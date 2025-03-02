«Было много крови. Будто кусок вырвали». Сколько стоит зимовка в Таиланде и точно ли надо туда лететь?

Некоторые ездят за границу не только отдыхать, но и работать Источник: Полина Королева / личный архив











Многие уезжают на зиму из России в теплые края, желательно, к морю. Работа, конечно, продолжается, но удаленно. В этом году так поступила уроженка города Новодвинска в Архангельской области Полина Королева: она и ее молодой человек уехали в Бангкок — там жили, работали и отметили Новый год. 29.RU выяснил, в какую сумму обошлась зимовка, в чём отличие тайской еды от российской, и как продлевать нахождение в стране.

Источник: Кристина Полевая

«Моря не было, поэтому не сильно расслаблялись»

Полина Королева выросла в Новодвинске, откуда уехала учиться в Санкт-Петербург. В Северной столице получила актерское образование. 24-летняя девушка теперь — сценарист видеороликов и начинающая актриса.

Это не первая поездка Полины за рубеж — она уже была на Бали. Но, по ее словам, работать там было не очень удобно — всё-таки место больше подходит для отдыха. В этот раз предполагалось, что и она, и ее молодой человек Андрей будут жить в другой стране и работать удаленно, поэтому и город выбрали подходящий для этого.

Полина и Андрей уехали в Таиланд на четыре месяца Источник: Полина Королева / личный архив











— Мы жили в Бангкоке, это мегаполис, там нет моря, — объясняет Полина. — Есть Пхукет или Паттайя — туристические места. Мы не планировали туда ехать, потому что понимали, что там будет расслабленная атмосфера. На Бали именно так, и работать было очень тяжело. А в Бангкок мы поехали специально, с целью работать. Там есть коворкинги в каждом ЖК, бассейны, тренажерный зал — всё включено в стоимость жилья, это очень комфортно. Моря не было, поэтому не сильно расслаблялись. Но за это время летали отдохнуть на недельку в Пхукет, во Вьетнам и на Краби.

К поездке пара готовилась заранее: скопили деньги и купили билеты за пару месяцев до начала зимы, а также оформили международные водительские права.

— Не скажу, что это сложно, — объясняет Полина. — Мы сильно заранее знали, что поедем куда-то зимовать. Нужно было подготовиться, потому что за неделю до поездки у меня была операция в России. Нужно было, чтобы я пропила все лекарства, чтобы всё хорошо было. Еще волновал вопрос с зубами. Их надо было вылечить и так далее, потому что в Таиланде дорогая медицина.

«Закупали всё: от вилок до плиты»

Жилье Полина и Андрей снимали в новом жилом комплексе, которые в Таиланде называются «кондо». Располагался он не в самом центре города, но и не на окраине, в хорошем жилом квартале недалеко от станции метро.

— В Таиланде чаще всего сдают небольшие студии, — объясняет Полина. — У нас была квартира с кухней и ванной, причем не такими уж и маленькими. Я бы всё-таки назвала нашу квартиру студией, хоть кухня и находилась отдельно. Сама комнатка была небольшая, совмещенная с коридором, что не очень удобно. Жилье было выгодно хотя бы потому, что в его стоимость входили спортзал и бассейн. Но курс валют менялся: доллар вырос, и из-за этого баты по отношению к рублю выросли. Если переводить в российские рубли, то поначалу мы платили за все вместе с коммуналкой около 30 тысяч, а под конец — уже примерно 35.

Пара остановилась в небольшой квартире Источник: Полина Королева / личный архив











Еще один момент, который надо знать путешественникам, — за жилье в Бангкоке пришлось заплатить двойной залог, который к тому же не возвращается, если съезжаете раньше.

— У нас в России залог одинарный, то есть если я снимаю квартиру за 40 тысяч рублей, то я и заплачу 40 тысяч рублей залога. Там же мы снимали за 30 тысяч рублей, и вначале пришлось заплатить 60 — сумму залога, — предупреждает россиянка.

Полина считает, что в целом с квартирой повезло — снимали относительно недорого, к тому же рядом жили друзья, которые и посоветовали здесь поселиться. Но были и сложности — например не оказалось вещей. Были только холодильник и микроволновка, потому что жители Таиланда не готовят, а покупают еду и разогревают ее дома.

— Жилье в России, безусловно, удобнее тем, что в нём обычно всё есть, — рассуждает Полина. — А там мы закупали всё: плиту, сковородки, вилки, ложки, кастрюлю, даже ведро со шваброй. Но это нормально для Таиланда. Не знаю, везде ли так в стране, но кажется, что да.

«Чем дальше едешь на метро, тем больше платишь»

В ЖК, кроме Полины и Андрея, жили не только туристы, но и местные — собственно, хозяйка квартиры тоже была тайкой («По виду — очень успешная женщина», — отмечает Полина).

— Тайцы — самый приятный из всех народов, которых я встречала, — вспоминает она. — Впрочем, как и балийцы. А вот вьетнамцы вообще не понравились. Тайцы хорошо реагируют на иностранцев, всегда и во всём помогут. Они очень набожные, поэтому не злятся и не испытывают, как кажется, никакой агрессии. Все вежливые, всегда кланяются, эта привычка сохранилась и у меня.

Есть в стране и русская диаспора. Пара познакомилась с другими русскими, ездили к ним каждые выходные, играли в «мафию», ходили в кафе и обменивались опытом жизни в Таиланде. Там, кстати, действительно есть несколько правил, которые нужно знать:

— Законы страны мы не изучали, но знаю, что не приветствуются поцелуи в общественных местах — по религии этого делать нельзя. Также нельзя курить на людях. Есть специально отведенные места, но я, честно говоря, ни разу их не видела. Но нам они и не нужны — мы не курим. Нельзя провозить вейпы — их продажа запрещена на законодательном уровне, но тем не менее я видела, что их продают. А еще везде пахнет травкой — у них легалайз. В общественных местах ее, наверное, нельзя курить, но она так сильно пахнет, что везде чувствуется.

Вид на Бангкок Источник: Полина Королева / личный архив











Примечательная черта Бангкока — быстрое уличное движение. Это одна из причин, по которой Андрей и Полина не стали сами управлять транспортом.

— Правила дорожного движения они не очень соблюдают, — говорит Полина. — Но тайцы, мне кажется, ближе остальных азиатов к их соблюдению. Но всё равно гоняют по трассам, особенно этим славятся такси — 120 километров в час. Я понимала, что если мы возьмем байк, нужно будет подстраиваться под движение — нельзя же ехать медленно и создавать аварийную ситуацию.

Передвигаться по городу приходилось по большей части на метро. Оно располагалось рядом с домом, но, по словам Полины, было менее удобным, чем в Петербурге.

— У них очень сложная система: есть надземное и подземное метро, и между ними нужно довольно долго переходить, — объясняет она. — И там не так, как у нас: заплатил 70 рублей и едешь. В Бангкоке чем дальше едешь, тем больше платишь. На нашей фиолетовой ветке были нормальные цены, но до центра приходилось доезжать за 150–200 рублей. А по зеленой ветке скататься стоило больше тысячи рублей на двоих. Обратно мы часто ездили на такси, потому что это стоило столько же или чуть дороже.

В жилом комплексе можно было и работать, и заниматься спортом Источник: Полина Королева / личный архив











«Пытались найти гречку, но тайцы не понимали, что это»

Таиланд, как и вся Азия, славится острой едой. Россиянка рассказывает, что это действительно так — даже если о блюде не написано, что оно острое, именно так и будет.

В этот раз Полина и Андрей ни разу не отравились местной едой, хотя такое случалось в Абхазии и на Бали. В Бангкоке травились друзья пары. Полине и Андрею повезло, видимо, потому, что они часто готовили дома, а если и ели где-то, то чаще в заведениях с европейской кухней. Но, конечно, приходилось пробовать и традиционные блюда.

— Еда жирная, в масле, поэтому мы и готовили в основном сами, — говорит она. — Всё очень-очень острое. Но больше всего поражало то, что в быту много пластика. В каждом магазине тебе положат покупку в пластиковый пакет, даже если купишь одно мороженое. Если два разных продукта, например заморозка и фрукты, положат их в разные пакеты, а затем всё вместе еще и в третий пакет.

