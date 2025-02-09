Создателя батальона «АрБат» взорвали в подъезде, а экс-мэра Самары убила внучка: главные новости недели

В этом доме произошел взрыв Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, политических решениях и о том, что нас ждет впереди.

Взрыв в московском ЖК «Алые паруса»

На этой неделе в Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса». Сотрудники оперативных служб считают, что это было заказное и тщательно спланированное покушение на основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна. Врачи долго боролись за его жизнь, но президент Федерации бокса ДНР позже скончался, не приходя в сознание. Вместе с Саркисяном погиб и его охранник, который вошел в подъезд вместе со своим начальником.

Мощность взрывного устройства составила до одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Взрыв мог совершить террорист-смертник. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Позже RT стало известно, что найденное на месте взрыва тело принадлежит возможному преступнику.

Это случилось 3 февраля в подъезде многоэтажки. По предварительной информации, взрывное устройство сдетонировало в момент, когда в холл вошли Саркисян и его охрана.

Что известно о взрыве в элитном московском ЖК Источник: Городские медиа

Убийство экс-мэра Самары

Случай с Саркисяном на этой неделе не единственный. Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена тоже были убиты. В преступлении подозревают внучку Тархова Екатерину Бельскую. Сейчас она арестована. Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти части тел убитых Тарховых.

По версии следователей, девушка готовилась к преступлению заранее. Для этого она приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Как выяснили при осмотре квартиры, помещение было обработано химическим раствором щелочи.

Предполагается, что внучка Тархова после убийства расчленила тела и выбросила их в мусорные контейнеры. До этого стало известно, что части тел бывшего мэра и его супруги нашли в квартире Екатерины Бельской. Источник отметил, что та вывозила их из квартиры Тарховых на такси. Перед этим Бельская принесла в квартиру дедушки и бабушки черные пакеты — это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Судя по всему, в этих же пакетах девушка избавилась от тел бабушки и дедушки.

Девушка носила что-то спрятанное в большие черные мешки Источник: СУ СК России по Самарской области / Telegram

Сейчас эту информацию проверяют, а на одном из полигонов Самары работает следственная группа. Скорее всего, именно там находятся останки Виктора и Натальи Тарховых. Информацию об этом редакции 63.RU подтвердила член общественного совета при региональном Министерстве экологии, блогер Наталья Пристенкова. Останки будут искать с помощью GPS-трекеров.

Кроме того, следствие проверяет версию о том, что внучка Тархова действовала не одна и у нее были сообщники. Фигурантов уголовного дела может стать больше, а вот задержанная отказывается давать показания.

Поручения и указы Путина

Президент России Владимир Путин поручил снизить инфляцию и рост экономики на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Еще Путин заявил, что необходимо принять решение о возобновлении работы правительства по отдельным отраслям экономики. Именно так происходило в период пандемии коронавируса. Также в числе ключевых задач на ближайшее время — повышение производительности труда в РФ.

Председатель правительства отчитался перед главой государства и сообщил, что показатель инфляции достиг уровня 9,52%, что стало одним из главных вызовов для России. Кроме того, в прошлом году экономика России выросла на 4,1%, а номинальный размер ВВП достиг исторического максимума в 200 трлн рублей. За год выросли и реальные доходы населения России на 8,4%. Мишустин обещал выполнить все поручения президента — остановить инфляцию и сделать всё для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный экономический рост.

Мишустин отчитался о ключевых показателях экономики Источник: Кремль. Новости / Telegram

Еще на этой неделе Владимир Путин поручил проработать механизм появления в школах оценок за поведение и знание основных общеобразовательных программ и поставил срок до 1 июля. До этого же времени правительство совместно с экспертами должно проанализировать систему образования для людей с ограниченными возможностями и инвалидностью.

Что еще поручил президент:

Улучшить механизм допуска иностранных инновационных лекарств на российский рынок. Обеспечить оказание медицинской помощи бездомным «по месту их пребывания», даже при отсутствии у них документов. Проработать меры по сохранению служебного жилья для сотрудников правоохранительных органов, которые служат в зоне СВО. Изучить вопрос о введении обязательной геномной регистрации военнослужащих и гражданских, направляемых в зону СВО. Разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины и других недружественных стран. Изучить вопрос об освобождении от НДС передачи продовольствия и товаров благотворительным организациям.

Жаркое лето и массовое появление саранчи

В этом году россиян может ждать самое жаркое лето в истории. Об этом стало известно РИА Новости от научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Он подчеркнул, что данные еще будут уточняться, а более точные данные можно будет получить к началу июня.

