В США активистки бреются налысо и призывают к секс-забастовке из-за победы Трампа: новости 8 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 ноября.

Американки призвали отказаться от отношений с мужчинами Источник: smotri_media / T.me, скриншот YouTube.com











Два человека погибли в массовом ДТП с фурами и пожаром на трассе под Челябинском

В массовом ДТП на трассе М-5 (Москва — Челябинск) в Челябинской области погибли двое водителей, третий госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Движение на участке затруднено.

Источник: trassa_m5_ufa_chelyabinsk / Vk.com











В аварии погибли водители большегрузов Источник: МЧС России











Дорожная авария случилась на территории Усть-Катавского округа, столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. По данным МЧС России, после удара один из большегрузов загорелся.

Источник: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области

Прибывшие спасатели достали двух погибших водителей фур и потушили машины. За жизнь еще одного водителя борются медики.

Источник: trassa_m5_ufa_chelyabinsk / Vk.com

Над Саратовом сбили БПЛА, обломки упали в промзоне

Ночью 8 ноября дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 17 беспилотников самолетного типа в четырех регионах, отчитывается Минобороны. Шесть перехвачены над Саратовской областью; шесть — над Воронежской; четыре сбиты над Белгородской областью, один — над Брянской областью.

Момент падения БПЛА попал на видео Источник: saratov_zhest / T.me

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщает, что БПЛА ликвидировали прямо над Саратовом. По предварительным данным, никто не пострадал.

— Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. На месте работают все необходимые экстренные службы, — отметил Бусаргин.

В США объявили «секс-забастовку» из-за победы Трампа

Активистки в США объявили «секс-забастовку» после победы Дональда Трампа на выборах. Протестующие призвали отказаться от отношений с мужчинами на четыре года, пока президентский срок Трампа не подойдет к концу, сообщает The Washington Post.

Девушки опасаются, что республиканцы введут федеральный запрет абортов, и реагируют на это секс-забастовкой. Сам Трамп заявлял, что он против такого запрета, однако оставит право решать этот вопрос штатам. В нескольких штатах США жесткие запреты на аборты уже введены.

Некоторые девушки не просто призывают отказаться от отношений с мужчинами, но и бреют голову на камеру Источник: smotri_media / T.me

— Это мой способ проявить суверенитет. Я настоятельно рекомендую всем одиноким женщинам, которые по-прежнему заботятся о защите прав женщин и борются за нашу телесную автономию, сделать то же самое. Удалите свои приложения для знакомств, — заявила одна из блогеров.

— Мужчины не будут вознаграждены и не получат доступа к нашим телам, — сообщает ее единомышленница.

Американки призывают брать пример с южнокорейского движения феминисток 4B. Оно набрало популярность в соцсетях в 2019 году. Участницы движения обвинили корейское общество в патриархальности, а также в том, что женщина рассматривается лишь как носитель репродуктивных функций. Бороться с ситуацией активистки решили отказом от четырех вещей: встреч с мужчинами, браков с мужчинами, секса с мужчинами и деторождения.

ФСБ изъяла тонну кокаина, который транзитом везли через Россию

ФСБ перекрыла канал поставок наркотиков из Латинской Америки в Евросоюз транзитом через территорию России, изъято около тонны наркотиков стоимостью более 3,5 миллиарда рублей. Это кокаин, сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Двое граждан России, гражданин Эстонии и двое из балканских стран задержаны в Ленинградской области.

В Ленобласти правоохранители задержали с поличным двух граждан одной из балканских стран. Последние грузили в тайник автомобиля 984 брикета с кокаином. Каждый из брикетов — по килограмму. Всё это планировалось вывозить в Евросоюз.

За несколько часов до задержания, как уточнили в ЦОС ФСБ, иностранцы пытались сбыть 20 килограмм кокаина в нашей стране. Для этого они оборудовали тайник в лесополосе Гатчинского района и поделились координатами с российскими наркоторговцами.

В отношении пяти задержанных возбуждены уголовные дела по статье, связанной с незаконным производством и сбытом наркотиков. Все пять человек заключены под стражу. Следственные действия продолжаются.

Сохранением и укреплением традиционных ценностей в России может заняться МВД

В России полиция может заняться сохранением и укреплением традиционных ценностей. Соответствующий проект указа президента размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В официальном документе уточняется, что МВД России в будущем, возможно, будет отвечать еще и за «осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Дополнение предлагается внести в один из пунктов положения о Министерстве внутренних дел России, утвержденного указом президента РФ от 21 декабря 2016 года.

Новак допустил снижение ключевой ставки

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в России инфляция идет на спад, поэтому ключевая ставка может меняться. Об этом он сказал на пленарном заседании Русского экономического форума.

Источник: izvestia / T.me

Новак отметил, что совместно с Центробанком активно принимаются меры по снижению уровня инфляции. Именно на это направлена жесткая кредитная политика, проводимая регулятором.

МВД депортировало из России 20 тысяч мигрантов

МВД РФ завершило кампанию «Нелегал-2024» и заявило о депортации 20 тысяч нелегальных мигрантов с территории страны. Цифры привела официальный представитель ведомства Ирина Волк 8 ноября.

Как рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, в ходе ежегодной операции было выявлено 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, возбуждено более четырех тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. Заведено 684 уголовных дела по другим составам, в том числе о незаконном пересечении госграницы, незаконном обороте оружия, наркотиков и психотропных веществ.

Мероприятие ежегодно проводится МВД, ФСБ и Росфинмониторингом, добавила Волк.

В Чите собираются призвать на срочную службу участника СВО, получившего ранение

Молодого жителя Читы, принимавшего участие в СВО в составе подразделения «Шторм», собираются призвать на срочную службу. Он получил повестку для прохождения медкомиссии. Об этом сообщают наши коллеги из CHITA.RU.

По словам 24-летнего читинца, он явился в военкомат для уточнения документов воинского учета. В ходе посещения военного комиссариата участнику СВО вручили повестку на медкомиссию.

— Про ранение я, конечно, сказал, но мне ответили, что «по виду я нормальный». После участия в СВО я не хочу служить. Мне также сказали, что, если я добровольно не приду, меня доставят принудительно, — рассказал молодой житель Читы.

По данным издания, он оказался в зоне боевых действия после вступления в подразделение «Шторм» в колонии. В распоряжении CHITA.RU есть документы о слепом ранении бедра, полученном в декабре 2023 года, и повестка в военкомат.

Военный комиссар Константин Селезнев сказал корреспонденту издания, что не помнит конкретного призывника. Однако он уточнил, что участие в СВО не освобождает от срочной службы.