«Заморозки могут всё погубить». Прогноз ученых, что теплая зима сделает с природой и животными

Зима в этом году была мягкой Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











«Зимы в этом году не было», — такой вывод многие сделали после январской оттепели. Вместо морозов во многие регионы страны пришли плюсовые температуры. Наши коллеги из NN.RU обратились за комментарием к ученым из Университета Лобачевского. Как теплая зима скажется на растениях и животных — в этом материале.

Что будет с растениями

Непривычно теплые зимы в наших широтах были и раньше, рассказал NN.RU доцент кафедры ботаники и зоологии ННГУ Владимир Воротников. Например, в 2007 году снег выпал только в феврале и наступили холода до -18 градусов.

— Страшны не столько теплые зимы, сколько то, какая погода последует за оттепелью. Если раньше оттепели были более частые и менее продолжительные по времени, то сейчас они стали более длительными и с более высокими температурами, — подчеркнул кандидат биологических наук.

Владимир Воротников отметил, что часто вслед за оттепелью приходят морозы — в таких ситуациях растения могут пострадать. Он напомнил про апрель 2024-го, когда из-за теплой погоды зацвели некоторые декоративные растения. В начале мая случились заморозки, выпал снег. Как следствие — у многих растений почернела листва, многие и вовсе не выжили.

Скорее всего и в этом году в феврале–марте будут заморозки, и погода вернется в обычное русло, считает биолог. При этом уже сейчас растения начинают просыпаться, деревья прогреваются на солнце. Опасность несут ночные заморозки — из-за них страдает кора около развилки крупных ветвей.

— Что касается озимых, если будет очень резкое похолодание, то они могут пострадать, — добавил Владимир Воротников. — Еще один негативный фактор: снег сошел на полях не везде, где-то он превратился в ледяную корку, и это очень плохо, потому что под ней озимые могут погибнуть не от низких температур, а от недостатка кислорода.

Как отметил биолог, остается надеяться, что в 2025-м нас ждет повторение зимы 2020 года, когда холодный сезон был затяжным и мягким, а весна прошла без сильных заморозков.

Что будет с насекомыми

Как повлияет теплая зима на насекомых — пока говорить рано, считает старший преподаватель кафедры ботаники и зоологии ННГУ Алексей Муханов. На численность класса может сильно повлиять погода в весенний и летний сезоны. Что касается холодного периода, его насекомые проводят по-разному: у одних видов зимуют взрослые особи, у других — личинки и кладки.

— Соответственно для личинок и кладок отсутствие снегового покрова чаще всего сказывается негативно, — отметил Алексей Муханов в беседе с NN.RU. — Заморозки, которые еще могут быть впереди, могут всё погубить. Если заморозки окажутся ниже -20 градусов по ночам и будут опускаться на голую землю, то скорее всего это закончится тем, что некоторые виды сократятся в численности.

Это, например, многие прямокрылые (один из представителей — кузнечики), бабочки. Биолог отметил, что если в ближайшие месяцы морозов не будет, то виды спокойно перезимуют. Просто весна станет более ранней, так как снег быстрее растает.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Беспокойство вызывает ситуация с клещами. По словам Алексея Муханова, клещи — это не насекомые, а паукообразные. Они зимуют в верхних слоях почвы, потому на них могут повлиять сильные заморозки. Если же холодов не будет, при наступлении теплых температур клещи начнут активно выползать. Кроме того, ученый прокомментировал еще одну причину переживаний жителей — ситуацию с вредителями сельскохозяйственных культур.

— Тем видам, которые зимуют на взрослой стадии, скорее всего, ничего не будет, — считает Муханов. — Они адаптированы к перепадам температур. Тех, у которых зимуют яйца или гусеницы, отсутствие снегового покрова при сильных морозах может убить, их численность сократится. Если морозов не будет, то их численность останется стабильной. Они просто летом могут дать вспышку, а могут и не дать. Потому что есть разные паразитические группы (например, паразитирующие осы на бабочках), которые регулируют численность. Там сложная система регуляции. Если какое-то звено в этой цепочке выпадает, наблюдается вспышка численности того или иного вредителя. Прогнозировать такие вещи крайне сложно.

Что будет с животными

Доцент кафедры ботаники и зоологии ННГУ Андрей Лебединский поделился интересным наблюдением — некоторые птицы, например, синицы стали вести себя активнее. Обычно их звонкие песни можно услышать весной в период размножения, когда самец пытается привлечь самку.

— Вот такое смещение есть, — подтвердил кандидат биологических наук. — Но не факт, что они начнут гнезда строить, потому что здесь всё, в основном, регулируется длиной светового дня. Температура и погодные условия тоже играют роль, но скорее вспомогательную.

В начале года в некоторых регионах России заметили медведей. Людей это испугало — они стали переживать, что косолапые проснутся раньше.

— Медведь просыпается не от того, что ему тепло. Он просыпается, когда у него запасы накопленного с осени жира заканчиваются. Медведь спит в берлоге, где, скорее всего, плюсовая температура, потому что он под землей или под сухими ветками, под снегом. Представьте, что снег растаял, но сейчас же не печет солнце, температура не +20 градусов, правильно? — Отметил Андрей Лебединский.