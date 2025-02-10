Глава Wildberries развелась с Владиславом Бакальчуком: что решил суд

Дети останутся с Татьяной Ким, а Владислав Бакальчук будет платить алименты. Источник: Владислав Бакальчук / Telegram











Сегодня состоялся официальный развод Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Для этого супруги обратились в суд, так как у них есть несовершеннолетние дети. Владислав Бакальчук рассказал в своем Telegram-канале, что постановил суд.

— Официальное решение суда: Брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой, — делится бизнесмен.

Он добавил, последние месяцы показали неизбежность такого финала. Согласно официальному решению суда, после расторжения брака дети останутся с Татьяной Ким, а Владислав будет платить алименты. Однако у бизнесмена право на встречи с детьми все-таки остается и он заявил, что намерен участвовать в их воспитании и поддержке во всём.

Глава маркетплейса вскоре после решения суда подтвердила информацию бывшего супруга в своем Telegram-канале. Она не скрывает радости от того, что этот непростой период позади.

— Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Обнимаю! , — написала Татьяна Ким.

Но это не последнее судебное заседание пары, следующее ожидается 18 февраля. На нем бывшие супруги разделят. К слову, общий бизнес Татьяна и Владислав разделили еще в январе до официального развода.

Тогда суд встал на сторону главы Wildberries и оставил ей 99% в уставном капитале, а также встал на её сторону в вопросе признания сделки по объединению с Russ недействительной. Именно из-за этой сделки между парой начались споры.

История бракоразводного процесса Татьяны Ким и Владислава Бакальчука Источник: Городские медиа