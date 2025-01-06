Готовьтесь, уже пора: когда заканчиваем отдыхать и выходим на работу

Россиян ждет очень короткая рабочая неделя после праздников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Новогодние праздники подходят к концу. Осталась еще буквально пара дней, и нужно будет выходить на работу. Расскажем, какая россиян ждет неделя и когда наступят следующие длинные выходные.

Новогодние каникулы начались 29 декабря 2024 года и будут идти до 8 января включительно. Такой долгий отдых получился благодаря тому, что в России праздничные дни, если они совпадают с выходными, переносят на другие даты. Субботу, 4 января, передвинули на 2 мая (пятница), а воскресенье, 5 января, перешло на 31 декабря (среда).

Первым днем, в который придется трудиться, будет четверг, 9 января. Так что рабочая неделя обещает быть короткой, всего два дня. Это даст возможность постепенно включиться в рабочий процесс.

Длинных выходных в марте и феврале ждать не стоит Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Следующий праздник — День защитника Отечества. Он выпадает на воскресенье, но в этот раз власти решили не переносить выходной на понедельник 24 февраля, а дать возможность отдохнуть дольше в мае.

Новый год — это не единственные длинные праздники в 2025 году. Следующие на очереди — майские. Они пройдут в два периода: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Подробнее о том, как будем отдыхать и работать в 2025 году, можно почитать в нашем материале.