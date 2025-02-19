Россия и Иран проведут международную индустриальную выставку в Тегеране

Российские и иранские компании обсудят сотрудничество на EURASIA Expo Источник: Фонд Росконгресс











С 21 по 24 февраля 2025 года в Тегеране пройдет международная выставка-форум EURASIA Expo, где соберутся ведущие производители и поставщики из разных отраслей. Фонд Росконгресс участвует в подготовке выставки вместе с организатором, компанией «Парс Карен».

Заместитель директора Фонда Росконгресс и директор Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Алексей Вальков выступит на сессии о развитии торговли между Ираном и странами Евразийского экономического союза. Также запланированы встречи с министром промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммадом Аттабаком и переговоры с руководителями иранских компаний, которые могут стать участниками ПМЭФ-2025.

Иран уже несколько лет активно участвует в Петербургском международном экономическом форуме и других крупных мероприятиях в России.

— За последние годы мы провели ряд двусторонних мероприятий, направленных на укрепление наших связей. Уверен, что в 2025 году мы постараемся выйти на новый этап в сотрудничестве иранских компаний с потенциальными партнерами в России и ЕАЭС, представив им широчайшие возможности экосистемы Фонда Росконгресс, — сказал Алексей Вальков.

На выставке Фонд Росконгресс представит свои ключевые форумы и площадки: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ, 18–21 июня), Российскую энергетическую неделю (РЭН, 15–17 октября), Восточный экономический форум (ВЭФ, 3–6 сентября) и другие.