Тайцы любят пакеты Источник: Полина Королева / личный архив











Что касается ежедневной пищи, то тайцы постоянно едят рис, а вот других круп, включая макароны, не продается.

— Мы пытались найти гречку в больших магазинах, но даже на тайском, и когда показывали картинки, нас не понимали. Я говорю: It's like rice. Они такие: «Рис?» — и приводят меня в отдел с рисом. А там лежат огромные рисовые пакеты килограммов на 10−50. Белый, красный, черный — любой, ничего другого нет. Всё время один рис, который они всегда едят палочками. В итоге мы стали заказывать алтайскую гречку через интернет — 260 рублей за 500 граммов.

Тем не менее Полина признает, что тайский рис вкуснее, чем в России, и готовить его там умеют. Для суши он клейкий, а в сочетании с креветками — рассыпчатый. Во всех случаях было вкусно.

— Но важный момент: я люблю простую еду без специй. А когда покупала готовые блюда в тайских заведениях, то в них всегда чувствовались даже не специи, а глутамат натрия, который добавляют везде и всюду. Это усилитель вкуса, который вызывает привыкание. Кроме того, я пробовала раков и ела креветки на тайском ночном рынке. Нам все говорили, что это безумно вкусно, но мы взяли — было совсем невкусно. Но когда я покупала замороженные креветки и готовила их сама, получалось нормально, — объясняет Полина.

Помимо гречи в Бангкоке трудно найти хороший горячий чай — местные его не пьют, и найти его можно только в некоторых кофейнях. Зато на каждом шагу продают холодный тайский чай — он стоит дешево, в него добавляют много сахара, льда и сиропа. В итоге Полина и Андрей купили большую пачку «Липтона» в пакетиках и пили всё время его, за отсутствием лучшего варианта.

Дорогие морепродукты и дешевые овощи

Рыба в Таиланде тоже не самая дешевая. Полина покупала в магазине замороженные форель или семгу. Получалось 160 бат за стейк — примерно 450 рублей.

— Я очень люблю рыбу и везде ее ищу. У тайцев есть какая-то местная рыба, но она сильно воняет, я бы ее никогда в жизни не ела. Таиланд — страна у моря, но, как ни странно, морепродукты у них сильно дорогие, и я не до конца разобралась почему. Смотрела разные выпуски на Youtube — у них там что-то происходит с портами. Правительство неправильно использует деньги, моря загрязняются, а очистка не происходит. Из-за этого мало качественных морепродуктов и цена такая высокая.

Морепродукты стоят в Таиланде недешево Источник: Полина Королева / личный архив











Молочной продукции в городе нет — только обезжиренное и безлактозное молоко, потому что азиаты плохо переваривают молочные продукты. А вот овощей и фруктов много, но покупать их лучше на рынках, а не в магазинах местных сетей.

— Кроме яблок — они все ужасные: восковые, невкусные, — предостерегает Полина. — Одно яблоко стоят 150 рублей и сильно блестит — ты его моешь, а оно вообще не отмывается и как резина жуется. Мы первое время покупали овощи только в магазинах 7-Eleven, но там в основном помидоры черри и огурцы. Они были не очень вкусные и дорогие. Потом мы узнали, что к дому каждый день подъезжает машина — из нее дед продавал овощи. Они были в разы вкуснее и очень дешевые.

В Таиланде россияне узнали, что манго здесь принято есть не так, как в России — желтым и мягким. Его предпочитают употреблять зеленым.

— Я однажды покупала у местного дяденьки манго. Смотрю, лежат желтый и уже почищенный зеленый. Спрашиваю, показывая на желтый: «Этот хороший?» Продавец говорит: «Нет-нет-нет, плохой. Зеленый — фреш». Я беру зеленый, а он недозрелый, как яблоко. Потом я узнала, что тайцы специально едят манго недоспелым, так как любят похрустеть им, — объясняет Полина.

