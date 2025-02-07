Петербуржец с фаллоимитатором надругался над шестилетней девочкой. Новости 7 февраля

Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 февраля.

Внучке бывшего мэра Самары предъявили обвинение в убийстве

Внучке бывшего мэра Самары Екатерине предъявили обвинение в двойном убийстве — своего дедушки Виктора Тархова и его жены Натальи.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Самарской области, девушка готовилась к преступлению заранее. Для этого она приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Как выяснили при осмотре квартиры, помещение было обработано химическим раствором щелочи.

Девушка носила что-то спрятанное в большие черные мешки Источник: СУ СК России по Самарской области / Telegram

По одной из версий, внучка бывшего мэра выбросила части тел в мусорные контейнеры. Сейчас на полигоне «Преображенка» работает следственная группа. Скорее всего, именно там находятся останки Виктора и Натальи Тарховых. Следствие проверяет версию о возможной причастности иных лиц к делу об убийстве бывшего мэра Самары его супруги. Внучка давать показания отказалась.

BMW влетел в автомобиль скорой помощи в Белгороде

В центре Белгорода минувшей ночью автомобиль BMW X7 протаранил карету скорой помощи. Он проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате машины вынесло на опору линии электропередач и стену здания. Фельдшерам 38 и 45 лет выжить не удалось, они скончались от полученных травм. Обоих водителей, а также двух пассажиров BMW доставили в больницу.

Момент аварии попал на видео Источник: Белгород — это интересно / Vk.com

За рулем BMW находился 31-летний Рамазан Гаджимурадов — детский тренер по ММА в Мурманской области, пишет SHOT. По данным СМИ, водитель иномарки был пьян.

Путин поручил снизить инфляцию

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться снижения инфляции и роста экономики. Об этом он заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Инфляция достигла уровня 9,52%. Это стало одним из главных вызовов для России, отметил премьер. Также, по его словам, экономика России выросла на 4,1% в 2024 году, а номинальный размер ВВП достиг исторического максимума в 200 триллионов рублей. Более того, реальные доходы населения России за год выросли на 8,4%.

Самолет упал на проезжую часть в Бразилии

В Бразилии частный самолет упал на пассажирский автобус. Два человека погибли, еще двое пострадали.

По информации TV Globo, самолет модели King Air F90, рассчитанный на восемь человек, вылетел из Кампу-де-Марте в 07:15 утра (13:15 мск) и потерпел крушение около 07:20 (13:20 мск) в регионе Лапа.

Черный дым затянул всю округу Источник: Sputnik Brazil / Telegram

Как пишет Diariodonordeste, в момент крушения самолет врезался в автобус, тот загорелся. На месте происшествия работают пожарные. По их данным, пассажиров в автобусе не было. По данным телеканала TV Globo, среди обломков самолета были обнаружены два обугленных тела.

Канал в Буэнос-Айресе окрасился в кроваво-красный

Вода в канале в пригороде Буэнос-Айреса стала ярко-красной. Об этом сообщает The Buenos Aires Times.

— Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что наш бедный [канал] Саранди страдает от загрязнения, — процитировала газета одного из жителей. По его словам, увиденное выглядело как результат «кровавой резни».

Вода в канале выглядит пугающе Источник: ТАСС / Telegram

Аргентинские власти взяли пробы воды на анализ. Они предполагают, что причиной загрязнения стал органический пигмент, передает BBC. Местные же уверены, что в канал попали химикаты, так как он расположен в промышленном районе.

Мужчина с фаллоимитатором надругался над 6-летней девочкой в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге заключили под стражу ранее судимого местного жителя Александра Леонова, который изнасиловал 6-летнюю девочку. Он пробудет в СИЗО-1 до 5 апреля.

30-летний судимый мужчина в состоянии наркотического опьянения надругался над дочерью своей сожительницы при помощи фаллоимитатора. Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У ребенка диагностировали разрывы половых органов.

Следственный отдел по Красносельскому району ГСУ СК возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. По информации «Фонтанки», в прошлом мужчину привлекали к ответственности за пьяную езду, угон, умышленное причинение легкого вреда, угрозу убийством, а также уклонение от административного надзора.

Слон напал на туриста в Индии

В Индии слон напал на 77-летнего туриста и пронзил его бивнем, сообщает местная газета The Times of India. Путешественник из Германии катался на мотоцикле по заповеднику Анамалай, когда перед ним на дорогу вышел дикий слон. Мужчина попытался объехать зверя, но тот набросился на него.

Байкера вместе с мотоциклом отбросило на обочину. Когда он начал подниматься, слон нанес второй удар и проткнул тело туриста бивнем. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу. К сожалению, спасти его не удалось.

Губернатор Новгородской области ушел в отставку

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин покинул пост. Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий, информирует пресс-служба Кремля.