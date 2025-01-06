Готовьтесь, уже пора: когда заканчиваем отдыхать и выходим на работу

Новогодние праздники подходят к концу. Осталась еще буквально пара дней, и нужно будет выходить на работу. Расскажем, какая россиян ждет неделя и когда наступят следующие длинные выходные.
Новогодние каникулы начались 29 декабря 2024 года и будут идти до 8 января включительно. Такой долгий отдых получился благодаря тому, что в России праздничные дни, если они совпадают с выходными, переносят на другие даты. Субботу, 4 января, передвинули на 2 мая (пятница), а воскресенье, 5 января, перешло на 31 декабря (среда).
Первым днем, в который придется трудиться, будет четверг, 9 января. Так что рабочая неделя обещает быть короткой, всего два дня. Это даст возможность постепенно включиться в рабочий процесс.
Следующий праздник — День защитника Отечества. Он выпадает на воскресенье, но в этот раз власти решили не переносить выходной на понедельник 24 февраля, а дать возможность отдохнуть дольше в мае.
Новый год — это не единственные длинные праздники в 2025 году. Следующие на очереди — майские. Они пройдут в два периода: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Подробнее о том, как будем отдыхать и работать в 2025 году, можно почитать в нашем материале.
Кстати, праздники можно продлить. Например, можно взять отпуск на 9 и 10 января, чтобы вместо 11 дней в новый год отдохнуть целых 15. В мае можно провернуть подобный трюк. Если уйти в отпуск 28, 29 и 30 апреля, а после — 5, 6 и 7 мая, то отвлечься от работы получится больше чем на две недели. Однако по деньгам выгоднее всего отдыхать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней — это июль и октябрь. Как выиграть в деньгах или днях отпуска, мы написали в отдельном тексте.