«Глубоко повредил ногу, будто кусок вырвали»

Россиянам пришлось опробовать и местную медицину. На второй месяц случилось ЧП — Андрей в зале для бокса поранил ногу. Да так сильно, что пришлось делать операцию.

— У нас в спортивных залах обычно все защищено, все мягкое и ты не можешь пораниться. А там он так глубоко повредил ногу, будто кусок из нее вырвали. Было много крови. Работники ЖК вызвали скорую, она приехала за пять минут, Андрея отвезли в больницу, перебинтовали. Затем мы часа два ждали очереди на операцию. Его прооперировали в каком-то общем зале, наложили около 25 швов. При этом было много интернов, стояли и смотрели.

В Таиланде россияне не только наслаждались красивыми видами, пришлось посещать и местных врачей Источник: Полина Королева / личный архив











За госпитализацию и операцию заплатили 5000 рублей, если переводить в местные деньги. Кроме того, Андрею пришлось три недели ежедневно ездить на перевязки, потратиться на лекарства и сделать повторную операцию, так как кожа сразу не прижилась. Все траты обошлись примерно в 30 тысяч рублей, из которых удалось возместить по страховке 21 тысячу.

Нога заживала примерно два с половиной месяца, из-за этого у Андрея была высокая температура. В итоге на месте раны остался большой шрам.

— Врачи какую-то фигню ему советовали — нам кажется, из-за этого кожа и не приживалась, — добавляет Полина. — Они наклеили пластырь и сказали ходить с ним пять дней. А когда мы полетели во Вьетнам и Андрей пошел к местному врачу, тот сказал: «У тебя там уже загноение пошло. Нельзя носить пластырь пять дней, максимум сутки». Во Вьетнаме Андрей два раза сходил на перевязки и ноге сразу же стало лучше. Вот этот случай нам сильно потрепал нервы.

Визаран, или Как вернуться в Таиланд

Пара прожила в Таиланде четыре месяца, но, так как иностранцы могут находиться в стране только в два месяца, Полине и Андрею пришлось совершить визаран (краткосрочный выезд из страны и последующий въезд для обновления срока пребывания. — Прим. ред.).

Пара вылетала во Вьетнам, чтобы совершить визаран Источник: Полина Королева / личный архив

По словам Полины, каждые два месяца они могли бы платить около 22 тысяч рублей на двоих за то, чтобы их вывезли на ближайшую границу с Камбоджей. Для этого предоставляют трансфер: на 12–14 часов вы выезжаете в другую страну, подписываете документы и возвращаетесь. Так легально продлеваете нахождение в Таиланде.

— Но есть и другой способ. Не знаю, насколько это легально, но можно сделать так, как мы. Самим вылететь в другую страну и вернуться — пропустят, но только один раз. Так после двух месяцев в Таиланде мы полетели во Вьетнам. На границе нас досматривали и спрашивали, почему мы вернулись, какая цель путешествия. Но у нас были знакомые, которые шесть раз вылетали в другую страну, а на седьмой их депортировали в Москву, не дав собрать вещи, — просто сразу за свой счет покупаешь билет в Россию.

«Всё было хорошо, но… что-то не то»

Полина и Андрей планировали находиться в Таиланде до мая. Но уехали намного раньше — сразу после Нового года. Они соскучились по дому, а, кроме того, на решение повлияла ситуация в городе:

— Бангкок — довольно жаркий, как раз в январе–феврале там начинаются смоги. Мы уже потихоньку начинали их чувствовать и плохо спали. А в Питере хороший воздух, приятный. Еще и новогодняя атмосфера дала о себе знать — мы отпраздновали Новый год вдвоем, всё было хорошо, но… что-то не то. Сначала думали перебраться из Бангкока во Вьетнам, но потом решили: чего уж тянуть кота за хвост, если можно просто поехать домой, куда мы действительно хотим. И вернулись.

Новый год россияне провели в Таиланде, но после этого вернулись домой Источник: Полина Королева / личный архив











Кстати, поработать в Таиланде действительно удалось не хуже, чем в Санкт-Петербурге. В этом смысле город себя оправдал: