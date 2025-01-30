«Собственник сменится». Что известно о возможной национализации аэропорта Домодедово

Генпрокуратура подала иск к аэропорту Домодедово и его владельцу Дмитрию Каменщику Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Генеральная прокуратура РФ подала иск к руководству московского аэропорта Домодедово. Суть иска пока неясна. Но «Коммерсантъ» указывает, что перед этим ведомство проверяло порядок приватизации объектов в аэропорту.

Во многих подобных случаях прокуратура в итоге требует вернуть активы компаний в доход государства: из-за нарушений в ходе приватизации в 1990-е. Так было с главным рынком серой техники — «Горбушкиным двором», гостиницей «Москва» (Four Seasons) у Кремля, компанией «Макфа», которая входит в топ-5 мировых производителей макарон. Также власти хотят забрать крупнейший велотрек страны «Крылатское».

Представители Домодедово коротко ответили MSK1.RU, что соблюдают все требования законодательства и обозначат свою позицию только после того, «как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением».

МSK1.RU поговорил с самым первым владельцем аэропорта о том, могут ли его национализировать, а также вспомнил другие громкие дела против руководства Домодедово.

«Большой лакомый кусочек»: кому принадлежит аэропорт

В 1990-х аэропорт Домодедово перешел транспортной компании «Ист Лайн», которая занималась чартерами в Китай и Польшу. Эта компания принадлежала уральскому бизнесмену Антону Бакову. Вскоре он продал фирму Дмитрию Каменщику. Последний до сих пор является председателем совета директоров группы DME (в нее входит и сам Домодедово, и проект «Аэротрополис», в рамках которого рядом с аэропортом строят бизнес-центры и гостиницы. — Прим. ред.).

В разговоре с MSK1.RU Антон Баков, бывший депутат Госдумы, поделился мнением, что прокуратура со 100-процентной вероятностью может вернуть Домодедово в собственность государства.

— Я не помню, чтобы Генпрокуратура проигрывала иски, — отметил Антон Баков в разговоре с MSK1.RU. — Очевидно, что сменится собственник, как это уже бывало неоднократно и на Урале. Насколько я понимаю, аэропорт Домодедово в принципе не приватизировался, там шел выкуп арендованных площадей. То есть это был такой механизм, который в общем-то соответствует гражданскому праву, но вряд ли он относится к сделкам приватизации. Но в любом случае сроки давности, конечно, все истекли. Но это не первый налет на аэропорт Домодедово.

Домодедово — прекрасный аэропорт, большой лакомый кусочек. Сейчас в России мало осталось таких, поэтому, очевидно, интерес [у государства] большой. Антон Баков бизнесмен, экс-депутат Госдумы и бывший владелец аэропорта «Домодедово»

Домодедово, единственным частным аэропортом в Москве, до сих пор управляет Дмитрий Каменщик. В 2024 году он вошел в список 125 миллиардеров России по версии Forbes. Бизнесмен занял 62-е место, его состояние оценивалось в 2,2 миллиарда долларов (это больше 220 миллиардов рублей).

«Интерфакс» указывал, что юридически аэропорт Домодедово числился за компаниями, зарегистрированными на Маврикии, Мальте, в Нидерландах и т. д. Но с 2024 года перевел работу под «ДМЕ Холдинг», который объединил все структуры Домодедово — от платных паркингов до обработки грузов. По данным «Контур.Фокуса», в холдинг входит 24 компании.

Выручка группы «Домодедово» в первом полугодии 2024-го составила до 14,6 миллиарда рублей.

«Нас очень много проверяли»: громкие суды против Домодедово

Владелец аэропорта Дмитрий Каменщик говорил, что Домодедово не раз пытались уличить в мошенничестве, но никому этого не удалось сделать.

— Нас очень много проверяли. Вот статистика за 15 лет. У нас было 3386 судебных дел, более 10 000 судебных заседаний. У нас было 61 налоговое дело, 778 проверок различных органов, 23 уголовных дела, было проведено 130 обысков и выемок, более 1500 допросов. И 405 налоговых проверок. Все они закончились установлением истины, — рассказывал он на брифинге в 2011 году.

Владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик Источник: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»











Но самое резонансное дело против Каменщика завели в 2011 году после теракта в Домодедово. Тогда в международном терминале террорист-смертник, находившийся в толпе, привел в действие взрывное устройство. В результате погибли 37 человек, еще 172 получили ранения.

Владельца аэропорта обвинили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Уголовное преследование бизнесмена прекратили только в 2016 году, поскольку Генпрокуратура заявила, что оно незаконно. Сам же аэропорт тогда думали передать в собственность государства, о чем писал «Коммерсантъ».