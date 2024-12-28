Цены на икру подскочили — от каких деликатесов россияне откажутся для новогоднего стола? Опрос

Источник: Тимофей Калмаков

В последние месяцы икра настолько подорожала, что на прилавках вместо нее в некоторых городах и регионах выставляют муляжи. В январе средняя цена баночки 90–100 граммов была еще 508 рублей, в ноябре ее стоимость выросла уже до 1065 рублей. Такие данные приводит сервис «Ценозавр», который занимается мониторингом и анализом цен для производителей и торговых сетей.

— Основной причиной существенного подорожания красной икры является меньший вылов лососевых в этом году, — сообщил MSK1.RU экономист и основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин. — Сезон выдался крайне неудачным по сравнению с предыдущим, который был весьма обильным на рыбу и икру. Помимо этого, на рост цен оказывают влияние подорожавшие логистика, расходы на содержание оборудования и персонала. Также стоит учитывать, что производители и ретейлеры могут завышать стоимость деликатеса.

Наши коллеги из 59.RU решили спросить у жителей России, что они НЕ готовы купить к новогоднему столу в этом году. Будут ли покупать икру и красную рыбу? Если нет, чем заменят деликатесы?