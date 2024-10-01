НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 763мм 62%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,22
EUR 104,17
Ярославцы в шоу
Продают детсад
Пожар у элитного ЖК
Воспитатель детдома ушел на СВО
Закрылись мясные магазины
Что будет с усадьбой
Сносят баню в центре
Лучшие бизнес-идеи страны
Когда дадут отопление
Страна и мир «Я гарант вашей безопасности»: глава Wildberries завершила изменение бизнеса, которое привело ее к разводу

«Я гарант вашей безопасности»: глава Wildberries завершила изменение бизнеса, которое привело ее к разводу

Татьяна Ким обещала защитить сотрудников от нападок

189
1 комментарий

Татьяна Ким анонсировала новые проекты

Глава Wildberries Татьяна Ким заявила о завершении реструктуризации бизнеса. Она анонсировала скорое появление новых проектов.

— Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена. Сейчас мы готовимся активно к высокому сезону, внедряем множество новых проектов, и о них мы вам обязательно расскажем, — сказала Татьяна Ким.

Реструктуризация бизнеса — это корректировка структуры и элементов организации с целью повышения эффективности, улучшения экономических и производственных показателей, повышения конкурентоспособности бизнеса, а также появления возможности выхода на новые рынки.

20 сентября Wildberries и Russ получили одобрение ФАС на передачу компаний группы Russ в ООО «РВБ» — юрлицо объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы.

По словам Ким, сейчас работникам поступают странные сообщения и звонки. Она обратилась к сотрудникам в своем Telegram-канале и постаралась их успокоить.

Татьяна Ким сделала важное объявление

— Ничего не бойтесь. Я гарант вашей безопасности. Я также уверена, что наша правоохранительная система обязательно разберется с этим беспределом, который случился в центре Москвы. Двойное убийство не должно остаться безнаказанным, — подчеркнула глава Wildberries.

Объединение компаний не устроило супруга Ким Владислава Бакальчука. Он пытался надавить на жену и обращался к рэперу Тимати и главе Чечни Рамзану Кадырову. Он назвал сделку рейдерским захватом. Татьяна подала на развод и сменила фамилию с Бакальчук на Ким.

18 сентября возле офиса компании произошла стрельба. В результате два человека погибли. Бывшему мужу Ким Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
52 минуты
к разводу? ага и бедности. какое теперь место?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление