Уверен, что она с ним не из-за денег: 26-летняя россиянка родила дочь от 81-летнего миллионера из Германии

Источник: Городские порталы

26-летняя россиянка Алина Кузняткина родила дочь от 81-летнего миллионера Хорста-Дитера Эша. Говорит, разница в возрасте ее не смущает, ведь у него была такая интересная судьба.

— Он произвел на меня впечатление историей своей жизни, — заявила девушка в интервью немецкому изданию Stern.

Эш — сын слесаря из Ганновера, который смог создать одну из крупнейших в Германии компаний по производству строительной техники. Он отсидел в тюрьме, эмигрировал в США, где стал руководителем известного модельного агентства «Вильгельмина». У него начинали свою карьеру такие звезды, как Никки Минаж, Бейонсе и Уитни Хьюстон. В «Вильгельмине» работали и все три супруги Дональда Трампа. В 2020-м Хорст-Дитер решил отойти от дел. Уехал на виллу в Мексику, а два года назад познакомился с Алиной.

О девушке мало что известно, но, по словам Хорста-Дитера, она с ним вовсе не из-за денег.

— Это чушь собачья. Потому что Алина из очень богатой семьи и, по всей вероятности, имеет больше, чем я, — говорит Эш.