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Страна и мир В России вдвое урежут квоту на временное проживание мигрантов

В России вдвое урежут квоту на временное проживание мигрантов

В следующем году разрешение смогут получить только 5500 иностранцев

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6 комментариев

В 2025 году Россия сможет выдать иностранцам почти вдвое меньше разрешений на временное проживание

Правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев в России в 2025 году. В общей сложности будет выдано 5500 разрешений.

— Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5500 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам, — говорится в распоряжении.

Общий объем квоты распределят по российским регионам в соответствии с их заявками. По традиции наибольшее число разрешений предусмотрено для Москвы и Московской области. В 2025 году квота для столицы сократится с 1500 до 1000 разрешений, для Санкт-Петербурга — с 300 до 200 разрешений. Татарстан и Башкирия получат только 100 разрешений, а не по 250, как в 2024 году.

Последние пять лет размер квоты снижается: в 2024 году кабмин выдавал 10 595 разрешений, в 2023-м — 13 500, в 2022-м — около 19 000, а в 2021-м — более 39 000.

Дополнительно правительство определяет резерв квоты, который также распределяется по субъектам Федерации, — на 2025 год утверждено 1650 разрешений. При этом, по данным МВД России, за семь месяцев 2024 года регионы использовали лишь 20,4% от положенной квоты.

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Комментарии
6
Гость
35 минут
Пустые слова, просто им гражданство будут чаще давать, и тогда они уже не мигранты, а законные граджане России.
Гость
34 минуты
Как завозили вагонами так и завозят. В подмосковье уже и днём черным-черно.
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