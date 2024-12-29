В Нижнем Новгороде подросток устроил взрыв в ТЦ — он потерял кисть. Новости 29 декабря

При взрыве пострадал только сам подросток Источник: читатель NN.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 декабря.

Взрыв в Нижнем Новгороде

Подросток устроил взрыв на фуд-корте ТЦ «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде. Он пронес туда петарду.

Петарда взорвалась прямо в руке 13-летнего мальчика, он лишился кисти.

— Был достаточно громкий взрыв, и видели парня с окровавленной рукой. Оттуда массово народ начал убегать, — цитирует NN.ru слова очевидцев.

Кадры с фуд-корта Источник: читатель NN.RU

Источник: читатель NN.RU











Как рассказали в региональном Минздраве, подростка быстро доставили в больницу. Там его готовят к операции.

Авиакатастрофы

В Южной Корее взорвался самолет. Boeing 737 компании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муан. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, выжили только два человека.

По предварительной информации, Boeing разбился из-за поломки шасси, которая произошла после «столкновения с птицей».

Самолет дымился перед взрывом Источник: MBC News

Позднее в канадской провинции Новая Шотландия загорелся другой самолет. Шасси не смогли открыться должным образом. Воздушное судно загорелось после удара крылом о взлетно-посадочную полосу.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, всех успели вовремя эвакуировать.

Яркое пламя выбивалось с левой стороны борта Источник: SHOT / T.me

Новая информация появилась и о самолете, рухнувшем в Актау. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт обстреляли с земли.

— Факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозного, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, — сказал Алиев.

Он отметил, что окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Президент Азербайджана подчеркнул, что речь не идет о преднамеренном обстреле, самолет сбили случайно.

Интервью Лаврова

Сергей Лавров сказал, что Россию не устраивают предложения Трампа по Украине.

— Если судить по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа журналу «Тайм» от 12 декабря, то он ведет речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам.

Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент «британских и европейских сил», — подчеркнул глава МИД в интервью ТАСС.

При этом Лавров отметил, что в Москве не получали каких-либо официальных сигналов от США по украинскому урегулированию.

Смерть в СИЗО

Директора туристической фирмы из Москвы Андрея Котова (внесен в перечень террористов и экстремистов) нашли мертвым в СИЗО. Его обвиняли в организации ЛГБТ-туров (деятельность запрещена на территории РФ).

— Котов найден мертвым. Предварительно, причина смерти — самоубийство. По данному факту проводится проверка, — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Мужчину задержали в ноябре. По версии следствия, он готовил поездку для сторонников нетрадиционных сексуальных ценностей в Египет на новогодние праздники. 2 декабря суд Москвы арестовал его на два месяца.

Мужчина не признал вину Источник: Андрей Котов / Vk.com











Котова обвиняли в двух преступлениях по 1-й и 2-й части статьи 282.2 УК РФ за организацию деятельности, связанной с ЛГБТ*, и за участие в ней. Ему грозило до 10 лет лишения свободы. На суде сторона защиты заявляла, что следствие не доказало, что эти туры были именно для представителей ЛГБТ*.