Если с летом примерно всё понятно, то вот зима в этом году вызывает очень много вопросов, как у синоптиков, так и у россиян. И такая аномально теплая погода зимой в этом году может увеличить число сельскохозяйственных вредителей, заболеваний растений и распространения сорняков на 30–50%. Это, в свою очередь, представляет серьезную опасность для будущего урожая. Россельхозцентр прогнозирует массовое появление саранчи из-за тепла в 21 российском регионе, передает ТАСС.

Изменения для призывников в 2025 году

Минобороны на этой неделе выступило с рядом изменений, большая часть которых коснется контрактников. Согласно проекту поправок к положению о военно-врачебной экспертизе, людей с некоторыми болезнями хотят признать годными к военной службе.

Как проходит процесс вручения повестки Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Категория В (ограниченно годен) для призывников с первичным, вторичным и скрытым сифилисом будет заменена на призывную категорию Б-4, которая предполагает, например, службу в качестве специалистов по охране боевых ракетных комплексов. Призывников с гипертонической болезнью первой стадии будут освидетельствовать по категории Б-3 и направлять на службу, например, в качестве водителей бронемашин и ракетных пусковых установок. Ранее с таким диагнозом предоставлялась отсрочка от службы с категорией В.

Как хотят изменить категории Источник: Regulation.gov.ru











В проекте поясняют, какие болезни хотят исключить из списка для негодных Источник: Regulation.gov.ru











Минобороны также рассматривает возможность введения более строгих требований к медицинскому освидетельствованию для призывников, страдающих субклиническим гипотиреозом, псориазом, крапивницей и экземой. Ужесточат условия для прохождения службы мобилизованным и контрактникам, у которых наблюдаются умеренно выраженные кратковременные эндогенные психозы, а также резко выраженные невротические проблемы, связанные со стрессом, соматоформные расстройства и расстройства настроения. Такие военнослужащие будут получать категорию В вместо Д, что позволит им оставаться в рядах вооруженных сил.

Заключения военно-врачебной комиссии будут особенными для военного положения, военного времени и мобилизации. Они будут действовать еще год после окончания этих периодов.

Еще добавят критерии для оценки болезней и травм, которые бойцы получили во время службы в добровольческих подразделениях. Например, поражение радиоактивными веществами или укусы животных. А вот для тех, кто прошел независимую военно-врачебную экспертизу, будет введена процедура заочного медосвидетельствования. Это касается и тех, кого исключили из добровольческих формирований и кто не согласен с категорией годности.

Запрет на продажу алкогольной продукции до 21 года

Отпраздновать свое совершеннолетие, распивая алкогольные напитки, теперь не получится. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить продажу горячительных напитков людям младше 21 года. Он считает, что таким способом можно предупредить алкоголизацию молодежи в стране. Запрет будет касаться слабоалкогольной и пивоваренной продукции.

Еще предлагается снизить с 16 до 14 лет возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. По мнению председателя СК, эта мера предотвратит преступную деятельность, направленную на вовлечение подростков в незаконный оборот наркотиков. В Госдуме уже поддержали инициативу о запрете продажи алкоголя, такие же ограничения предлагают распространить на продажу табака.

Дополнительные выходные и сокращенная рабочая неделя

Россиянам планируют выделить еще два дополнительных выходных, которые хотят посвятить православным праздникам: в честь Пасхи и Дня Святой Троицы. С такой инициативой на этой неделе выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, соответствующий законопроект уже готовится.

Помимо дополнительных выходных, в России хотят сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов, но это может произойти лишь после окончания спецоперации, потому что сейчас многие предприятия работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить нужды военных. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Городским медиа, что этот эксперимент должен проводиться только на добровольной основе и может помочь справиться с дефицитом рабочих рук.

Если исходить из опыта такого эксперимента в других странах, то на сокращение рабочего дня могут согласиться организации, деятельность которых осуществляется как в сфере услуг, так и торговли, рекламы и отдельных производств. Право оценить возможности своей организации полностью предоставят работодателю и решение о сокращении рабочих часов останется за ним.

Бесплатное обучение придется отработать

Студентам-бюджетникам теперь придется отрабатывать учебу, иначе они получат штраф. С такой инициативой выступил Минздрав России. В первую очередь изменения коснутся выпускников медицинских вузов. Их планируют трудоустраивать в организации, работающие в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Если изменения примут, будущим врачам, которые учились на бюджете, придется в обязательном порядке отработать в клиниках после выпуска.

При этом изменятся требования и к обучающимся по целевому договору. Согласно проекту, выпускники медицинских и фармацевтических специальностей смогут продолжить обучение в ординатуре только при заключении нового целевого договора с тем же работодателем.

Переговоры

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсуждали вопрос о возможности переговоров между Россией и Украиной и прекращении конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о беседе Трампа и Путина.