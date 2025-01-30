«Превосходит ChatGPT и остальные нейронки». Как китайская нейросеть DeepSeek обвалила западный рынок

DeepSeek переполошила рынок Источник: AP











Китайская корпорация Horizon Robotics выпустила нейросеть DeepSeek и переполошила всех: от инвесторов, которые, похоже, потеряли десятки миллиардов долларов, до своих прямых конкурентов из Кремниевой долины. «Фонтанка» — о том, из-за чего все так разволновались и почему российские компании пока незаметны на мировом рынке.

Как DeepSeek вышел на рынок

Состояние 500 самых обеспеченных людей мира 27 января уменьшилось на общую сумму 108 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Причиной стало снижение стоимости акций технологических гигантов, вызванное ажиотажем вокруг бесплатного чат-бота DeepSeek-R1.

Сильнее всего пострадал Дженсен Хуанг, глава и основатель Nvidia. Его капитал обрушился сразу на 20% (около $ 20,1 млрд), снизившись до $ 101 млрд. Рыночная стоимость самой Nvidia упала на $ 600 млрд — это стоило компании статуса «самой дорогой в мире». Ее обогнали Apple и Microsoft.

Ларри Эллисон, один из основателей Oracle Corp., также понес значительные убытки — его капитал сократился на $ 22,6 млрд, что составило 12% от общего состояния. Основатель Dell Майкл Делл лишился $ 13 млрд, а глава Binance Чанпэн Чжао потерял $ 12,1 млрд.

Ключевые фондовые индексы США также оказались под давлением: NASDAQ Composite упал на 3,1%, а S&P 500 снизился на 1,5%. Реакция на запуск китайского чат-бота затронула и европейские рынки. К примеру, акции Siemens, компании, предоставляющей оборудование для инфраструктуры ИИ, упали в цене на 19,9%.

Почему DeepSeek вызвал бурю

Как оказалось, для создания нейросетей нужны гораздо более скромные ресурсы, чем считалось ранее. Модель DeepSeek использует всего 10 тысяч видеокарт, что в разы меньше, чем требуется, например, для Llama от Meta* — той нужно 300 тысяч видеокарт. Кроме того, сами видеокарты, которые использует для обучения китайская нейросеть, устаревшего типа, что также позволило существенно сократить расходы.

Пока неизвестно, какие именно чипы использовались при разработке DeepSeek, но этот подход явно повлиял на экономичность всего процесса. Общая стоимость создания модели составила всего 12 млн долларов — это всего 2% от инвестиций в OpenAI. Для сравнения: на разработку GPT-5 было потрачено около $ 500 миллионов.

Кроме того, DeepSeek R1 смогла не только догнать самую прогрессивную на сегодняшний день нейросеть OpenAI по многим характеристикам, но и превзойти ее, оставаясь при этом экономически выгодной и доступной.

Как отмечает издание habr.com, стоимость обработки миллиона токенов (токен — это кусочек текста, с которым работает модель, около четырех печатных символов) у DeepSeek составляет всего $ 0,14, тогда как у самых дорогих моделей ChatGPT — $ 2,5 за тот же объем. Еще одно преимущество — размер окна: у DeepSeek он достигает 128 тысяч токенов, тогда как у ChatGPT — максимум 32 тысячи, и это зависит от конкретной модели. То есть в одном окне DeepSeek можно обрабатывать гораздо больше текста, что делает ее удобной для работы с длинными документами или книгами.

А есть ли преимущества у DeepSeek на пользовательском уровне?

На этот вопрос мы попросили ответить эксперта по нейросетям — автора телеграм-канала t о практической пользе искусственного интеллекта Сергея Бурого.

— Если говорить простым языком, DeepSeek для конечного пользователя лучше, быстрее, она обрабатывает больше запросов и так далее, — заявил Бурый. — По этим характеристикам DeepSeek в моменте превосходит ChatGPT и остальные нейронки от крупных корпораций типа Amazon, Google и так далее. Но это всё всегда временно, и не исключено, что Трамп на этот раз не слукавил, сказав, что через неделю или две в США одна из корпораций выпустит нейронку, которая по всем показателям перебьет DeepSeek, потому что это процесс постоянный.

Во-вторых, это доступность. У всех американских нейросетей много ограничений для пользователей из разных стран. Для россиян вообще жесткие ограничения: без специальных программ мы ни ChatGPT, ни Claude, ни Gemini от Google не можем воспользоваться. В то же время DeepSeek абсолютно доступна, то есть заходишь на сайт или скачиваешь приложение и пользуешься спокойно с любого устройства. Регистрация там простейшая: одной кнопкой через Google. И сейчас эта нейронка абcолютно бесплатная. Наверняка дальше введут какие-то платные пакеты, но сейчас можно тыкаться сколько угодно.

— Вы уже успели потыкаться?

— Да. Ну смотрите, если честно и откровенно, все основные лидеры в этой отрасли примерно одинаковые. И я бы сюда также включил нашу YandexGPT-4, которая вышла в прошлом году осенью. Она тоже сильная и отлично справляется с основными задачами. Там уже вопрос в нюансах: одна лучше работает с математикой, другая лучше работает с языком, например с русским, третья быстрее. Весь прикол DeepSeek, по сути, в том, что это первая китайская модель, которая с ходу вырвалась на топ-уровень. Я имею в виду чат-боты, потому что у китайцев есть очень крутые видеогенераторы, которые во многом лучше американских. Но вот именно такого сильного чат-бота у них до этого не было.

— То есть какого-то одного лидера с технологической точки зрения больше нет?

— Как в свое время Apple задавала стандарты для смартфонов, так сейчас задает стандарты компания OpenAI и их продукт ChatGPT. А остальные их по возможности догоняют. И вот DeepSeek — это, если продолжать аналогию с телефонами, что-то вроде Xiaomi. DeepSeek может закрепиться на этом рынке и развиваться дальше. А может, про него через месяц все забудут, как это было со многими другими нейронками.

А как дела у российских нейросетей?

Сергей Бурый считает, что основная проблема в развитии российских нейронок заключается в том, что у отечественных компаний нет таких мощностей в плане железа, как у США и Китая. Но наши компании всё равно не отстают, уверен он.

— Лидеры тут, конечно, «Яндекс» и «Сбер» со своим GigaChat. Я бы особенно отметил «Яндекс», последнюю версию, которая GPT-4, она у них очень хорошая получилась, для обывателя она вообще ни в чём не уступает мировым лидерам. Я бы ее точно включил в топ-10 мировых нейронок. Вот GigaChat — это уже, скорее, второй эшелон, — добавил Сергей.

Мы также обратились за комментариями о феномене DeepSeek в «Яндекс».

— Следят ли специалисты «Яндекса» за успехами китайской нейросети DeepSeek?

— Да, мы внимательно следим за развитием новых моделей в сфере ИИ, включая DeepSeek. Это важный момент, поскольку такие модели, как DeepSeek v3 и R1, демонстрируют впечатляющее качество и значительные успехи в области reasoning и сложных цепочек рассуждений. Такие достижения являются значимыми для всей индустрии, и их открытость способствует здоровой конкуренции, стимулируя другие компании и исследовательские организации к улучшению своих технологий.

— Ревнуете или завидуете успехам коллег из Китая?

— В «Яндексе» мы ценим вклад, который делает каждая компания в развитие технологий ИИ. Появление DeepSeek на рынке положительно сказывается на общем развитии искусственного интеллекта, стимулируя инновации и повышая доступность передовых технологий. Это способствует глобальному распространению технологий и помогает всем игрокам в отрасли развивать свои продукты и решения. Мы приветствуем такие достижения и считаем их важным элементом здоровой конкуренции.

— Насколько YandexGPT способна конкурировать с DeepSeek?

— На данный момент мы продолжаем активно работать над развитием и совершенствованием YandexGPT, которая интегрирована во многие продукты «Яндекса», помогая делать их удобнее для пользователей. Пока что мы проводим дополнительные исследования и тестирования, чтобы объективно оценить ее производительность и возможности в сравнении с другими моделями, включая DeepSeek.