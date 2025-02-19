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Страна и мир Дважды бросили умирать на Эвересте: история врача, выжившего в трагедии 1996 года

Дважды бросили умирать на Эвересте: история врача, выжившего в трагедии 1996 года

При восхождении на гору погибли 8 человек. Но одному участнику группы удалось выжить

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1 комментарий
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— После того как умрешь, очень приятно прожить день, прожить его хорошо становится довольно просто, — говорил американец Бек Уэзерс после своего спасения.

В 1996 году 49-летний патологоанатом из Техаса собрался покорить самую высокую горную вершину. Альпинизм был для него спасением от депрессии, которой Бек страдал всю осознанную жизнь.

До заветной вершины оставалось всего несколько сотен метров, когда Бек перестал видеть. Вероятно, так повлиял разреженный воздух: незадолго до восхождения Уэзерсу сделали операцию на глаза, чтобы скорректировать близорукость.

Когда налетела снежная буря, большинство членов группы спустились к лагерю. Бека и еще одну скалолазку вел проводник, но когда они выбились из сил, проводника отправили в лагерь за помощью. Вернулись за ними только утром.

Проводники обнаружили Бека и его спутницу почти погибшими, поэтому приняли решение не спускать их. Вот только Бек, видимо, очень хотел жить: он каким-то чудом очнулся от гипотермической комы и сам дошел до лагеря. После ночи в буре на снегу у него было сильно обморожено лицо, руки почернели. Бека положили в отдельную палатку, никто не верил, что он переживет еще одну ночь, и никто из-за метели не слышал криков Уэзерса, который обмороженными руками не мог ни укрыться, ни взять питье. Но он опять выжил.

Как сложилась судьба Бека после происшествия на Эвересте — смотрите в видео выше.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Обычная практика, обычная психология, обычное поведение западных людей. Они кардинально от нас, людей русского мира, отличаются. Одна из причин их вековой ненависти к России.
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