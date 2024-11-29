НАТО хочет отправить на Украину 100 тысяч военных, а Россия готовит ответ, сравнимый с ядерным ударом: главное об СВО за неделю

Военное ведомство показало кадры обломков ATACMS Источник: Минобороны / Telegram











Вторую неделю главными событиями вокруг СВО являются взаимные удары баллистическими ракетами между Россией и Украиной. Ситуация накалилась, и президент Владимир Путин предупредил о новых ответных мерах. Для этого будут использовать «Орешник», массированный удар которым можно сравнить с применением ядерного оружия.

В зоне СВО происходит множество событий. Расскажем о самых главных за последние семь дней.

Взаимные удары

В прошлом дайджесте новостей об СВО мы рассказывали, что Украина ударила вглубь России дважды: один раз с помощью американских ракет ATACMS, второй — британскими Storm Shadow. Атаковали сразу два региона: Брянскую и Курскую области.

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля», производимая американской компанией Lockheed Martin. Такие боеприпасы бывают разных модификаций. Украине передают MGM-140B ATACMS Block 1A. Ракета несет 275 маленьких бомб M74. Заявляется, что она поражает своими осколками всё в радиусе 15 метров. Как именно будут разлетаться суббоеприпасы, программируется заранее. Максимальное покрытие цели — 33 тысячи квадратных метров. Предполагается, что ATACMS наиболее эффективны против скоплений людей, легкобронированной техники, например самолетов, грузовиков, а также топливных резервуаров.

Storm Shadow — крылатая ракета воздушного базирования. Она предназначена для поражения стратегически значимых отдаленных объектов. Отличительной особенностью являются ее возможность обходить системы ПВО и трехступенчатая система наведения. При запуске Storm Shadow ведет гироскоп в определенный квадрат местности. Когда цель близка, включается система по типу GPS и корректирует полет. Перед ударом используется оптико-электронная система — камера. Компьютер ищет цель, подобную той, которую заложили в память перед стартом, и поражает ее.

Российские власти не раз говорили, что не приемлют использование иностранного вооружения для ударов вглубь страны. Аналогично ВС РФ не использовали дальнобойные снаряды, пока этого не делал Киев. Поэтому после ударов ATACMS и Storm Shadow российские военные нанесли массированные удары по Украине. Для этого использовали новое вооружение — «Орешник».

«Орешник» — гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности. Она несет «гроздь» из нескольких боевых частей (3–6), которые начинены особым взрывчатым веществом. Дальность ее полета более существенная — от 1000 километров, а скорость превышает 2,5 км/с. Она, как и Storm Shadow, обходит системы противодействия и подавления.

Ракета поразила один из крупнейших промышленных комплексов в Днепропетровске. Вероятно, ей ударили по оборонному заводу, на котором Киев производит ракетно-космическую технику. На нем также обслуживали и ремонтировали западную технику. Рассказал о ее применении президент Владимир Путин. Для этого он выступил с экстренным обращением. В нем же президент предупредил, что Россия и дальше будет отвечать на удары зеркально.

Зампред Совета безопасности России выложил видео удара «Орешником» Источник: Дмитрий Медведев / X

Несмотря на это уже 23 ноября, спустя два дня после обращения, Украина вновь ударила вглубь России западным оружием.

— 23 ноября противник пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства нанес удар в районе н. п. Лотаревка (37 км сев.-зап. Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Три ракеты были уничтожены, а две — достигли цели, — сообщило Минобороны в Telegram-канале. Прилетевшие снаряды попали в радиолокационную станцию, среди пострадавших — военные.

Следующая атака была еще через два дня, 25 ноября. Тогда восемь ATACMS прилетело в Курскую область. Все они направлялись в аэропорт Курска. Один снаряд долетел и повредил инфраструктуру воздушной гавани. От прилета пострадали двое военных.

Россия отвечала все это время, воздушная тревога по несколько часов звучала по всей территории Украины, жители надолго оставались без электричества. Главными целями, как сообщало Минобороны, были военные объекты. Среди них воинская часть в Харьковской области и пункты управления беспилотников ВСУ, с которых запускали дроны-камикадзе.

Самый мощный удар был на днях.

— Россия прошлой ночью нанесла по объектам на Украине удар с применением 90 ракет и более 100 беспилотников в ответ на недавние удары ракетами ATACMS, — заявил 28 ноября Владимир Путин, выступая на заседании ОДКБ в узком составе. В результате удалось поразить 17 целей.

Помимо этого, президент предупредил о повторном применении «Орешника» в ответ за удары. По его словам, Минобороны и Генштаб уже выбирают цели для поражения. Хотя «Орешник» не является оружием массового поражения, его удар можно сопоставить с применением ядерного оружия.

— Десятки боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 махов. Это около 3 км в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура 5,5–6 тысяч градусов. Поэтому всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль, — отметил президент.

Полное выступление Путина Источник: Kremlin.ru

В результате уже сегодня Financial Times сообщил, что Киев решил перенести Верховную Раду. Депутаты съехали из здания на улице Грушевского в тщательно охраняемый правительственный квартал. Там же находятся офис президента Зеленского, кабинет министров и украинский Национальный банк. И это несмотря на то, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что «Орешника» не существует.

Его, правда, использовали пока единожды. Все остальные удары наносились не им, а «Искандером».

