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Страна и мир обзор На Петербург обрушился мощный снегопад: самолеты массово задерживают, машины сталкиваются, деревья падают. Новости 12 января

На Петербург обрушился мощный снегопад: самолеты массово задерживают, машины сталкиваются, деревья падают. Новости 12 января

Что произошло за сутки

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19 комментариев

Аэропорт замело снегом

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 января.

Более 30 человек пострадало и 3 погибло в ДТП с автобусом в ДНР

Три человека погибло в ДТП с участием автобуса на трассе Краснодар — Донецк в Донецкой Народной Республике 12 января, информирует МЧС России. Пострадало 33 пассажира, в том числе три ребенка.

На место ДТП приехали спасатели

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Авария произошла в 05:30 в районе Иловайска. По предварительной информации, 59-летний водитель не учел погодные условия и выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением, пересек встречную полосу и съехал в кювет. Там автобус опрокинулся, сообщает МВД ДНР.

Всего в автобусе находилось 37 человек.

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— Три человека госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Состояние пострадавших средней и легкой степени тяжести, — отмечает Пушилин.

В Петербурге бушует циклон Чарли: пассажиры застряли в аэропорту, дороги замело снегом

Санкт-Петербург сковал циклон «Чарли». Он принес сильные снегопады, а вместе с ними — массовые задержки рейсов (аэропорт Пулково закрывали уже дважды), пробки воскресным утром, сбои в работе общественного транспорта и несколько серьезных аварий. А в Псковской области из-за него больше 19 тысяч человек остались без электричества.

Аэропорт Пулково ограничил работу утром 12 января примерно на пять часов из-за сильного снегопада. Было задержано около 50 рейсов. 33 рейса направили на запасные аэродромы в Архангельск, Москву и Череповец. Около 14:20 аэропорт открылся и успел обслужить на прилет и вылет более 10 рейсов, прежде чем снова закрыться в 16:30.

БПЛА атаковали Брянскую область — погибла женщина

Утром 12 января дежурные средства ПВО уничтожили три БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями, отчитывается Минобороны.

В Брянской области в результате удара по Карачевскому району погибла одна женщина, мирная жительница, еще одна ранена и доставлена в больницу. По предварительной информации, повреждено несколько домов, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

В школьном бассейне во Владивостоке рухнул потолок

В бассейне школы во Владивостоке обвалился потолок. К счастью, это случилось в выходной, и учеников в здании не было. В помещении проходят уроки физкультуры, а после занятий — групповые тренировки.

Школа была построена в 1987 году

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Территория школы оцеплена и находится под охраной. СКР Приморья возбудил уголовное дело, директора школы допросили.

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В Подмосковье вспыхнул завод

В подмосковных Химках огонь охватил помещение по производству и хранению пленки. В тушении пожара участвовали 81 специалист и 27 единиц техники.

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Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Никто не пострадал.

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Авария ДТП МЧС Авария с автобусом ДНР
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Комментарии
19
Гость
3 часа
в Сирии после Революции образование будет бесплатно и медицина тоже абсолютно бесплатно для всех
Гость
3 часа
у самих всё рушится, сидим в нищите и злобе но учим всех как жить и всех содержим, мучения это СКРЕПНО 👏
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