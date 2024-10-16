НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 754мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68
Что с недостроенной гостиницей
Остались без отопления
Грибные места в Ярославской области
Новая выплата учителям
Снегопад в Ярославской области
Сколько зарабатывают ярославцы
О подорожании сахара
Стипендии в вузах Ярославля
Умер трехлетний мальчик
Страна и мир Полиция поговорила с россиянкой, которая родила в аэропорту Турции. Она объяснила, почему бросила ребенка в туалете

Полиция поговорила с россиянкой, которая родила в аэропорту Турции. Она объяснила, почему бросила ребенка в туалете

Младенца нашла случайная уборщица

84
Написать комментарий

Полицейские сняли с рейса как роженицу, так и ее мать

14 октября Турцию потрясла новость о россиянке, которая родила в аэропорту Антальи — и бросила ребенка в унитазе.

Ребенка спасла уборщица. Роженица тем временем пыталась пройти паспортный контроль, чтобы сесть на рейс. Однако охрана аэропорта задержала ее.

Турецкое СМИ Velev News узнало подробности этой истории. По их данным, имя роженицы — Екатерина Бурнаскина. Ей 28 лет, она пыталась улететь из Антальи в Москву вместе со своей матерью.

Екатерина сказала полиции, что не подозревала о беременности.

— Новорожденного ребенка отправили в больницу после первого вмешательства медицинских бригад. Мать малыша Екатерину Бурнаскину доставили в другую больницу и оказали помощь. 

Бурнаскина после процедур в больнице сказала: «Я не знала, что беременна», — пишут журналисты.

Сейчас она и ее мать остаются под стражей. Установлено, что Екатерина бросила ребенка за 12 минут до того, как его нашла уборщица. Роды прошли в туалете для инвалидов.

ПО ТЕМЕ
Анталья Турция Ребенок Родила
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Установка кондиционеров

12 000 ₽

Добавить объявление