НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

6 м/c,

зап.

 762мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Нашли тело молодого полицейского
Увеличили выплату бойцам СВО
Задержали рейс в Ярославль
Продают гостиницу за 813 млн
Судьба бывшего завода
Сотовая вышка рядом с домами
Что светилось в Ярославле
Незаконная стройка в парке
Крамской и Репин завели соцсети
Задерживают ремонт лицея
Страна и мир В США активистки бреются налысо и призывают к секс-забастовке из-за победы Трампа: новости 8 ноября

В США активистки бреются налысо и призывают к секс-забастовке из-за победы Трампа: новости 8 ноября

Что произошло за сутки

55
Написать комментарий

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 ноября.

Американки призвали отказаться от отношений с мужчинами

Два человека погибли в массовом ДТП с фурами и пожаром на трассе под Челябинском

В массовом ДТП на трассе М-5 (Москва — Челябинск) в Челябинской области погибли двое водителей, третий госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Движение на участке затруднено.

В аварии погибли водители большегрузов

Дорожная авария случилась на территории Усть-Катавского округа, столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. По данным МЧС России, после удара один из большегрузов загорелся.

Прибывшие спасатели достали двух погибших водителей фур и потушили машины. За жизнь еще одного водителя борются медики.

Над Саратовом сбили БПЛА, обломки упали в промзоне

Ночью 8 ноября дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 17 беспилотников самолетного типа в четырех регионах, отчитывается Минобороны. Шесть перехвачены над Саратовской областью; шесть — над Воронежской; четыре сбиты над Белгородской областью, один — над Брянской областью.

Момент падения БПЛА попал на видео

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщает, что БПЛА ликвидировали прямо над Саратовом. По предварительным данным, никто не пострадал.

— Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. На месте работают все необходимые экстренные службы, — отметил Бусаргин.

В США объявили «секс-забастовку» из-за победы Трампа

Активистки в США объявили «секс-забастовку» после победы Дональда Трампа на выборах. Протестующие призвали отказаться от отношений с мужчинами на четыре года, пока президентский срок Трампа не подойдет к концу, сообщает The Washington Post.

Девушки опасаются, что республиканцы введут федеральный запрет абортов, и реагируют на это секс-забастовкой. Сам Трамп заявлял, что он против такого запрета, однако оставит право решать этот вопрос штатам. В нескольких штатах США жесткие запреты на аборты уже введены.

Некоторые девушки не просто призывают отказаться от отношений с мужчинами, но и бреют голову на камеру

— Это мой способ проявить суверенитет. Я настоятельно рекомендую всем одиноким женщинам, которые по-прежнему заботятся о защите прав женщин и борются за нашу телесную автономию, сделать то же самое. Удалите свои приложения для знакомств, — заявила одна из блогеров.

— Мужчины не будут вознаграждены и не получат доступа к нашим телам, — сообщает ее единомышленница.

Американки призывают брать пример с южнокорейского движения феминисток 4B. Оно набрало популярность в соцсетях в 2019 году. Участницы движения обвинили корейское общество в патриархальности, а также в том, что женщина рассматривается лишь как носитель репродуктивных функций. Бороться с ситуацией активистки решили отказом от четырех вещей: встреч с мужчинами, браков с мужчинами, секса с мужчинами и деторождения.

ФСБ изъяла тонну кокаина, который транзитом везли через Россию

ФСБ перекрыла канал поставок наркотиков из Латинской Америки в Евросоюз транзитом через территорию России, изъято около тонны наркотиков стоимостью более 3,5 миллиарда рублей. Это кокаин, сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Двое граждан России, гражданин Эстонии и двое из балканских стран задержаны в Ленинградской области.

В Ленобласти правоохранители задержали с поличным двух граждан одной из балканских стран. Последние грузили в тайник автомобиля 984 брикета с кокаином. Каждый из брикетов — по килограмму. Всё это планировалось вывозить в Евросоюз.

За несколько часов до задержания, как уточнили в ЦОС ФСБ, иностранцы пытались сбыть 20 килограмм кокаина в нашей стране. Для этого они оборудовали тайник в лесополосе Гатчинского района и поделились координатами с российскими наркоторговцами.

В отношении пяти задержанных возбуждены уголовные дела по статье, связанной с незаконным производством и сбытом наркотиков. Все пять человек заключены под стражу. Следственные действия продолжаются.

Сохранением и укреплением традиционных ценностей в России может заняться МВД

В России полиция может заняться сохранением и укреплением традиционных ценностей. Соответствующий проект указа президента размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В официальном документе уточняется, что МВД России в будущем, возможно, будет отвечать еще и за «осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Дополнение предлагается внести в один из пунктов положения о Министерстве внутренних дел России, утвержденного указом президента РФ от 21 декабря 2016 года.

Новак допустил снижение ключевой ставки

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в России инфляция идет на спад, поэтому ключевая ставка может меняться. Об этом он сказал на пленарном заседании Русского экономического форума.

Новак отметил, что совместно с Центробанком активно принимаются меры по снижению уровня инфляции. Именно на это направлена жесткая кредитная политика, проводимая регулятором.

МВД депортировало из России 20 тысяч мигрантов

МВД РФ завершило кампанию «Нелегал-2024» и заявило о депортации 20 тысяч нелегальных мигрантов с территории страны. Цифры привела официальный представитель ведомства Ирина Волк 8 ноября.

Как рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, в ходе ежегодной операции было выявлено 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, возбуждено более четырех тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. Заведено 684 уголовных дела по другим составам, в том числе о незаконном пересечении госграницы, незаконном обороте оружия, наркотиков и психотропных веществ.

Мероприятие ежегодно проводится МВД, ФСБ и Росфинмониторингом, добавила Волк.

В Чите собираются призвать на срочную службу участника СВО, получившего ранение

Молодого жителя Читы, принимавшего участие в СВО в составе подразделения «Шторм», собираются призвать на срочную службу. Он получил повестку для прохождения медкомиссии. Об этом сообщают наши коллеги из CHITA.RU.

По словам 24-летнего читинца, он явился в военкомат для уточнения документов воинского учета. В ходе посещения военного комиссариата участнику СВО вручили повестку на медкомиссию.

— Про ранение я, конечно, сказал, но мне ответили, что «по виду я нормальный». После участия в СВО я не хочу служить. Мне также сказали, что, если я добровольно не приду, меня доставят принудительно, — рассказал молодой житель Читы.

По данным издания, он оказался в зоне боевых действия после вступления в подразделение «Шторм» в колонии. В распоряжении CHITA.RU есть документы о слепом ранении бедра, полученном в декабре 2023 года, и повестка в военкомат.

Военный комиссар Константин Селезнев сказал корреспонденту издания, что не помнит конкретного призывника. Однако он уточнил, что участие в СВО не освобождает от срочной службы.

— Если человек является годным по результатам медкомиссии и не имеет отсрочки, то его обязаны призвать, — ответил военком.

ПО ТЕМЕ
Забастовка Трамп США Президент Протест
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
«Многим девушкам тут нравится»: как россиянка работает в стрип-клубе — откровенная история
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление