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Страна и мир опрос Цены на икру подскочили — от каких деликатесов россияне откажутся для новогоднего стола? Опрос

Цены на икру подскочили — от каких деликатесов россияне откажутся для новогоднего стола? Опрос

Мы спросили у людей, чем они заменят дорогостоящие продукты на застолье

298
5 комментариев
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В последние месяцы икра настолько подорожала, что на прилавках вместо нее в некоторых городах и регионах выставляют муляжи. В январе средняя цена баночки 90–100 граммов была еще 508 рублей, в ноябре ее стоимость выросла уже до 1065 рублей. Такие данные приводит сервис «Ценозавр», который занимается мониторингом и анализом цен для производителей и торговых сетей.

— Основной причиной существенного подорожания красной икры является меньший вылов лососевых в этом году, — сообщил MSK1.RU экономист и основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин. — Сезон выдался крайне неудачным по сравнению с предыдущим, который был весьма обильным на рыбу и икру. Помимо этого, на рост цен оказывают влияние подорожавшие логистика, расходы на содержание оборудования и персонала. Также стоит учитывать, что производители и ретейлеры могут завышать стоимость деликатеса.

Наши коллеги из 59.RU решили спросить у жителей России, что они НЕ готовы купить к новогоднему столу в этом году. Будут ли покупать икру и красную рыбу? Если нет, чем заменят деликатесы?

Что ответили люди — смотрите в нашем видео.

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Комментарии
5
Гость
2 часа
Голодные беззубые в изношенной одежде и стоптанной обуви с отчаянными глазами. даже мандарины и банка икры с маслом сливочным теперь стали недоступны, как и простая человеческая жизнь, а в 2030 хлеб и макарошки по талонам будут
Гость
2 часа
У нас на НГ борщ, гречка и компот.
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