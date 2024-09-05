В Черном море обнаружили токсичные водоросли. Что об этом говорят ученые

Раньше в Черном море подобных водорослей не встречали Источник: Екатерина Подымова / 93.RU











В Черном море нашли новый вид водорослей, который оказался очень токсичным. Их опасность для человека пока еще изучают. Об этом сообщили в Южном научном центре Российской академии наук 3 сентября.

Водоросли относятся к динофлагеллятам Источник: Ssc-ras.ru











Согласно исследованиям, необычный вид планктонных водорослей нашли в северо-восточной части моря. Ученые предположили, что их занесло с балластными водами из Мирового океана.

Балластная вода находится в корпусе корабля. Она хранится для обеспечения устойчивости и улучшения маневренности во время рейса, когда на судне нет достаточно тяжелого груза.

Водоросли раньше встречались только в водах Болгарии, Румынии, Турции и других стран. Последние 10 лет ученые стали замечать их в районе от Абхазии до Керченского пролива.