Российский врач просит президента Абхазии защитить его пожилых родителей, у которых «друзья» забирают дом

21 год Вячеслав спасает жизни людей, но, как спасти своих родителей, не знает Источник: предоставлено Вячеславом Инюткиным











Историю Вячеслава Инюткина — врача скорой помощи-реанимации, работавшего многие годы в Москве, а сейчас в Сочи, Городские порталы рассказывали. Коротко напомним: 10 лет назад Вячеслав помог вылечить серьезное заболевание у сына жителя абхазского села Лыхны Мизана Кобахия — Фарида. С тех пор между мужчинами завязалась, как считал Вячеслав, крепкая дружба.

— Весной 2021 года я перевез 75-летних родителей в Гагру, по состоянию здоровья, для чего они продали 2-комнатную квартиру и гараж в Подмосковье. Родители купили дом. Десять лет я дружил с Геннадием Кобахия (у него два имени — Мизан и Геннадий). Помогал ему, чем мог, лечил его сына, и вот его сын вырос. Когда мы нашли дом, Кобахия ввел нас в заблуждение, что купить на россиянина в Абхазии коммерческую недвижимость нельзя, и предложил оформить дом на его сына. Всё было хорошо. Родители сделали ремонт, вложив еще кучу денег. Казалось бы, живи и радуйся. Но радоваться не получается, — рассказывал Вячеслав.

Весной 2022 года сын друга пришел к родителям Вячеслава и попросил на один день документы на дом, якобы он баллотируется в депутаты и ему нужно подлинники предъявить в какие-то инстанции. Мама Вячеслава, наивно доверяя «друзьям» сына, дала ему папку со всеми документами, вплоть до расписки продавца. Больше документов на дом они не увидели. После этого жизнь пожилых людей превратилась в ад, утверждает Вячеслав. Их постоянно запугивали и требовали освободить дом, который они якобы заняли незаконно. Дошло и до угроз убийством, рассказывает Инюткин. Всё это записывалось на диктофон и снималось на видео. Абхазская прокуратура самоустранилась, хотя в МВД собрали все необходимые доказательства мошеннического плана бывших друзей доктора. Суд встал на сторону гражданина Абхазии. Еще предстоит апелляция, а потом пожилых родителей выкинут на улицу.

Российский доктор обратился за помощью к президенту Абхазии Асламу Бжания:

Видеообращение Вячеслав записал, чтобы рассказать о своей позиции, которую в Абхазии не слышат Источник: предоставлено Вячеславом Инюткиным

— Меня изумило полное отсутствие порядка и законов Республики Абхазии. Более 10 лет я дружил с людьми из села Лыхны. Наша дружба была достаточно тесной, мы очень часто виделись, встречались, когда я приезжал в отпуск в Абхазию, также люди, с которыми я подружился, бывали в Москве и гостили у меня. Они называли меня братом, я проникся действительно искренними дружескими чувствами к этим людям. Когда я переехал работать в Сочи, мои родители хотели быть поближе ко мне. Им тоже очень нравилась Абхазия. И когда встал выбор, где купить им жилье, братья-абхазы начали рассказывать, что очень хорошо будет, если мои родители купят недвижимость в Абхазии, а они как близкие друзья смогут за ними приглядывать, пока я спасаю людей, — пишет в своем обращении Вячеслав Инюткин. Он утверждает, что его бывшие друзья заняли у него 800 тысяч рублей и пообещали черед полгода отдать. Их доктор отложил на оплату ординатуры. По словам Вячеслава, когда через 1,5 года он попросил их вернуть, тогда всё и началось.

— Официально нам сказали обращаться в суд. Суд длился долго, мы предоставляли выписки, свидетелей, аудио- и видеозаписи, с которых всё ясно даже ребенку. Заявитель о выселении стариков, Фарид Кобахия, нанял 3 адвокатов, а сам в суд ни разу не явился. Продавец дома и ее сын, который лично получал от меня деньги, клялись, что они за правду и подтвердят, что дом купил я, в суд тоже не пришли. Разговоры с ними у меня записаны, были предоставлены суду, но не приобщены к делу. Я знаю, что не все абхазы такие, многие стараются нам помочь, но вот эта система поддержки мошенника на государственном уровне наводит на мысль, что в Абхазии очень много жулья и они чувствуют себя безнаказанными, — пишет Вячеслав президенту. Он просит главу государства вникнуть в ситуацию и привлечь к расследованию независимого от давления прокурора и судью. Он отмечает, что его родители работали всю жизнь и на старости лет остались без жилья.

— Старикам по 77 лет, 2 года слёз и отчаянья, суд 1-й инстанции решил в пользу Кобахия. После этого моя мама сказала, что дом мошенникам не достанется и они с отцом сгорят вместе с домом, но не отступят. Дошли до отчаянья, ведь всё-таки надеялись на помощь властей, имея кучу доказательств. Уважаемый Аслан Георгиевич, ведь в Абхазии есть честные люди, остановите этот беспредел! Дайте команду следственным органам, прокуратуре и суду рассмотреть все доказательства, разобраться в деле. Наш адвокат, очень уважаемая и профессиональная, поливается грязью в соцсетях за то, что защищает старых больных людей и правду. Называют предательницей за то, что у нее правда не зависит от национальности мошенника. Вмешайтесь, пожалуйста, ведь вы лицо своего народа, по вашим поступкам судит об Абхазии весь мир! — пишет врач.