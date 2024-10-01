«Я гарант вашей безопасности»: глава Wildberries завершила изменение бизнеса, которое привело ее к разводу

Глава Wildberries Татьяна Ким заявила о завершении реструктуризации бизнеса. Она анонсировала скорое появление новых проектов.
— Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена. Сейчас мы готовимся активно к высокому сезону, внедряем множество новых проектов, и о них мы вам обязательно расскажем, — сказала Татьяна Ким.
Реструктуризация бизнеса — это корректировка структуры и элементов организации с целью повышения эффективности, улучшения экономических и производственных показателей, повышения конкурентоспособности бизнеса, а также появления возможности выхода на новые рынки.
20 сентября Wildberries и Russ получили одобрение ФАС на передачу компаний группы Russ в ООО «РВБ» — юрлицо объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы.
По словам Ким, сейчас работникам поступают странные сообщения и звонки. Она обратилась к сотрудникам в своем Telegram-канале и постаралась их успокоить.
— Ничего не бойтесь. Я гарант вашей безопасности. Я также уверена, что наша правоохранительная система обязательно разберется с этим беспределом, который случился в центре Москвы. Двойное убийство не должно остаться безнаказанным, — подчеркнула глава Wildberries.
Объединение компаний не устроило супруга Ким Владислава Бакальчука. Он пытался надавить на жену и обращался к рэперу Тимати и главе Чечни Рамзану Кадырову. Он назвал сделку рейдерским захватом. Татьяна подала на развод и сменила фамилию с Бакальчук на Ким.
18 сентября возле офиса компании произошла стрельба. В результате два человека погибли. Бывшему мужу Ким Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).