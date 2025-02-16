В Абхазии не смогли выбрать президента, а Россию и США захлестнули природные катаклизмы: главные события недели

Россия и США начали обсуждать конфликт на Украине Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, политических решениях и о том, что нас ждет впереди.

Трамп поговорил с Путиным

12 февраля прошли первые масштабные переговоры о завершении конфликта на Украине. Американский лидер США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, а затем украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политики с российской и американской стороны сошлись во мнении, что странам пора работать вместе и начать контактировать не только по телефону, но и лично. Российский лидер пригласил главу Штатов в Москву. Этот разговор между лидерами стал первым за практически пять лет.

Только после беседы с Путиным Трамп позвонил Зеленскому. По словам президента США, беседа прошла «очень хорошо».

Стороны надеются на продолжение контактов. Зарубежные СМИ предполагают, что делегации стран могут встретиться в ближайшее время. Контакты уже начали налаживать. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Они договорились наладить связь для решения проблем в отношениях двух стран, взаимодействовать по урегулированию конфликта на Украине и по другим вопросам.

Центробанк сохранил ключевую ставку

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Свое решение регулятор объяснил тем, что инфляционное давление остается высоким.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что пик годовой инфляции в России ожидается в апреле–мае. По ее словам, этому способствует снижение кредитования. Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026

Однако эксперты считают, что российская экономика приспособилась к высокой ключевой ставке. И переломить ситуацию ничего не меняя, не получится.

В России изменят способ расчета детского пособия

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать назначение пособие по уходу за ребенком. Планируется, что его смогут получать семьи даже при незначительном превышении дохода семьи над установленным прожиточным минимумом.

Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие также составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Кроме того, президент заявил о необходимости представить предложения по совершенствованию механизма расчета среднедушевого дохода семьи при назначения единого пособия, «исходя из необходимости определения суммы дохода каждого члена семьи без учета подлежащего уплате налога на доходы физических лиц».

В Абхазии не смогли выбрать президента

В Абхазии организовали досрочные выборы президента после того, как предыдущий глава частично признанной республики Аслан Бжания ушел в отставку в ноябре 2024 года. Такое решение он принял на фоне протестов, поводом для которых стало инвестиционное соглашение с Россией.

Первый тур выборов президента Абхазии прошел 15 февраля. Ни один кандидат не набрал более половины голосов. Поэтому пройдёт второй тур. Он состоится в течение двух недель после первого.

В президентской гонке остались два кандидата:

Бадра Гунба — вице-президент при президентстве Аслана Бжании, который стал и. о. главы государства после его ухода. Он сложил полномочия и ушел в отпуск, когда заявил об участии в выборах;

Адгур Ардзинба — бывший вице-премьер и министр экономики.

Еще три претендент вылетели после первого тура:

Роберт Аршба — бывший председатель Контрольной палаты Абхазии, экс-сотрудник Министерства финансов и администрации президента;

Олег Барциц — бывший торгпред Абхазии в России (2010–2024 годы);

Адгур Хурхумал — председатель правления Черноморского банка развития.

На Алтае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Республике Алтай. Интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 8,5 балла по шкале MSK-64.

Эпицентр землетрясения зафиксировали рядом с селом Бельтир Источник: Аржан Майман

Толчки почувствовали в Алтайском крае, Кузбассе, Хакасии, Туве, Монголии и Китае. Такая активность привела к кратковременному отключению электричества в части села Кош-Агач и осыпанию штукатурки в общеобразовательной школе населенного пункта Купчегень Онгудайского района.

В ходе землетрясения никто не пострадал, но люди изрядно испугались. Их реакцию можно почитать в отдельном материале.

В США прошло наводнение

Всего через месяц после того, как Лос-Анджелес охватили пожары, в некоторых районах округа начались оползни и наводнения. Это стало следствием сильного ливня.

Жителей призывают оставаться дома, держаться подальше от деревьев и дорог, а также от мест, где были пожары. Власти некоторых районов уже подготовили приказы об эвакуации населения.

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Под угрозой подтоплений оказались Голливуд-Хиллз, Пасифик-Палисейдс, Альтадена, долина Сан-Фернандо, долина Сан-Габриэль, Вестсайд, центр Лос-Анджелеса, часть гор Сан-Габриэль, Восточный Лос-Анджелес, Юго-Восточный Лос-Анджелес и Уиттиер. Кроме того, камнями и грязью засыпана часть Тихоокеанского побережья, сообщает LA Times.

В Мюнхене автобус протаранил толпу людей

В центральном районе Мюнхена 24-летний гражданин Афганистана въехал в толпу людей. Пострадали не менее 20 людей.

Последствия ДТП в Мюнхене Источник: РБК

Мужчина просил убежища в Германии, но его заявление отклонили. Он ехал за рулем своего белого Mini Cooper за полицейской машиной, а после этого внезапно ускорился и въехал в толпу.