Азию накрыл смертельный тайфун: дома разваливаются под ветром, улицы уходят под воду. Новости 8 сентября

Погодный апокалипсис во Вьетнаме Источник: KARAVAN / LIFE / T.me

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 сентября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили три беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей, сообщили в Минобороны. При атаке по селу Никольское Белгородского района пострадали двое детей. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, они находятся в тяжелом состоянии. Снаряд попал по жилому дому.

ВС РФ отразили пять атак на курском направлении: у населенных пунктов Малая Локня, Марьевка, Снагость и Черкасская Конопелька. Об этом заявили в Минобороны. В МЧС добавили, что спасателям удалось воссоединить с семьями уже 567 человек, эвакуированных из Курской области.

Смертоносный тайфун

Супертайфун «Яга», который в начале сентября бушевал у южного побережья Китая, направился в сторону Вьетнама. Скорость ветра усилилась до 50 метров в секунду. Из-за стихии во Вьетнаме погибли уже 14 человек, свыше 180 ранены, сообщает национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам.

Более всего пострадали столица Ханой, портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон, Халонг, а также близлежащие северные провинции Тхайбинь, Хоабинь и Хынгйен. В прибрежных районах пропали без вести 38 кораблей и рыбацких лодок.

Новые законы

В Госдуму внесут проект закона, который усложнит разводы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на автора проекта депутата Игоря Антропенко.

Согласно проекту, пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод, должны пройти консультации у семейного психолога. В пояснительной записке уточняется, что суд будет вправе принять меры к примирению супругов, дав им срок в пределах трех месяцев.

Также стало известно, что законопроект о дипфейках могут внести в Госдуму в осеннюю сессию. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Подробнее о проекте мы рассказывали в этом материале.

Умер Александр Масляков

Скончался телеведущий Александр Масляков. Об этом сообщили в пресс-службе КВН.

— Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами, — написано в сообщении.

По данным SHOT, причиной смерти ведущего стал рак легких. У него было неоперабельная опухоль. Уже полгода Александр Васильевич был в очень плохом состоянии, он с трудом разговаривал, было тяжело дышать.

Всю информацию о гибели легендарного ведущего мы собираем в онлайн-трансляции.

Уголовное дело против Моргенштерна*

Следователи возбудили уголовное дело против рэпера Алишера Моргенштерна* по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Информация об этом появилась в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Поводом стало то, что музыкант не ставил плашки в своем Telegram-канале и в видео на YouTube. В Следственном комитете сообщили, что рассматривают вопрос об объявлении его в розыск.

Адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин рассказал, что к ним пока не поступало никаких уведомлений от органов и оснований для объявления в розыск рэпера нет, так как он и не скрывается. Юрист также написал, что музыканта не выдадут России.

Фанаты рэпера также заметили, что после заведения уголовного дела он удалил все посты из своего Telegram-канала, на который подписаны больше 650 тысяч человек.