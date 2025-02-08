Российская туристка сорвалась со скалы в Турции: новости 8 февраля

Источник: скриншот с сайта haberturk.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 февраля.

Россиянка упала со скалы в Турции

Российская туристка упала со скалы в Анталье. Об этом сообщил турецкий телеканал Habertürk. Инцидент произошел в районе Муратпаша. Пострадавшей оказалась 28-летняя Наиля Вохидова. Очевидцы вызвали полицию и медиков.

— Полезла в гору, упала. Отвезли в больницу, загипсовали, отпустили, — поделилась она с «Фонтанка.ру».

Источник: скриншот с сайта haberturk.com











Очевидцы вызвали полицию и медиков. С травмой ноги россиянку госпитализировали в местную больницу. Прерывать отдых Наиля пока не планирует.

В Москве вспыхнуло офисное здание, эвакуировались сотни человек

Электрозавод в Москве (помещения в историческом здании занимают десятки разных компаний) охватил пожар.

Источник: МЧС Москвы / Telegram

Пожару присвоили четвертый ранг сложности. На момент начала возгорания в здании находилось много людей. Всего из огня спасено около 80 человек и 120 эвакуировано. По данным РИА Новости, госпитализировали пять человек, за медпомощью обратились еще восемь москвичей.

Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. На место прибыло более 60 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Следственный комитет по Москве начал процессуальную проверку.

— Следователи и криминалисты столичного СК России совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, — уточнили в ведомстве. Установление обстоятельств пожара контролирует прокуратура.

Вся оперативная информация о пожаре публикуется в нашей онлайн-трансляции.

Часть россиян могут освободить от выплаты кредитов

Россиян, которые взяли кредит под давлением мошенников, могут освободить от его погашения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект будет рассмотрен на следующей неделе.

Исходя из предложений граждан депутаты подготовили поправки:

в случае, если кредитор не провел необходимые проверки и вследствие этого было возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств, то заемщик освобождается от обязательств по погашению кредита;

теперь гражданам потребуется предъявлять свой ИНН при обращении в кредитные организации или МФО. Это поможет лучше идентифицировать заемщика;

для усиления защиты населения от мошенничества сроки введения некоторых норм сократили вдвое — со 180 до 90 дней.

Дочь убитого бывшего самарского мэра признали потерпевшей

Дочь экс-мэра Саратова Людмилу Тархову признали потерпевшей в деле о его убийстве. Об этом 63.RU сообщил ее адвокат.

— Людмилу Тархову (дочь Виктора и Натальи Тарховых. — Прим. ред.) признали потерпевшей. У нее есть все процессуальные права. Она может подавать гражданский иск, если того пожелает. Людмилу Викторовну уже допросили, — сообщил 63.RU адвокат Андрей Карномазов (он защищал дочь Тарховых во время судебного процесса по делу о вымогательстве).

Сейчас Людмила находится в колонии. В декабре 2021 года ее приговорили к семи годам лишения свободы, признав виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата губдумы Александра Милеева.

Ее дочери Екатерине предъявили обвинение в убийстве. По версии следователей, она расправилась со своим дедушкой Виктором Тарховым и бабушкой Натальей. По предварительным данным, она расчленила тела и вывезла в пластиковых бочках.

Владельцы Mac лишились магазина приложений

Пользователи компьютеров Mac с устаревшими версиями macOS с конца января не могут использовать магазин приложений App Store. Также они лишились возможности скачивать ранее купленные приложения.

Проблемы начинаются с версии Mojave (10.14) и распространяются на старшие системы, а Catalina (10.15) и остальные работают без проблем, пишет «Коммерсантъ».

При этом на Mojave магазин еще доступен, но не позволяет ничего загрузить, а на остальных наблюдаются сбои интерфейса. В Apple пока советуют владельцам таких машин загружать приложения из других источников.

В школы вернут оценки за поведение

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля проработать механизм появления в школах оценок за поведение и знание основных общеобразовательных программ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В этот срок правительство совместно с экспертами должно проанализировать систему образования для людей с ограниченными возможностями и инвалидностью.