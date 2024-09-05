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Страна и мир «На пляже стоял запах фекалий»: туристка рассказала об отдыхе в Сочи за 250 тысяч рублей

«На пляже стоял запах фекалий»: туристка рассказала об отдыхе в Сочи за 250 тысяч рублей

Почти весь отпуск она болела ротавирусом

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8 комментариев

На пляже людей было немного, но сильно воняло

Жительница Москвы Юлия Шайдт провела августовский отпуск в Адлере, районе Сочи. Вместо долгожданного купания и солнечных ванн москвичка получила ротавирус. О беде на отдыхе женщина рассказала нашим коллегам из 93.RU. Первое, что семья заметила в Адлере — прорыв канализации недалеко от отеля.

— Были ужасные запахи. Чем ближе к морю, тем их больше. Там уже были ручьи. Когда мы пришли к морю вечером, оно было более-менее [чистым — Прим. ред.], но на пляже стоял запах фекалий, — жалуется Юлия.

На второй день отдыха туристы увидели в море мертвую рыбу, но всё же решили искупаться. Ночью у всей семьи появились симптомы ротавируса: сильная рвота и диарея.

Перед гостевым домом текла канализация

— Мы не глотали воду. Дети большие, 12 и 15 лет. Рты не открывали, но, скорее всего, заразились через нос… У нас поднялась температура, — рассказывает туристка.

Гостевой дом, в котором они поселились, находился рядом с трассой. Отдыхающих очень напрягал вой сирен скорой помощи. По словам Юлии, реанимобили постоянно заезжали на территорию гостиницы.

Вода в море была мутной

Москвичку удивили и сочинские цены. Шезлонги на Чкаловском пляже — 600 рублей. А на три пачки таблеток от ротавируса пришлось потратить 3000 рублей. На детские аттракционы за вечер ушло около 5000 рублей. Всего ушло, по данным наших коллег, в районе 250 тысяч рублей.

Когда у Юлии и ее сыновей прошли симптомы ротавируса, они пошли на пляж во второй раз. Вода была чистой, но вонь никуда не делась. После этого они больше не купались. Большую часть отдыха туристы провели в отеле, мучаясь от симптомов ротавируса.

Ранее сообщалось, что в Черном море обнаружены токсичные водоросли. Что о них говорят ученые — читайте в этом материале.

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Отзыв Адлер Сочи Ротавирус Отдых на море Пляж
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Комментарии
8
Гость
5 сентября 2024, 21:42
Здравствуйте, ехали бы в Абхазию там лучше, а лутче тем что нет движухи такой чем в Сочи и Адлере, но июнь,июль ,август, я поняла что ротавирус один народу много и не море виноват а народ, ездим в сентябре-октябре всё хорошо.
Гость
5 сентября 2024, 21:56
куда вы хоть едите!? жратва от пуза, норм пляж, хватит сочинять
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