«На пляже стоял запах фекалий»: туристка рассказала об отдыхе в Сочи за 250 тысяч рублей

На пляже людей было немного, но сильно воняло Источник: Юлия Шайдт











Жительница Москвы Юлия Шайдт провела августовский отпуск в Адлере, районе Сочи. Вместо долгожданного купания и солнечных ванн москвичка получила ротавирус. О беде на отдыхе женщина рассказала нашим коллегам из 93.RU. Первое, что семья заметила в Адлере — прорыв канализации недалеко от отеля.

— Были ужасные запахи. Чем ближе к морю, тем их больше. Там уже были ручьи. Когда мы пришли к морю вечером, оно было более-менее [чистым — Прим. ред.], но на пляже стоял запах фекалий, — жалуется Юлия.

На второй день отдыха туристы увидели в море мертвую рыбу, но всё же решили искупаться. Ночью у всей семьи появились симптомы ротавируса: сильная рвота и диарея.

Перед гостевым домом текла канализация Источник: Юлия Шайдт

— Мы не глотали воду. Дети большие, 12 и 15 лет. Рты не открывали, но, скорее всего, заразились через нос… У нас поднялась температура, — рассказывает туристка.

Гостевой дом, в котором они поселились, находился рядом с трассой. Отдыхающих очень напрягал вой сирен скорой помощи. По словам Юлии, реанимобили постоянно заезжали на территорию гостиницы.

Вода в море была мутной Источник: Юлия Шайдт











Москвичку удивили и сочинские цены. Шезлонги на Чкаловском пляже — 600 рублей. А на три пачки таблеток от ротавируса пришлось потратить 3000 рублей. На детские аттракционы за вечер ушло около 5000 рублей. Всего ушло, по данным наших коллег, в районе 250 тысяч рублей.

Когда у Юлии и ее сыновей прошли симптомы ротавируса, они пошли на пляж во второй раз. Вода была чистой, но вонь никуда не делась. После этого они больше не купались. Большую часть отдыха туристы провели в отеле, мучаясь от симптомов ротавируса.