зачисление, поданному через «Госуслуги». Места по особой квоте могут быть отданы тем, кто не попал в отдельную квоту.

Минобрнауки сохранило обязательную сдачу экзамена по русскому языку для всех специальностей и направлений подготовки. Иностранные абитуриенты должны сдать экзамен по русскому языку, если обучение не ведется на иностранном языке с первого курса. Экзамен по иностранному языку остается для направлений «Экономика», «Менеджмент» и «Управление персоналом».

Рост пенсий в зависимости от региона

Пенсионеры на юге России получают выплаты в 2,3 раза ниже, чем на Севере. Разница между «бедными и богатыми» составила 27 тысяч рублей.

Самые большие пенсии по старости неработающим гражданам назначались на Чукотке — 47 тысяч рублей. Самые низкие выплаты были у жителей Кабардино-Балкарии — 20 тысяч рублей. Средний размер пенсии по старости составил 25 тысяч рублей.

Разрыв в доходах объясняется размером зарплат до выхода на пенсию. Люди на Севере традиционно получают больше из-за отраслей (полезные ископаемые, северные надбавки). На юге выше плотность населения и безработица.

Директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский подчеркнул, что жизнь в южных регионах дешевле из-за стоимости продуктов и отсутствия переплаты за отопление.

Оплата отгулов по новым правилам

В России изменились правила оплаты отгулов: теперь россияне вправе взять отгул в праздник и добавить его к отпуску. А работодатель, в свою очередь, обязан выплатить компенсацию за неиспользованные дни отдыха при увольнении.

Закон об отгулах был принят в сентябре прошлого года. Авторы инициативы объяснили, что в законах не указано, как определять дополнительный выходной день и сколько заплатят за него при увольнении. Из-за этого многие работники не получали при увольнении ни дополнительного выходного, ни повышенной оплаты.

Сотрудник также должен получить разницу между дополнительной оплатой и уже полученной за все неиспользованные дополнительные дни отдыха. Кроме того, работнику, отработавшему в выходной или праздник, могут предоставить другой день отдыха. Выходной день при этом считается как обычный рабочий, а за день отдыха не платят.

Помимо этого нововведения в марте есть еще ряд изменений и законов. О самых значимых и актуальных постановлениях разного уровня в марте можно узнать в нашем обзоре.

Как будем отдыхать в марте

В марте обычно бывает дополнительный выходной в честь Международного женского дня, но не в этом году. Праздник выпадает на субботу, поэтому дополнительный выходной за 8 Марта перенесли на 13 июня. Пятница, 7 марта, будет сокращенным рабочим днем, так как идет перед праздником. Поэтому длинные праздники ожидают россиян лишь в мае: 1–4 мая и 8–11 мая.

Длинных выходных в марте и феврале ждать не стоит Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа









