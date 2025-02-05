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Страна и мир Война на Ближнем Востоке Трамп занялся войной на Ближнем Востоке. Он захотел снести сектор Газа целиком и убрать оттуда людей

Трамп занялся войной на Ближнем Востоке. Он захотел снести сектор Газа целиком и убрать оттуда людей

По его словам, эта территория непригодна для жизни

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Трамп официально вступил в должность президента 20 января | Источник: Tia Dufour / The White House via Getty ImagesТрамп официально вступил в должность президента 20 января | Источник: Tia Dufour / The White House via Getty Images

Трамп официально вступил в должность президента 20 января

Источник:

Дональд Трамп сделал несколько заявлений о ситуации на Ближнем Востоке. Он сообщил, что Иран слишком близок к созданию ядерного оружия, и подписал указ о применении США максимального давления в адрес страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Трамп вывел Штаты из агентства ООН по помощи палестинским беженцам. Он заявил, что весь сектор Газа следует снести, а беженцев переселить, поскольку эта территория непригодна и небезопасна для жизни. При этом США не собираются платить за новые жилища.

Помимо прочего, Трамп подписал указ о переоценке американского участия в ЮНЕСКО и ООН в целом, заявив, что «ООН не реализует свой потенциал». Он утверждает, что организация не делает свою работу.

Ранее мы рассказывали, что Израиль и палестинское движение «Хамас» достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Однако вскоре после договоренностей прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Документ о перемирии вступил в силу 19 января. Первый этап соглашения продлится 42 дня. Сделка предполагает уход израильских военных из поселений на востоке сектора Газа. Кроме того, будет усилена гуманитарная поддержка анклава: разрешат ввозить топливо и предметы первой необходимости для людей, оставшихся без жилья.

«Хамас» в свою очередь отпустит 33 заложников, а Израиль выпустит из тюрем палестинских заключенных. Также предполагается начать возвращение перемещенных лиц в свои дома.

ПО ТЕМЕ
Дональд Трамп Ближний Восток Война на Ближнем Востоке Израиль Сектор Газа Иран Указ
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