В России заблокировали Discord

По разным оценкам, число пользователей Discord составляет от 29 до 40 миллионов Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Discord из-за нарушений требований российского законодательства. Об этом официально сообщили в ведомстве.

— Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации, — указали в Роскомнадзоре.

Первые сообщения о том, что регулятор может ограничить доступ к Discord, появились еще в конце сентября. К тому моменту российские пользователи Discord уже не единожды сталкивались с проблемами в работе мессенджера. В августе произошел масштабный сбой, затронувший, помимо Discord, многие другие популярные сайты и приложения, а 18 сентября Discord вновь перестал работать у пользователей из разных регионов РФ.