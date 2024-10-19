Тысячи лет истории, вкусная еда и шоу фонтанов: журналист провел неделю в Узбекистане — личное знакомство со страной

Узбекистан предлагает широкий спектр возможностей для отдыха Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Бывшие советские республики — это интересное растущее туристическое направление, которое может предложить не только исторические памятники и теплый климат, но и современные ухоженные города с бурно развивающейся инфраструктурой. Наш коллега, обозреватель NGS.RU, провел неделю в Узбекистане и решил поделиться впечатлениями о своем путешествии.

Почему именно Узбекистан

Скоростной поезд «Афросиаб» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Страны Средней (или, как сейчас всё чаще говорят, Центральной) Азии — идеальное место для недорогого осеннего путешествия. Там сейчас уже нет изнуряющей летней жары, но всё еще довольно тепло. Дешевые фрукты, которые не везли за тысячу километров. Наконец, русский язык знают в той или иной степени большинство жителей больших городов. Ну и конечно, есть что посмотреть. Причем не только любителям древностей, но и тем, кто любит современные городские развлечения. И Узбекистан сегодня объективно может предложить лучшее в этом регионе сочетание всех этих возможностей.

Что смотреть любителям истории

Жители Самарканда на фоне комплекса на площади Регистан Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Если в путешествии для вас главное — посещение каких-то исторических памятников, то лучше лететь сразу в Самарканд, а оттуда ехать в Бухару. Именно в этих двух городах сосредоточена большая часть подобного рода объектов. Мне довелось побывать только в Самарканде, но и здесь для сколько-нибудь подробного знакомства с его многочисленными архитектурными памятниками и музеями потребуется несколько дней.

Элементы оформления одного из медресе на площади Регистан Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Город был основан еще в VIII веке до нашей эры. Правда, от того, что было построено до прихода сюда монголов, остались только городища древнего Афрасаиба, которые находятся сейчас на краю существующего города. Сохранившиеся постройки возведены позже, а то, что составляет особую гордость страны, относится к эпохе Амира Тимура (Тамерлана), который выбрал город в качестве столицы своего государства.

Площадь Регистан вечером Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Главная жемчужина здесь, конечно, — комплекс из трех медресе на площади Регистан, богато украшенные майоликой, глазурованной плиткой и мозаиками. Не всегда можно понять, конечно, в какой степени этот декор соответствует изначальному виду. С момента постройки Самарканд знавал периоды упадка, на фотографиях конца XIX и начала XX веков эти стены и минареты нередко выглядят преимущественно однотонными, с остатками керамики.

Мавзолей Гур-Эмир в Самарканде Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Но сейчас медресе Регистана вызывает безусловное восхищение, это одна из наиболее узнаваемых мировых жемчужин вроде Тадж-Махала, собора Парижской Богоматери или собора Василия Блаженного на Красной площади. Билеты продаются сразу для всего комплекса и стоят в пересчете на российскую валюту больше 400 рублей. Посмотреть на комплекс со смотровой площадки можно бесплатно.

Во дворе одного из медресе на площади Регистан Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Зайти внутрь определенно стоит. Каждое здание имеет свой просторный двор и два уровня келий, в части из которых до сих пор живут ученики медресе, но в основном они теперь используются для торговли сувенирами.

Пешеходная улица в Самарканде Источник: Стас Соколов / NGS.RU











От Регистана проложена пешеходная улица до мечети Биби-Ханум и Сиабского базара. А оттуда уже недалеко до мавзолея Шахи-Зинда (вход тоже платный).

Для тех, кто не хочет или не может много ходить, в городе работает своеобразный туристический транспорт: открытые повозки, курсирующие между основными памятниками архитектуры.

В комплексе Шахи-Зинда Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Шахи-Зинде почему-то особенно много туристов со всего мира, и русская речь здесь слышна едва ли не реже, чем французская, испанская или английская. Стоит отметить, что в Узбекистане хватает гидов с хорошим знанием языка, которые не просто что-то рассказывают, но и довольно непринужденно общаются с туристами.

Имперское и советское наследие

Дом Романовых в Ташкенте Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Земли нынешнего Узбекистана были завоеваны Российской империей в результате целой серии военных походов лишь во второй половине XIX века. Тем не менее следов этой дореволюционной, но уже европейской части истории Узбекистана в Ташкенте и Самарканде осталось предостаточно.

Самый яркий пример построек такого рода — это, конечно, ташкентский дом Романова. Его построил здесь князь Николай Константинович, сосланный в Туркестанский край за неподобающее поведение. К сожалению, дом этот можно сейчас посмотреть только снаружи, да и то через решетку. Узбекский МИД использует его для своих мероприятий, что в принципе можно понять — здание красивое.

Католический собор в Самарканде Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Самарканде, гуляя по центру, можно и вовсе неожиданно наткнуться на католический собор. Его возвели в 1916 году военнопленные, попавшие сюда во время Первой мировой войны.

В этой части города вообще забываешь, что ты находишься в Азии. Если бы не надписи на магазинах и учреждениях, можно было подумать, что вокруг неплохо сохранившаяся часть старого города в центральной части России. И более поздние, уже советские постройки, только усиливают это ощущение.

Типичное здание советской постройки в Ташкенте выделяет только узор фасада Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Застройка советского периода, впрочем, тоже не однородна. Здесь нашлось место и конструктивизму, и трех-, четырехэтажным жилым домам с обязательными палисадниками, которые жители используют по своему разумению, и привычным «сталинкам». Ну и конечно, уже не обошлось без вездесущих панелек, которые тут имеют местный колорит.

Современность

Жилой комплекс Mirabade Avenue Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Узбекистан и прежде всего его столица испытывают в последние годы очевидный приток инвестиций. В Ташкенте выросли целые кварталы, глядя на которые трудно сказать, где вообще ты сейчас находишься. Здания банков и корпораций, новые жилые комплексы с люксовыми бутиками на первом этаже, современная частная застройка — всё это наглядно демонстрирует, что здесь уже сложилась и растет прослойка обеспеченных людей, тяготеющих к западному образу жизни.

Шоу фонтанов в парке «Ташкент-сити» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Ташкент порадует новыми парками с большими водоемами, вокруг которых выстроены никому не мешающие кафе и рестораны — их явно проектировали вместе с парком в целом. Так что в этих зеленых зонах можно не только гулять, но и завтракать, обедать или ужинать. На выбор, как правило, есть заведения европейской, узбекской или турецкой кухонь.

Парк развлечений Magic City Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Отдельный предмет гордости столицы Узбекистана — это стилизованные торгово-развлекательные центры. Самый большой — Magic City, эдакий «Диснейленд» с упором в торговлю и общепит. Посетителей встречают здесь несколько кварталов условно европейского города, застроенного двух- и трехэтажными домами с кафе и магазинами. Торговая часть переходит в большой парк, где можно гулять, уже не подвергаясь постоянным потребительским соблазнам.

Шоу фонтанов в комплексе Seul Mun Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Еще один впечатляющий пример такого рода — выросший на обоих берегах канала Бурджар комплекс Seul Mun в стиле Юго-Восточной Азии. Несколько уровней ресторанов и магазинов, спускающихся к воде, сами по себе представляют собой большой аттракцион. Лучшее время посещения — вечер, когда каждый час здесь начинается шоу фонтанов. Комплекс совсем новый, один из берегов только-только начали обживать арендаторы.

«Старый город» в парке Навруз Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Еще один комплекс, на этот раз уже в стиле средневекового узбекского города, построен в парке Навруз. Здесь работают мастера народных промыслов, художники. Ну и товар тоже соответствует: национальная (или хотя бы стилизованная) одежда, керамика, предметы обихода. Даже кафе здесь тоже расположены в закрытых зеленых двориках.

Общепит и рынки

Обжорные ряды на рынке Чорсу в Ташкенте Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Узбекистан — прекрасное место для гастрономического туризма. Изначальное качество самых простых продуктов (мяса, молока, помидоров, базилик так и вовсе растет повсеместно на улицах как декоративное растение) уже само по себе облегчает местным поварам задачу. Ну и сама по себе узбекская кухня достаточно богата — неделя потребуется, чтобы познакомиться с ней хотя бы поверхностно. Только видов плова здесь есть несколько десятков.

Обеденное столпотворение в ресторане узбекской кухни Kamolon в Ташкенте Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В общепите нужно быть готовым к тому, что к счету добавят 10–20% «за обслуживание». Это, впрочем, снимает вопрос о размере чаевых. Карты (если вдруг у вас есть те, что работают за пределами РФ) принимают тоже не везде, так что лучше запастись наличными.

В заведении Oshqand Источник: Стас Соколов / NGS.RU











При этом местный общепит уже вполне интернационален. Сами местные — те, что побогаче и помоложе, — с радостью поглощают пасту, бургеры, суши и т. д. Хотя распространенность таких заведений всё же значительно меньше, чем в России. Зато в хорошем центре плова, чтобы сеть за стол в обед, бывает, нужно подождать.

В ресторане Koinot на высоте 110 метров в ташкентской телебашне Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Присутствие ислама в целом не так заметно в обыденной жизни: например, большая часть женщин носит обычную одежду. Но в заведениях узбекской кухни, скорее всего, вы не найдете никакого алкоголя, даже пива. Нет его и в супермаркетах, даже крупных. При этом по всему городу разбросаны специализированные магазинчики, никакого запрета на употребление спиртного нет.

Общение, деньги и сервис

В Ташкенте много велосипедных дорожек, но пользуются ими преимущественно пешеходы Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Русский язык в той или иной степени понимают большинство жителей больших городов. Но нужно отдавать себе отчет, что вы едете в другую страну, для обитателей которой (особенно тех, кому меньше 30 лет) русский — такой же иностранный язык, как английский или турецкий. Его, конечно, учат в школе, но вполне реальна ситуация, в которой ваши попытки завязать разговор с таксистом или работником маленького кафе не в центре закончатся ничем.

При этом везде в Ташкенте и Самарканде видна реклама языковых курсов, узбеки активно учат языки. Но русский — только один из списка.

За первое полугодие Узбекистан посетили больше 440 тысяч туристов из России Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Отношение к туристам у местных в целом благожелательное — до настоящего туристического бума здесь пока далеко. Узбекам явно льстит внимание гостей, скорее всего, они помогут вам и сориентироваться на местности, и подскажут, куда сходить за лучшим пловом или самой вкусной самсой.

При этом, разумеется, не нужно терять бдительности. Вежливые «бомбилы» с готовностью понесут ваши чемоданы к своей машине, взяв с вас три-четыре нормальных цены. А в туристических местах, услышав цену, можете смело делить ее пополам и начинать торговаться.

Монумент Ислама Керимова — первого секретаря компартии УзССР, руководителя независимого Узбекистана с 1991 по 2016 год Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Цены в Узбекистане в среднем ниже. Поездка на метро в Ташкенте, например, стоит порядка 15 рублей, а за 200 рублей весь город можно проехать на такси. То же касается обычных продуктов в магазинах и на рынках, цен в традиционном общепите. Но в модных местах европейского типа с вас могут взять вполне по-новосибирски, а вино и вовсе будет стоить как минимум вдвое дороже. Даже местная продукция (ее довольно много) стоит на уровне недорогого импорта у нас.

Жители Узбекистана относятся к правилам дорожного движения философски Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Узбекистане работают сервисы аренды автомобилей, но придется привыкнуть к достаточно агрессивной местной манере вождения. Все постоянно сигналят друг другу, меняют ряды, не всегда соблюдают правила. При этом за неделю в этой стране я лично не видел ни одной аварии.

Ресторан в центре Самарканда Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Тем, кто привык к хорошему сервису, стоит заранее немного снизить планку и рассчитывать скорее на хорошее отношение, чем на какие-то заранее выстроенные стандарты. Люди там пока только учатся, и даже в хорошем отеле вы можете столкнуться с обескураживающими неожиданностями вроде попытки поселить вас в другой отель, который «тут недалеко, метров двести», или в другой номер. Но если вас что-то не устроило, просто доброжелательно, но твердо стойте на своем — скорее всего, можно будет о многом договориться.

Бассейн в отеле Old Tashkent в Ташкенте Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В качестве неожиданного бонуса можно выбрать себе отель с открытым бассейном (это довольно распространенная опция, они бывают даже в небольших гостиницах) и немного совместить городской туризм с «пляжным отдыхом». А если закалка позволяет, сможете еще и произвести впечатление на гостей из более теплых стран купанием в ледяной воде температурой 18–20 градусов.

В местах скопления туристов заплатить иногда можно даже рублями Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Отправляясь в путешествие, лучше взять с собой не только рубли, но и хотя бы часть суммы в долларах или евро. Привычных нам банковских пунктов обмена валюты я лично там не встретил. Точки, обозначенные в 2ГИС, часто представляют собой просто ободранный стол, стоящий в комнатушке на первом этаже, где сидят уличные менялы.

В банках курс обмена рубля может быть или невыгодным (процентов на 20 ниже обычного), или рубли там не меняют вовсе. Вот американскую или европейскую валюту — пожалуйста. При этом в туристических местах можно договориться об оплате и рублями.

Реклама на улице Ташкента Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Поездка в бывшие республики полезна еще и тем, что можно посмотреть, как живут эти ныне отдельные государства. Живут, кстати, без нефти и газа. И хотя средний уровень доходов там несомненно ниже, в странах этих так же строятся новые районы, находятся средства на благоустройство улиц. Даже дороги в Самарканде (третий город по населению) в целом находятся в лучшем состоянии, чем в моем родном Новосибирске.