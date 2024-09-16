НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

штиль.

 764мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,14
EUR 101,28
История рыбинского маньяка
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Что не так со школьным питанием
Лучшие бизнес-идеи страны
Почему ярославцы не хотят работать
Куда съездить на выходных
Ярославна — о поездке в Европу
Когда наступит осень
Угадай предмет из СССР
Страна и мир обзор Красноярский край накрыло толстым слоем снега. Новости 16 сентября

Красноярский край накрыло толстым слоем снега. Новости 16 сентября

Что произошло за сутки

166
2 комментария

Несмотря на обильно выпавший снег, скоро в регион придет бабье лето

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 сентября.

Атаки ВСУ

Белгородская область подверглась массированному обстрелу. Ранены восемь жителей Белгорода, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате прямых попаданий загорелись частный дом и 15 автомобилей.

Также в областном центре повреждены четыре частных участка и газопровод. В поселке Дубовое посечены четыре авто.

Последствия обстрела

В Минобороны сообщили, что ВС России освободили Успеновку и Борки в Курской области. Власти региона начали эвакуацию жителей Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15 километрах от границы с Украиной. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

Нападение на школу

В Челябинске 13-летний подросток напал на школьников и учителя. Мальчик пришел на занятия с молотком, ножом и пневматическим пистолетом. Ранив преподавателя химии и троих детей, он попытался покончить с собой в туалете.

Учеников и педагога госпитализировали, некоторым пострадавшим потребовалась операция.

Вероятно, подросток мог ввязаться в опасную игру с убийствами и суицидом. Сейчас у него дома проходят обыски. Следователи изучают телефон и компьютеры. Самого нападавшего задержали. Он находится в полиции вместе с родителями. Его проверят на вменяемость.

Собрали в одном видео всю информацию о ЧП

Всё, что известно о школьнике, можете прочитать в этом материале.

Мощнейший тайфун

На Шанхай обрушился самый мощный тайфун за последние 75 лет. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление Китая. Максимальная сила ветра достигала 42 метров в секунду.

Последствия тайфуна

Аэропорты Шанхая, Пудун и Хунцяо, отменили все рейсы. В городе также приостановлено движение по всем скоростным автомагистралям, ограничено паромное сообщение с соседними островами и запрещен выход на набережную Вайтань.

Первый снег

В Красноярском крае выпал первый снег. Под толстым слоем снега оказались южные и центральные районы региона. Особенно тяжело приходится водителям: большинство едет на летней резине, видимость время от времени осложняет метель.

Трасса Кодинск — Богучаны покрыта снегом

Согласно данным Гидрометцентра России, уже завтра температура начнет подниматься, а к концу недели и вовсе потеплеет до +18 градусов.

Осудили вора в законе

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 52-летнего вора в законе Давида Чичибая (до 12 сентября 2013 года Давид Герлиани, а затем стал известен по прозвищу Дато Сван. — Прим. ред.). До этого он был заочно арестован — Чичибая поймали в Египте и выдали России. Гражданина Грузии обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательствах.

Кадры из зала суда

Давид получил такой статус, после того как в 2013 году женился на дочери вора в законе Вальтера Джеджея. В итоге Дато Сван стал «положенцем» и распространял «преступное влияние» на УФСИН по Москве, Санкт-Петеребургу, а также в Московской, Ульяновской, Ленинградской и Смоленской областях.

Также он попробовал обосноваться на Украине, затем в Грузии, а потом в Казахстане. Но отовсюду его выдворяли из-за проблем с документами, которые были фальшивыми. Подробнее о его деле рассказывают наши коллеги из MSK1.RU.

ПО ТЕМЕ
Атаки ВСУ Спецоперация на Украине Обстрел Белгородская область Школьник Нападение Молоток Челябинск Первый снег Красноярский край Вор в законе Суд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
16 сентября 2024, 19:43
в Новосибирской области пристав подарил женщине обувь чтобы она смогла дойти до суда где с неё требуют деньги по иску, своей обуви у женщины не было это показатель нашего процветания и стабильности или ещё нет?
Гость
16 сентября 2024, 19:48
Григорий и Константин вместе с великим вождём готовят ядерную зиму для предотвращения возможного нападения коварного НАТО, как говорится если думаешь что тебе угрожают надо бить первым Сосед по подъезду у меня что-то смотрит не ласково как мне кажется......
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление