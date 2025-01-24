Трамп резко изменил позицию по переговорам, пока Украина обменивается с Россией сотнями ударов: главное об СВО за неделю

Российское ПВО перехватила и уничтожила 121 украинский беспилотник Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Атаки на российские регионы со стороны ВСУ продолжаются каждый день. Новый президент США Дональд Трамп пытается организовать встречу с российским коллегой Владимиром Путиным по переговорам о завершении конфликта на Украине, чей лидер, Владимир Зеленский, продолжает диктовать свои условия.

Каждый день в зоне СВО происходит множество событий. Расскажем о самых главных, которые случились за эту неделю.

Взаимные атаки и ситуация на поле боя

На этой неделе прошла крупнейшая атака дронов с начала года, она затронула 14 российских регионов. В ночь с 23 на 24 января ПВО перехватила и уничтожила более 120 БПЛА над территорией России. Под ударом оказался нефтезавод, где начался пожар, который сейчас пытаются устранить.

Беспилотники летели также на Москву: мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что ПВО уничтожила украинские дроны в Коломне и Раменском городском округе. Еще несколько беспилотников сбили в Подольске, Троицком округе и Щелково. Из-за угроз атаки БПЛА аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково перестали принимать и отправлять рейсы.

Но это не единственная атака за неделю. 22 января в Ростовской области сбили 15 БПЛА, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. От обломков сбитого беспилотника пострадали частные дома и детский сад, но к счастью пострадавших нет.

ВСУ атаковали и Казань. Только за 20 января было три волны налетов БПЛА. В местном аэропорту ввели ограничения, под удар попал нефтезавод — пострадавших и разрушений нет.

Источник: Mash / Telegram

В ответ на налеты дронов и удары ракетами (на прошлой неделе американские ATACMS пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Белгородской области) ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, поразив конструкторское бюро «Луч», на котором производили управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и реактивные снаряды системы «Ольха».

Россия тоже применяла беспилотники. С их помощью в Киеве и Киевской области ударили по целям военной логистики, в частности, складам ВСУ. Атаковали военные объекты и в других регионах Украины: Черкасской, Сумской и Харьковской областях. Для их поражения применяли и истребители-бомбардировщики Су-34. С их помощью уничтожили амбары с боеприпасами, склады и запасы горюче-смазочных материалов, а также вывели из строя командные пункты, стартовые позиции для БПЛА, связной узел, станцию для радиоэлектронной борьбы, а также различную технику.

Но военные не только атакуют друг друга с воздуха, но и ведут бои на земле. Губернатор Курской области признался, что обстановка в приграничном районе напряженная. Из-за этого не могут эвакуировать тела убитых военных.

Но на полях СВО в это время идет постепенное освобождение все новых населенных пунктов. За последние семь дней Минобороны отчиталось о взятии под контроль Времевки, Петропавловска, Воздвиженки, Волково, Соленого и Тимофеевки в ДНР. Село Западное в Харьковской области тоже перешло под контроль ВС РФ.

Переговоры об урегулировании конфликта

Параллельно Россия, Украина и США активно высказываются о возможности провести переговоры и даже предлагают свои условия. Правда пока все это ограничивается слова, сказанными в публичном пространстве. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сигналов о проведении контакта с новым главой США Дональдом Трампом пока не поступало.

Но это не мешает вновь вступившему в должность президента Штатов обсуждать возможные сценарии урегулирования. После инаугурации Трамп выступил с обращением к Путину, призвав заключить сделку.

— Конфликт между Украиной и Россией вообще не должен был начинаться (ранее Трамп обвинял своего предшественника Джо Байдена в начале этого кризиса. — Прим. ред.). Он [Владимир Путин] должен заключить сделку, — сказал Трамп журналистам во время общения в Овальном кабинете.

Путин ответил Трампу взаимностью в идее провести переговоры и назвал их главное условие.

— Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса. Мы будем бороться за интересы России, российского народа, в этом цель и смысл проведения СВО, — заявил Путин на совещании Совбеза.

Но риторика Трампа быстро изменилась. Если раньше он собирался добиться мира как можно скорее, не особо учитывая интересы Украины, то вскоре после инаугурации республиканец выдвинул Путину ультиматум.

— Я собираюсь оказать России и президенту Путину очень большую услугу. Разберитесь сейчас же и прекратите этот нелепый конфликт! Дальше будет только хуже. Мы можем пойти легким путем или трудным — и легкий всегда лучше. Пришло время заключить сделку. Если мы не заключим ее, причем в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на всё, что продается Россией Соединенным Штатам и различным другим странам, — написал он в соцсети Truth Social.

После этого он призвал резко снизить цены нефть, чтобы воздействовать на Россию. По его мнению, после этого шага конфликт на Украине «немедленно закончится».

Поменял свою позицию Трамп и по поводу поставок оружия на Украине. Прошлую администрацию он ругал за растрачивание средств во время предвыборной гонки, но, став президентом, сам начал рассматривать возможность продолжения поставок оружия.

Украинский лидер в это время попросил вести все диалоги об их стране вести не за спиной, а открыто и совместно. Зеленский даже указал на готовность провести переговоры с Владимиром Путин, но для этого США должны дать Киеву гарантии безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине нужно опираться на юридические договоренности, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения. По его словам, Россия привержена тому, что важно устранить коренные причины конфликта, и понимание этого вопроса расширяется в мире и, в частности, в США.

Лавров провел брифинг после подписания соглашений с МИД Кыргызстана Источник: СМОТРИ / Telegram

Президент подчеркнул, что пока Россия продолжит бороться за свои интересы. Целью переговоров глава государства считает не краткое перемирие и передышку для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

Зеленский объяснил, почему сорвались стамбульские переговоры

Прекратить СВО могли стамбульские переговоры, но Зеленскому не понравились их условия. По его словам, власти РФ требовали сменить президента Украины на пророссийского политика Виктора Медведчука, передает «Страна».

Переговоры в Стамбуле начались между Россией и Украиной весной 2022 года, почти сразу после начала спецоперации. Тогда стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Главным требованием России было закрепить за Киевом нейтральный статус, чтобы страна не вступала в военные блоки, в том числе НАТО. Обсуждая условия, Россия отвела свои войска из Киевской и Черниговской областей. После этого переговоры резко прекратились, к ним больше не возвращались.

Среди других условий России Зеленский назвал признание всего Донбасса частью России, признание русского языка в качестве официального, а также нейтральный статус Киева. Помимо этого Россия якобы требовала от Зеленского сократить численность украинской армии до 50 тысяч человек.