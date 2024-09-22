НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

4 м/c,

с-з.

 758мм 54%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38
Симптомы заразного вируса
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Ярославна в Китае
Лучшие бизнес-идеи страны
Как усилить иммунитет осенью
Куда съездить на выходных
Контрасты Ярославля
Когда дадут отопление
Страна и мир Уверен, что она с ним не из-за денег: 26-летняя россиянка родила дочь от 81-летнего миллионера из Германии

Уверен, что она с ним не из-за денег: 26-летняя россиянка родила дочь от 81-летнего миллионера из Германии

Хорст-Дитер Эш руководил крупным модельным агентством в США и познакомил Трампа с его женой

104
2 комментария

26-летняя россиянка Алина Кузняткина родила дочь от 81-летнего миллионера Хорста-Дитера Эша. Говорит, разница в возрасте ее не смущает, ведь у него была такая интересная судьба.

— Он произвел на меня впечатление историей своей жизни, — заявила девушка в интервью немецкому изданию Stern.

Эш — сын слесаря из Ганновера, который смог создать одну из крупнейших в Германии компаний по производству строительной техники. Он отсидел в тюрьме, эмигрировал в США, где стал руководителем известного модельного агентства «Вильгельмина». У него начинали свою карьеру такие звезды, как Никки Минаж, Бейонсе и Уитни Хьюстон. В «Вильгельмине» работали и все три супруги Дональда Трампа. В 2020-м Хорст-Дитер решил отойти от дел. Уехал на виллу в Мексику, а два года назад познакомился с Алиной.

О девушке мало что известно, но, по словам Хорста-Дитера, она с ним вовсе не из-за денег.

— Это чушь собачья. Потому что Алина из очень богатой семьи и, по всей вероятности, имеет больше, чем я, — говорит Эш.

Весной 2024 года у пары родилась дочь Марселина, после чего Алина и Хорст-Дитер обвенчались. Миллионер говорит, что сейчас самый счастливый период в его жизни.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
3 минуты
Уверен, что она с ним не из-за денег. Само собой разумеется, просто красивый и симптичный - вот и влюбилась.
Гость
1 минута
Живет, наверное, и думает, ну когда же? Когда?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление