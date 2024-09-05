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Экология В Черном море обнаружили токсичные водоросли. Что об этом говорят ученые

В Черном море обнаружили токсичные водоросли. Что об этом говорят ученые

Скорее всего, их занесло из океана

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2 комментария

Раньше в Черном море подобных водорослей не встречали

В Черном море нашли новый вид водорослей, который оказался очень токсичным. Их опасность для человека пока еще изучают. Об этом сообщили в Южном научном центре Российской академии наук 3 сентября.

Водоросли относятся к динофлагеллятам

Согласно исследованиям, необычный вид планктонных водорослей нашли в северо-восточной части моря. Ученые предположили, что их занесло с балластными водами из Мирового океана.

Балластная вода находится в корпусе корабля. Она хранится для обеспечения устойчивости и улучшения маневренности во время рейса, когда на судне нет достаточно тяжелого груза.

Водоросли раньше встречались только в водах Болгарии, Румынии, Турции и других стран. Последние 10 лет ученые стали замечать их в районе от Абхазии до Керченского пролива.

— Возможность их акклиматизации, последствия для окружающей среды и здоровья человека требует дальнейшего изучения, — рассказывает кандидат биологических наук Ольга Ясакова

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Черное море Водоросли Ученые
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Комментарии
2
Гость
5 сентября 2024, 17:58
Ухаха! Обедайте в Новом Афоне У Ромы!)))))
Гость
5 сентября 2024, 19:42
Уж несколько веков на побережье Черного моря встречаются крайне ядовитые украинцы. Пора очистить от нечисти наше Черное море.
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