Любовница Павла Дурова рассказала о романе, жизни и трех детях миллиардера: новости 29 сентября

Мать троих детей Дурова Ирина Болгар рассказала о том, как они познакомились Источник: missbolgar / Instagram (запрещен в РФ)











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 сентября.

Более 100 беспилотников атаковали регионы России: вспыхнули лес и многоэтажка

За прошедшую ночь беспилотники атаковали Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Белгородскую, Брянскую и Курскую области, а также Краснодарский край.

Из-за падения беспилотника в Ростовской области вспыхнул лес. Огонь охватил 20 гектаров, сообщил губернатор Василий Голубев. На территории ввели режим ЧС. Пожар тушили 102 человека и 44 единицы техники.

В Воронежской области сбили несколько украинских беспилотников, из-за падения обломков одного из них вспыхнул пожар в жилом доме. О пострадавших не сообщалось.

Пожар вспыхнул в одном из ЖК Источник: MASH / T.me

По данным Минобороны РФ, всего за прошедшую ночь на территории России сбили 125 украинских беспилотников.

На мебельной фабрике в Барнауле вспыхнул мощный пожар

В «Барнаульском мебельном комбинате» произошел сильный пожар. Огонь распространялся по шестому этажу.

Источник: МЧС РФ

Площадь пожара на мебельном комбинате в Барнануле составила свыше шести тысяч квадратных метров. Для тушения привлекли пожарный поезд. Из горящего здания вытащили одного человека, сообщили в МЧС РФ.

Источник: rentv_news / T.me

Мать троих детей Павла Дурова рассказала историю романа и опубликовала фото из семейного архива

По словам Ирины Болгар, их история любви началась в 2012 году. Тогда ее познакомили с основателем Telegram. Она должна была стать его тренером по йоге.

— Позвонил друг и предложил встретиться с Павлом Дуровым. Я даже не знала, как он выглядит, пришлось погуглить фото. После первой встречи договорились встретиться снова, объединенные общим интересом к йоге. Наши разговоры всё чаще переходили на другие темы. Мы много времени проводили вместе, общались часами. Вот так мы и подружились, — вспоминает Ирина.

Источник: missbolgar / Instagram (запрещен в РФ)











Источник: missbolgar / Instagram (запрещен в РФ)











Отношения у пары завязались не сразу. Искра между Дуровым и Болгар проскочила в совместной поездке в Дубай. Тогда миллиардер пригласил ее провести зимние каникулы в компании друзей и сотрудников «ВКонтакте».

Примечательно, что обращались влюбленные друг к другу исключительно на «вы». Такую особенность Болгар объяснила тем, что Павел привык так общаться с самыми близкими людьми.

К лету 2013 года пара вернулась в Россию. Дуров и Болгар поселились в съемной квартире с видом на Исаакиевский собор в центре Санкт-Петербурга. В ней они прожили до 2017 года, в ней же появились трое совместных детей.

Источник: missbolgar / Instagram (запрещен в РФ)











Источник: missbolgar / Instagram (запрещен в РФ)











— Павел всегда хотел иметь много детей, и это желание было обоюдным. Павел даже настаивал на том, чтобы у него были еще дети, и в 2021, и в 2022 году, незадолго до нашего окончательного разрыва. Но это желание уже не было взаимным с моей стороны. Я отказалась, — рассказала Болгар.

Источник: missbolgar / Instagram (запрещен в РФ)











Источник: missbolgar / Instagram (запрещен в РФ)











На юг России обрушилась песчаная буря

На Дагестан, Ростовскую и Волгоградскую области обрушилась песчаная буря. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра. На дорогах ограничена видимость, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Источник: fobosplanetreal / T.me

По данным местного Гидрометцентра, в нескольких округах края наблюдается почвенная засуха. На части территорий региона есть высокий риск возникновения пожаров.

Песков заявил, что подготовлена корректировка ядерной доктрины

В России подготовлены корректировки в ядерную доктрину и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Об этом в разговоре с Павлом Зарубиным сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

— Очевидно, что то, как развивалась международная обстановка, то, как нагнеталась напряженность вокруг наших границ, то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины на стороне Украины, то, как продвигалась военная инфраструктура НАТО к нашим границам, — это всё делало необходимым внесение необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Корректировки подготовлены, но сейчас это будет оформляться, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что «трезвые головы» услышали намеки, которые в последние два года посылал президент России, тогда как «оголтелые головы продолжают эту оголтелую политику». Эта политика, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, может иметь для всех «весьма негативные последствия».

Маткапитал в России может вырасти до 646 тысяч рублей

В 2025 году размер материнского капитала, который выплачивают за рождение первого ребенка, может составить 646 тысяч рублей. Об этом 29 сентября РИА Новости сообщила депутат Госдумы РФ, член парламентского комитета по социальной политике Екатерина Стенякина.

По словам депутата, такое увеличение размера маткапитала возможно на фоне темпов развития инфляции. Выплата на второго ребенка в этом случае может вырасти до 854 тысяч рублей. Всего на выплаты федерального маткапитала на следующий год заложено более 694 миллиардов рублей.