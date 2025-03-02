«Было много крови. Будто кусок вырвали». Сколько стоит зимовка в Таиланде и точно ли надо туда лететь?

Многие уезжают на зиму из России в теплые края, желательно, к морю. Работа, конечно, продолжается, но удаленно. В этом году так поступила уроженка города Новодвинска в Архангельской области Полина Королева: она и ее молодой человек уехали в Бангкок — там жили, работали и отметили Новый год. 29.RU выяснил, в какую сумму обошлась зимовка, в чём отличие тайской еды от российской, и как продлевать нахождение в стране.
«Моря не было, поэтому не сильно расслаблялись»
Полина Королева выросла в Новодвинске, откуда уехала учиться в Санкт-Петербург. В Северной столице получила актерское образование. 24-летняя девушка теперь — сценарист видеороликов и начинающая актриса.
Это не первая поездка Полины за рубеж — она уже была на Бали. Но, по ее словам, работать там было не очень удобно — всё-таки место больше подходит для отдыха. В этот раз предполагалось, что и она, и ее молодой человек Андрей будут жить в другой стране и работать удаленно, поэтому и город выбрали подходящий для этого.
— Мы жили в Бангкоке, это мегаполис, там нет моря, — объясняет Полина. — Есть Пхукет или Паттайя — туристические места. Мы не планировали туда ехать, потому что понимали, что там будет расслабленная атмосфера. На Бали именно так, и работать было очень тяжело. А в Бангкок мы поехали специально, с целью работать. Там есть коворкинги в каждом ЖК, бассейны, тренажерный зал — всё включено в стоимость жилья, это очень комфортно. Моря не было, поэтому не сильно расслаблялись. Но за это время летали отдохнуть на недельку в Пхукет, во Вьетнам и на Краби.
К поездке пара готовилась заранее: скопили деньги и купили билеты за пару месяцев до начала зимы, а также оформили международные водительские права.
— Не скажу, что это сложно, — объясняет Полина. — Мы сильно заранее знали, что поедем куда-то зимовать. Нужно было подготовиться, потому что за неделю до поездки у меня была операция в России. Нужно было, чтобы я пропила все лекарства, чтобы всё хорошо было. Еще волновал вопрос с зубами. Их надо было вылечить и так далее, потому что в Таиланде дорогая медицина.
«Закупали всё: от вилок до плиты»
Жилье Полина и Андрей снимали в новом жилом комплексе, которые в Таиланде называются «кондо». Располагался он не в самом центре города, но и не на окраине, в хорошем жилом квартале недалеко от станции метро.
— В Таиланде чаще всего сдают небольшие студии, — объясняет Полина. — У нас была квартира с кухней и ванной, причем не такими уж и маленькими. Я бы всё-таки назвала нашу квартиру студией, хоть кухня и находилась отдельно. Сама комнатка была небольшая, совмещенная с коридором, что не очень удобно. Жилье было выгодно хотя бы потому, что в его стоимость входили спортзал и бассейн. Но курс валют менялся: доллар вырос, и из-за этого баты по отношению к рублю выросли. Если переводить в российские рубли, то поначалу мы платили за все вместе с коммуналкой около 30 тысяч, а под конец — уже примерно 35.
Еще один момент, который надо знать путешественникам, — за жилье в Бангкоке пришлось заплатить двойной залог, который к тому же не возвращается, если съезжаете раньше.
— У нас в России залог одинарный, то есть если я снимаю квартиру за 40 тысяч рублей, то я и заплачу 40 тысяч рублей залога. Там же мы снимали за 30 тысяч рублей, и вначале пришлось заплатить 60 — сумму залога, — предупреждает россиянка.
Полина считает, что в целом с квартирой повезло — снимали относительно недорого, к тому же рядом жили друзья, которые и посоветовали здесь поселиться. Но были и сложности — например не оказалось вещей. Были только холодильник и микроволновка, потому что жители Таиланда не готовят, а покупают еду и разогревают ее дома.
— Жилье в России, безусловно, удобнее тем, что в нём обычно всё есть, — рассуждает Полина. — А там мы закупали всё: плиту, сковородки, вилки, ложки, кастрюлю, даже ведро со шваброй. Но это нормально для Таиланда. Не знаю, везде ли так в стране, но кажется, что да.
«Чем дальше едешь на метро, тем больше платишь»
В ЖК, кроме Полины и Андрея, жили не только туристы, но и местные — собственно, хозяйка квартиры тоже была тайкой («По виду — очень успешная женщина», — отмечает Полина).
— Тайцы — самый приятный из всех народов, которых я встречала, — вспоминает она. — Впрочем, как и балийцы. А вот вьетнамцы вообще не понравились. Тайцы хорошо реагируют на иностранцев, всегда и во всём помогут. Они очень набожные, поэтому не злятся и не испытывают, как кажется, никакой агрессии. Все вежливые, всегда кланяются, эта привычка сохранилась и у меня.
Есть в стране и русская диаспора. Пара познакомилась с другими русскими, ездили к ним каждые выходные, играли в «мафию», ходили в кафе и обменивались опытом жизни в Таиланде. Там, кстати, действительно есть несколько правил, которые нужно знать:
— Законы страны мы не изучали, но знаю, что не приветствуются поцелуи в общественных местах — по религии этого делать нельзя. Также нельзя курить на людях. Есть специально отведенные места, но я, честно говоря, ни разу их не видела. Но нам они и не нужны — мы не курим. Нельзя провозить вейпы — их продажа запрещена на законодательном уровне, но тем не менее я видела, что их продают. А еще везде пахнет травкой — у них легалайз. В общественных местах ее, наверное, нельзя курить, но она так сильно пахнет, что везде чувствуется.
Примечательная черта Бангкока — быстрое уличное движение. Это одна из причин, по которой Андрей и Полина не стали сами управлять транспортом.
— Правила дорожного движения они не очень соблюдают, — говорит Полина. — Но тайцы, мне кажется, ближе остальных азиатов к их соблюдению. Но всё равно гоняют по трассам, особенно этим славятся такси — 120 километров в час. Я понимала, что если мы возьмем байк, нужно будет подстраиваться под движение — нельзя же ехать медленно и создавать аварийную ситуацию.
Передвигаться по городу приходилось по большей части на метро. Оно располагалось рядом с домом, но, по словам Полины, было менее удобным, чем в Петербурге.
— У них очень сложная система: есть надземное и подземное метро, и между ними нужно довольно долго переходить, — объясняет она. — И там не так, как у нас: заплатил 70 рублей и едешь. В Бангкоке чем дальше едешь, тем больше платишь. На нашей фиолетовой ветке были нормальные цены, но до центра приходилось доезжать за 150–200 рублей. А по зеленой ветке скататься стоило больше тысячи рублей на двоих. Обратно мы часто ездили на такси, потому что это стоило столько же или чуть дороже.
«Пытались найти гречку, но тайцы не понимали, что это»
Таиланд, как и вся Азия, славится острой едой. Россиянка рассказывает, что это действительно так — даже если о блюде не написано, что оно острое, именно так и будет.
В этот раз Полина и Андрей ни разу не отравились местной едой, хотя такое случалось в Абхазии и на Бали. В Бангкоке травились друзья пары. Полине и Андрею повезло, видимо, потому, что они часто готовили дома, а если и ели где-то, то чаще в заведениях с европейской кухней. Но, конечно, приходилось пробовать и традиционные блюда.
— Еда жирная, в масле, поэтому мы и готовили в основном сами, — говорит она. — Всё очень-очень острое. Но больше всего поражало то, что в быту много пластика. В каждом магазине тебе положат покупку в пластиковый пакет, даже если купишь одно мороженое. Если два разных продукта, например заморозка и фрукты, положат их в разные пакеты, а затем всё вместе еще и в третий пакет.
Что касается ежедневной пищи, то тайцы постоянно едят рис, а вот других круп, включая макароны, не продается.
— Мы пытались найти гречку в больших магазинах, но даже на тайском, и когда показывали картинки, нас не понимали. Я говорю: It's like rice. Они такие: «Рис?» — и приводят меня в отдел с рисом. А там лежат огромные рисовые пакеты килограммов на 10−50. Белый, красный, черный — любой, ничего другого нет. Всё время один рис, который они всегда едят палочками. В итоге мы стали заказывать алтайскую гречку через интернет — 260 рублей за 500 граммов.
Тем не менее Полина признает, что тайский рис вкуснее, чем в России, и готовить его там умеют. Для суши он клейкий, а в сочетании с креветками — рассыпчатый. Во всех случаях было вкусно.
— Но важный момент: я люблю простую еду без специй. А когда покупала готовые блюда в тайских заведениях, то в них всегда чувствовались даже не специи, а глутамат натрия, который добавляют везде и всюду. Это усилитель вкуса, который вызывает привыкание. Кроме того, я пробовала раков и ела креветки на тайском ночном рынке. Нам все говорили, что это безумно вкусно, но мы взяли — было совсем невкусно. Но когда я покупала замороженные креветки и готовила их сама, получалось нормально, — объясняет Полина.
Помимо гречи в Бангкоке трудно найти хороший горячий чай — местные его не пьют, и найти его можно только в некоторых кофейнях. Зато на каждом шагу продают холодный тайский чай — он стоит дешево, в него добавляют много сахара, льда и сиропа. В итоге Полина и Андрей купили большую пачку «Липтона» в пакетиках и пили всё время его, за отсутствием лучшего варианта.
Дорогие морепродукты и дешевые овощи
Рыба в Таиланде тоже не самая дешевая. Полина покупала в магазине замороженные форель или семгу. Получалось 160 бат за стейк — примерно 450 рублей.
— Я очень люблю рыбу и везде ее ищу. У тайцев есть какая-то местная рыба, но она сильно воняет, я бы ее никогда в жизни не ела. Таиланд — страна у моря, но, как ни странно, морепродукты у них сильно дорогие, и я не до конца разобралась почему. Смотрела разные выпуски на Youtube — у них там что-то происходит с портами. Правительство неправильно использует деньги, моря загрязняются, а очистка не происходит. Из-за этого мало качественных морепродуктов и цена такая высокая.
Молочной продукции в городе нет — только обезжиренное и безлактозное молоко, потому что азиаты плохо переваривают молочные продукты. А вот овощей и фруктов много, но покупать их лучше на рынках, а не в магазинах местных сетей.
— Кроме яблок — они все ужасные: восковые, невкусные, — предостерегает Полина. — Одно яблоко стоят 150 рублей и сильно блестит — ты его моешь, а оно вообще не отмывается и как резина жуется. Мы первое время покупали овощи только в магазинах 7-Eleven, но там в основном помидоры черри и огурцы. Они были не очень вкусные и дорогие. Потом мы узнали, что к дому каждый день подъезжает машина — из нее дед продавал овощи. Они были в разы вкуснее и очень дешевые.
В Таиланде россияне узнали, что манго здесь принято есть не так, как в России — желтым и мягким. Его предпочитают употреблять зеленым.
— Я однажды покупала у местного дяденьки манго. Смотрю, лежат желтый и уже почищенный зеленый. Спрашиваю, показывая на желтый: «Этот хороший?» Продавец говорит: «Нет-нет-нет, плохой. Зеленый — фреш». Я беру зеленый, а он недозрелый, как яблоко. Потом я узнала, что тайцы специально едят манго недоспелым, так как любят похрустеть им, — объясняет Полина.
«Глубоко повредил ногу, будто кусок вырвали»
Россиянам пришлось опробовать и местную медицину. На второй месяц случилось ЧП — Андрей в зале для бокса поранил ногу. Да так сильно, что пришлось делать операцию.
— У нас в спортивных залах обычно все защищено, все мягкое и ты не можешь пораниться. А там он так глубоко повредил ногу, будто кусок из нее вырвали. Было много крови. Работники ЖК вызвали скорую, она приехала за пять минут, Андрея отвезли в больницу, перебинтовали. Затем мы часа два ждали очереди на операцию. Его прооперировали в каком-то общем зале, наложили около 25 швов. При этом было много интернов, стояли и смотрели.
За госпитализацию и операцию заплатили 5000 рублей, если переводить в местные деньги. Кроме того, Андрею пришлось три недели ежедневно ездить на перевязки, потратиться на лекарства и сделать повторную операцию, так как кожа сразу не прижилась. Все траты обошлись примерно в 30 тысяч рублей, из которых удалось возместить по страховке 21 тысячу.
Нога заживала примерно два с половиной месяца, из-за этого у Андрея была высокая температура. В итоге на месте раны остался большой шрам.
— Врачи какую-то фигню ему советовали — нам кажется, из-за этого кожа и не приживалась, — добавляет Полина. — Они наклеили пластырь и сказали ходить с ним пять дней. А когда мы полетели во Вьетнам и Андрей пошел к местному врачу, тот сказал: «У тебя там уже загноение пошло. Нельзя носить пластырь пять дней, максимум сутки». Во Вьетнаме Андрей два раза сходил на перевязки и ноге сразу же стало лучше. Вот этот случай нам сильно потрепал нервы.
Визаран, или Как вернуться в Таиланд
Пара прожила в Таиланде четыре месяца, но, так как иностранцы могут находиться в стране только в два месяца, Полине и Андрею пришлось совершить визаран (краткосрочный выезд из страны и последующий въезд для обновления срока пребывания. — Прим. ред.).
По словам Полины, каждые два месяца они могли бы платить около 22 тысяч рублей на двоих за то, чтобы их вывезли на ближайшую границу с Камбоджей. Для этого предоставляют трансфер: на 12–14 часов вы выезжаете в другую страну, подписываете документы и возвращаетесь. Так легально продлеваете нахождение в Таиланде.
— Но есть и другой способ. Не знаю, насколько это легально, но можно сделать так, как мы. Самим вылететь в другую страну и вернуться — пропустят, но только один раз. Так после двух месяцев в Таиланде мы полетели во Вьетнам. На границе нас досматривали и спрашивали, почему мы вернулись, какая цель путешествия. Но у нас были знакомые, которые шесть раз вылетали в другую страну, а на седьмой их депортировали в Москву, не дав собрать вещи, — просто сразу за свой счет покупаешь билет в Россию.
«Всё было хорошо, но… что-то не то»
Полина и Андрей планировали находиться в Таиланде до мая. Но уехали намного раньше — сразу после Нового года. Они соскучились по дому, а, кроме того, на решение повлияла ситуация в городе:
— Бангкок — довольно жаркий, как раз в январе–феврале там начинаются смоги. Мы уже потихоньку начинали их чувствовать и плохо спали. А в Питере хороший воздух, приятный. Еще и новогодняя атмосфера дала о себе знать — мы отпраздновали Новый год вдвоем, всё было хорошо, но… что-то не то. Сначала думали перебраться из Бангкока во Вьетнам, но потом решили: чего уж тянуть кота за хвост, если можно просто поехать домой, куда мы действительно хотим. И вернулись.
Кстати, поработать в Таиланде действительно удалось не хуже, чем в Санкт-Петербурге. В этом смысле город себя оправдал:
— Работа — это, наверное, самое стабильное, что у нас было в Таиланде, — говорит Полина. — У меня классная работа, я реально ее люблю, горю ею. И всё было хорошо, пока жила там. Работала немало, но это было в кайф, как всегда. Честно говоря, для меня нет разницы, где делать работу. Единственное, что в Питере больше возможностей приехать на встречу с клиентом, от этого больше доверия.