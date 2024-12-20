Россия готова к переговорам с Украиной, а Киев отказывается от рождественского перемирия: главное об СВО за неделю

Россия и Украина перебрасываются ракетами. Украинские беспилотники сжигают дома в Курской области и атакуют Грозный, а российские военные в ответ наносят масштабные удары по улицам Киева. Избранный президент США Дональд Трамп пытается сдвинуть с мертвой точки процесс переговоров между Москвой и Киевом.
В зоне спецоперации и среди политических решений вокруг этого вопроса каждую неделю происходит что-то новое. Мы собрали самое важное, что произошло за эту неделю.
Итоги СВО за 2024 год
На этой неделе президент России Владимир Путин встретился с Министерством обороны. Во время встречи он подвел итоги СВО и рассказал о том, что происходило на линии фронта в этом году.
— Уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции. Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов, — начал свое выступление Путин.
Президент призвал Минобороны продолжать укреплять оборону и развивать Вооруженные силы РФ. Для этого наладят серийный выпуск «Орешника», а также будут выпускать и размещать ударные системы, включая гиперзвуковые и БПЛА. Военных ждут новые учения, а нестратегические ядерные силы будут держать в постоянной готовности.
«Орешник» — гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности. Она несет «гроздь» из нескольких боевых частей (3–6), которые начинены особым взрывчатым веществом. Дальность ее полета существенная — от 1000 километров, а скорость превышает 2,5 км/с.
Сейчас численность ВС РФ повышена до 1,5 миллиона военнослужащих. При этом ежедневно более тысячи россиян поступают на службу по контракту, «люди добровольно идут на фронт».
После Путина на коллегии выступил министр обороны России Андрей Белоусов. По его информации, российские войска освободили 4,5 тысячи квадратных километров территории, продвигаясь в среднем на 30 квадратных километров в сутки. ВСУ контролируют менее 1% ЛНР и 25–30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Потери ВСУ составили около миллиона человек, 40 тысяч из них — на границе с Курской областью.
За 2024 год уничтожили свыше 58 тысяч единиц техники ВСУ, включая 18 тысяч иностранного производства. ПВО сбили 86 ракет Storm Shadow и Scalp, 215 ATACMS, 1629 снарядов HIMARS и более 27 тысяч беспилотников.
Путин указал на проблему нехватки беспилотников, которая наблюдалась в начале СВО, но сейчас войска ежедневно их получают. Развивая это направление, Минобороны создаст новый род войск — «войска беспилотных систем», они появятся уже в третьем квартале 2025 года.
Глава Генштаба России Валерий Герасимов отметил, что Украина получила 350 миллиардов долларов от 30 стран. Из них 170 миллиардов — на военные нужды. Больше 165 тысяч украинских военных прошли подготовку по стандартам НАТО.
Обсуждение спецоперации продолжилось на «Итогах года с Владимиром Путиным». Отвечая на вопросы журналистов и жителей страны, глава государства отметил, что не пожалел о своем решении начать СВО. Если бы из сегодняшнего дня он вернулся на три года назад, он бы даже начал ее раньше и серьезнее к этому подготовился.
Президент рассказал и о том, как его изменили годы спецоперации. Этот период, уверен глава государства, был серьезным испытанием для всей страны, и он не исключение.
Что происходит в Курской области
Президент на прямой линии не обошел стороной и вопрос Курской области, где уже больше четырех месяце идут бои с ВСУ. Жители региона ждут, когда это закончится и пришли к Путину с этим.
— Ребята воюют. Военного смысла не было заходить туда и бросать туда силы. Мы точно совершенно их выбьем. Но вопрос о конкретной дате… Я представляю, есть планы. Но сказать — к такому числу, так не делается, — сказал Владимир Путин. — Ребята же меня слышат. И они пойдут к этой дате, не считаясь с потерями. Точно выбьют, и после этого можно будет оценить ущерб. Всё будет восстановлено. Не может быть сомнений.
Пока же Курская область страдает от постоянных боев. Там над домами в ежедневном режиме летают дроны. Жительница Большесолдатского приграничного района области Татьяна Зиборова рассказала РИА Новости, что украинские беспилотники сжигают жилые дома. Во время пресс-конференции президента Владимира Путина она попросила главу государства о жилищных сертификатах для жителей района.
Избранный президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале о значительных разрушениях в приграничных населенных пунктах региона. По его словам, некоторые из этих территорий полностью «снесены с лица земли».
Владимир Путин подчеркнул, что на помощь и восстановление региона уже выделено 108 миллиардов рублей.
Действия Запада и Украины
Рассуждали о будущем не только в России, но и на Украине и Западе. Так, советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные войска вряд ли будут размещены на Украине в ближайшей перспективе. Пока что европейские страны предлагают и вовсе пойти на перемирие, но Киев отвергает эту идею.
С предложением ввести рождественское перемирие выступила Венгрия. Оно до сих пор в силе, несмотря на отказ со стороны Украины. Россия правда тоже не горит желанием идти на этот шаг.
— Нам нужно не перемирие, нам нужен мир — долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Остановиться на неделю — это значит дать возможность противнику закрепиться на позициях, — заявил Путин вчера на пресс-конференции. Этого нельзя допустить сейчас, когда ресурсы ВСУ истощаются и бойцам приходится отходить.