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), включающее в себя различные модели. Ими наносят точечные удары по ключевым объектам противника, защищенным средствами противовоздушной обороны, на расстояниях до 500 километров.

В понедельник, 25 ноября, при помощи «Искандеров» нанесли несколько ударов по Сумской области, уничтожив пять пусковых установок, использующихся для запуска ATACMS, и поразив специалистов, которые этим занимаются. В этот день и на следующий ракеты прилетали по Одесской области. Там уничтожили центры дислокации специалистов, которые занимались западным вооружением и обслуживали системы их дальнобойного оружия. Помимо этого, атаковали центр спецопераций ВСУ по запуску безэкипажных морских дронов.

Так уничтожили западную технику в Сумской области Источник: Минобороны / Telegram

На неделе Россия также обстреляла ракетами штаб подразделения Главного управления разведки (ГУР) «Кракен» в Харькове, а вчера ударила по различным объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.

Действия Запада

В это время западные страны активизировались. Великобритания поставила Украине новую партию Storm Shadow, а президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Киеву и пополнение запасов вооружения. Соединенное королевство, опасаясь, что этого не произойдет, начало переговоры с Францией об отправке войск на Украину, но пока официальных заявлений не было.

— Конфликт на Украине вошел в критическую фазу, и пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет. Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК, — уже более конкретно рассказал глава британского Минобороны Джон Хили.

Парламентская ассамблея НАТО порекомендовала своим членам предоставить украинской армии американские ракеты Tomahawk. Они обладают дальностью полета, превышающей показатели ATACMS более чем на 2000 километров.

Tomahawk — семейство многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности. Tomahawk многозадачен: он может носить и обычные боеприпасы, и кассетные, выполнять функции разведки. Причем изначально их создавали с ядерной боевой частью, последние из которых рекомендовали списать во время президентства Барака Обамы. Пусковые установки, с помощью которых возможен запуск Tomahawk, находятся на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, наземных установок для их запуска нет.

И если раньше официально у Киева не было разрешения на удары вглубь России западным оружием, то на этой неделе его получили: «Сейчас они могут использовать ATACMS для своей защиты в случае неотложной необходимости», — сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он также признался, что Белый дом помогал ВСУ с целями для ударов ATACMS по РФ.

Если конфликт на Украине перерастет в столкновение с Западом, Россия сразу же ударит по военным базам США, находящимся в Европе. Об этом предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что список всех целей сформирован, но является засекреченным.

Кроме того, на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что именно из-за различного участия западных стран СВО затягивается. Сейчас же путем к эскалации являются западные военные на территории Украины.

— Мы в очень опасной ситуации, потому что сейчас на Украине могут погибать американцы или западные европейцы, имеющие статус военного, это уже происходило… и хорошо показывает опасность эскалации и распространения войны, — признался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Мирные переговоры

Параллельно с этим Запад не прекращает обсуждать завершение конфликта. От политиков звучат решения не только об эскалации напряженности, но и о переговорах. Служба внешней разведки России утверждает, что в НАТО все больше склоняются к необходимости заморозить украинский конфликт из-за того, что нет перспектив нанести России поражение на поле боя. Сценарий уже придуман: на Украину введут 100 тысяч так называемых миротворцев, разделив контроль в стране между Румынией, Польшей и Германией. Но Россия на заморозку не пойдет.

— Нам нужен прочный и долгосрочный мир на долгие-долгие годы вперед. Причем этот мир должен быть обеспечен прежде всего для нас — для России, для граждан РФ. Но этот мир должен быть обеспечен и для всего европейского континента, — объяснил это решение глава службы Сергей Нарышкин по итогам 20-го заседания Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ.

Другие заявления Нарышкина:

Разговоры об остановке конфликта на Украине связаны с инициативой России на поле боя;

На Западе теперь думают не о стратегическом поражении России, а как не проиграть самим и сохранить текущий режим в Киеве;

Западу пора быстрее принять российские условия прекращения конфликта вокруг Украины;

Страны Запада терпят фиаско в конфликте на Украине, но они будут стараться создавать хаос в СНГ;

Ситуация на поле боя

Активность наблюдается не только в политической плоскости, но и на полях сражений, хотя ВС РФ немного сбавили темпы наступления. За прошедшую неделю под контроль перешли три населенных пункта: Копанки в Харьковской области, а также Новая Ильинка и Раздольное в ДНР. Наиболее острая обстановка, по мнению главкома ВСУ, наблюдается в районах Покровска и Курахово (ДНР). Он уже продумывает контрнаступление на фронтовых линиях, однако не сообщает детали стратегии.

В это время Россия провела перестановку генералов, как раз на донецком направлении. Командующим группировкой войск «Юг» стал генерал-лейтенант Александр Санчик (с приставкой и. о.). Решение было принято в рамках плановой ротации. Перед этим назначением Санчик был временно исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Много сил с обеих сторон сейчас брошено на борьбу в Курской области, куда ВСУ прорвались в начале августа. Тогда они быстрыми темпами продвинулись вглубь региона на 40 километров и захватили 28 населенных пунктов. По данным ВСУ, на данный момент они потеряли контроль более чем над 40% занятых ранее территорий. Возможно, именно поэтому они пытаются прорваться и в другие регионы. Telegram-каналы писали, что на этой неделе под ударом была Брянская область. Украинские диверсанты пытались перейти через границу на американском БТР.