Восполнять эти потери Запад не стремится. Канцлер Германии Олаф Шольц отказался помогать Киеву в ущерб собственной безопасности, поэтому не передает Taurus и не будет отправлять на Украину своих военных.
Taurus — немецко-шведская авиационная крылатая дальнобойная ракета. Она предназначена для высокоточного поражения целей с борта самолета без захода боевой машины в зону действия ПВО противника. Дальность поражения цели — до 500 км.
Вместо США военную помощь Украине теперь координирует НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Подобные изменения обсуждались с весны, в том числе на фоне возвращения Дональда Трампа на пост президента.
The New York Times отмечает, что избранный президент США стремится не только закончить конфликт между РФ и Украиной, не взяв на себя никакой ответственности за защиту Украины, но также он стремится сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы в целом.
Переговоры
Сам Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в урегулировании ситуации на Украине. Он отметил, что «активно работает» над тем, чтобы положить конец конфликту. На этой неделе политик якобы получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией. В ближайшее время команда Трампа намерена провести контакты с Путиным и Зеленским. Президент США считает, что украинский лидер должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта.
Еще Трамп сообщил, что может пересмотреть решение Джо Байдена о разрешении бить дальнобойными ракетами вглубь территории России. Он назвал решение бывшего американского лидера ошибочным и считает, что он не должен был его принимать. Напомним, именно из-за этого Россия применила новые ракеты «Орешник». Теперь же Путин и вовсе предложил Украине и Западу провести высокотехнологическую дуэль — российская ракета «Орешник» против западной ПВО.
Трамп на этой неделе также заявил о том, что потери с обеих сторон больше, чем об этом сообщается официально. Политик якобы получает информацию об этом «каждую неделю».
Владимир Путин в свою очередь уже готов пойти на контакт, причем как с новым президентом США, так и с Украиной.
— Государственное устройство таково, что целый ряд органов формируется президентом. Если первое лицо не легитимно, то всё это теряет легитимность. И они становятся соучастниками. Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чём мы договорились в Стамбуле в 2022 году. Мы будем с любым человеком разговаривать. Подписывать можем только с тем, кто является легитимными, — с Радой и главой Рады. Это чисто формальный вопрос, — подчеркнул Владимир Путин. Однако нужно, чтобы и другая сторона была готова и к переговорам, и к компромиссу.
Удары по России
Пока же Киев продолжает атаковать территории России. Только за ночь с 18 на 19 декабря над территорией РФ уничтожили 84 украинских дрона. По информации Минобороны больше всего беспилотников сбили в Ростовской области — 36, над Брянской областью сбили 21 беспилотник, над Белгородской — 14, над Воронежской — 6, над Курской и Тамбовской — по 3, еще один дрон перехватили над Краснодарским краем.
На этой неделе три беспилотника ударили по Грозному. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
— Три беспилотника атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Жертв и пострадавших нет, — рассказал глава республики в своем Telegram-канале.
Кадыров заявил, что власти республики будут решительно отвечать на любые попытки атаковать.
Не повезло на этой неделе и Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, беспилотник попал в один из жилых домов. В результате атаки погиб девятилетний мальчик. Ранения получили его мама и семимесячная сестра. У малышки контузия, у женщины травма ноги. Не пострадал лишь отец семейства.
Также атаки были в других частях области. В селе Грузское дрон попал в автомобиль, в результате чего был ранен мужчина. На других территориях обошлось повреждениями домов, выбитыми стеклами и мелкими пожарами.
В ночь с 18 на 19 декабря более трех беспилотных летательных аппарата и три ракеты ударили по Ростовской области. Атака западными ракетами со стороны Украины пришлась по предприятию «Комбинат Каменский».
Силы ПВО были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. По информации главы региона Юрия Слюсаря, большинство воздушных целей было успешно нейтрализовано. Однако на Новошахтинском заводе нефтепродуктов из-за атаки ВСУ произошло возгорание. Пожар полностью потушили к утру 19 декабря.
Один человек получил ранения в результате падения обломков одного из беспилотников в населённом пункте под Ростовом.
Атаки по Украине
Глава Чечни в своем Telegram-канале сообщил, что предоставил оперативные сведения о местонахождении большого количества украинских националистов. В результате этого Воздушно-космические силы России нанесли два удара по объекту в Харькове, где находились военнослужащие 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Было уничтожено около 200 украинских военных.
Российские войска поразили военные аэродромы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мастерские по сборке беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. В министерстве подчеркнули, что удары были нанесены в 139 районах.
Помимо этого, российские военнослужащие группировки войск «Запад» впервые уничтожили бронетранспортер «Rosomak» польского производства.
Мощные взрывы прогремели в центре Киева утром, 20 декабря, сообщает ТАСС. Украинский политик Виталий Кличко в своем Telegram-канале подтвердил информацию. Он сообщил, что в результате атаки обломки упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Также повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе.
По информации ТАСС, первый взрыв в Киеве был на земле, еще три последовали за ним, возможно, причиной стала работа ПВО. Затем прогремело еще два новых мощных взрыва в самом центре города. Очевидцы сообщают о дыме, зареве, звуках тревоги, в северо-восточной части Киева была слышна работа ПВО. В центре, в стороне железнодорожного вокзала, наблюдается очень яркое зарево, в городе сильный пожар.