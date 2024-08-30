Солнце, скидки и тишина: туристы и эксперты рассказали об отдыхе в Крыму осенью

Эксперты назвали плюсы и минусы отдыха в Крыму осенью Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











По данным экспертов, в сентябре и октябре курорты Черноморского побережья привлекают демократичным ценником и комфортным климатом. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, бархатный сезон в этом году продлится дольше обычного. Черное море еще долго будет радовать комфортной для купания водой.

Наши коллеги из МSK1.RU выяснили, сколько стоит отдых на Крымском полуострове и какие направления выбирать для отпуска в сентябре.

Отдых без детских криков

Кто раньше летал в Крым в сентябре и октябре, тому сложно забыть самолеты, заполненные мамочками с шумными малышами или орущими младенцами. Бархатный сезон обычно был временем дошколят, пенсионеров, а также тех туристов, кто ценил мягкую погоду, когда жары уж нет, а море еще теплое. Но с момента отмены авиасообщения традиционный состав туристов на полуострове изменился.

— Мамочек с маленькими детьми среди клиентов, бронирующих Крым на осень, мы не наблюдаем. Больше всего среди туристов, выбравших бархатный сезон, семейных пар без детей и отдыхающих «за сорок и выше», — рассказывает Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Пока старшая была маленькой, ездили в Крым каждый год, а теперь с сыном-дошкольником — только в Анапу. Одна еще бы решилась на Евпаторию, но с маленьким рисковать не могу», — рассуждения Алины из Москвы в туристическом телеграм-чате типичны для большинства родителей дошкольников.

«Я не говорю про безопасность, но даже в пробке на мосту простоять несколько часов с маленьким детьми очень трудно — не понимаю тех, кто везет их в Крым. Мы в Сочи: не страшно и самолет», — солидарна Инга из Нижнего Новгорода с большинством участниц «мамских блогов».

— Мы с нашими клиентами безопасность не обсуждаем: не мы ее гаранты. Но если туристический поток в Крым рекордно вырос в нынешнем году, а мы фиксируем плюс 40% в июне и плюс 50% в августе, то, значит, отдыхающих ситуация вокруг полуострова не пугает, — говорит Сергей Ромашкин. — И закономерность, когда увеличившийся летом туристический поток обязательно растет и в осенний бархатный сезон, в нынешнем году четко выражена — уже сейчас бронирование на сентябрь-октябрь выше в два раза, чем в прошлом году.

Вилла «Чайка» пятизвездочного отеля «Крымский бриз», расположенного в живописном южнобережном поселке Парковое, несмотря на солидный ценник, забронирована до середины осени Источник: Crimeabreez.com

Но состав туристов действительно изменился. Родители с дошкольниками перекочевали на курорты Краснодарского края, а Крым заполнили более возрастные отдыхающие, ориентированные на мягкий климат и возможность поправить здоровье. Санатории и пансионаты с программами лечения пользуются повышенным спросом. Это подчеркивает и министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий:

— В бархатный сезон и в целом в осенний период на первое место выходит запрос на оздоровление, климатотерапию, походы и прогулки по природным достопримечательностям. Санатории и пансионаты готовы встречать гостей лояльными ценами на отдых, дополнительными предложениями и акциями.

Вилла «Нимфея» — трехэтажный особняк в силе барокко в поселке Парковое забронирован до конца октября. Этот дворец построил украинский олигарх Ахметов после того, как приватизировал историческую усадьбу и парк, созданные в начале ХХ века промышленником Жуковским Источник: Crimeabreez.com

Действительно, практически каждый санаторий, пансионат или крупный отель предоставляет на сентябрь-октябрь различные программы лояльности, скидки до 30 процентов, бесплатное проживание и питание детей до 10 лет или бонусы в виде спа-процедур, трансфера или посещений сауны. Лишь бы турист из тысяч предложений выбрал именно это.

Крым «падает» в сентябре, а Сочи — только в октябре

Синоптики прогнозируют, что до конца октября Черное море будет аномально теплым — не ниже 24 градусов Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











— Более низкая стоимость отдыха — это, на мой взгляд, основной стимул туристического потока в бархатный сезон на Крымский полуостров, — считает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. — Цены за год выросли, и, если считать сентябрь к сентябрю, то в Крыму они поднялись в среднем на 10%, а в Краснодарском крае — на 15–16%, — рассказывает Сергей Ромашкин. — В сентябре и октябре стоимость отеля в Крыму будет минимум на 10 процентов ниже любого отеля Краснодарского края.

К тому же крымские отельеры начинают снижение цен на отдых уже в сентябре — от 5 до 35 процентов, в зависимости от побережья и уровня места размещения. Когда отельеры Анапы и Сочи готовы идти на существенные скидки — от 15 до 30% — только в октябре, сохраняя в сентябре практически летние цены.

Уровень цен на бархатный сезон Источник: Мария Романова / Городские порталы

— Несмотря на рост турпотока в Крым, Краснодарский край остается лидером по ожидаемому числу отдыхающих в бархатный сезон. На первом месте — Анапа, а Сочи — только на втором, — рассказывает Сергей Ромашкин. — Это связно с тем, что уровень цен в отелях двух курортных городов примерно одинаковый, но в Анапу большинство туристов добирается на собственном транспорте, тогда как в Сочи — самолетом. Средняя цена билета на перелет, например, из Москвы в Сочи и обратно в сентябре — 20–22 тысячи рублей, в октябре — 20–18 тысяч. Эти деньги нужно прибавить к расходам на каждого отдыхающего, тогда как путь на собственном автомобиле не так затратен. Вот и получается, что Анапа выигрывает у Сочи по цене, а значит, и по числу туристов.

На собственном автомобиле добирается до Крыма и 80% туристов, решивших провести на полуострове бархатный сезон. Большинство надеется, что основная масса отдыхающих уже схлынет и не придется стоять на Крымском мосту по 3–7 часов, как это было летом.

Сухопутный маршрут по новым территориям пока выбирают только 3–5 %отдыхающих — неизвестность пугает больше, чем воздушные тревоги и остановка движения на мосту. Хотя и здесь поток растет. Как завил вице-премьер Марат Хуснуллин, трафик по сухопутному маршруту на полуостров вырос в два раза — порядка 7 тысяч автомобилей в сутки.

Оставшиеся туристы сражаются за дефицитные железнодорожные билеты — перевозчик «Гранд-Сервис-Экспресс» не в состоянии справиться со всем потоком желающих, хотя заявил, что до конца сентября на полуостров будут курсировать 17 круглогодичных поездов и 2 прицепные группы, как и летом. Самые состоятельные туристы выбирают комбинированный маршрут: прилет в Сочи, а оттуда — автомобильное путешествие до места назначения.

Кстати, наряду с самыми бюджетными, большим спросом пользуются и самые дорогие варианты отдыха в Крыму. Например, все виллы от 600 000 рублей в сутки до 1 600 000 рублей в сутки забронированы до конца октября.

На Южном берегу давка будет еще больше

Пляжи севастопольского региона непривычно пустые — число туристов, выбирающих для отдыха этот регион, не превышает 5 процентов от общего потока. Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











— Побывали в Судаке и были в шоке: люди лежат друг на друге, в море, простите, не целебная вода, а даже страшно сказать что. А в это время в Орловке пять километров песчаного оборудованного пляжа практически пустые, — констатирует жительница Севастополя Лидия.

— После трагедии в Учкуевке на соседнем пляже в Любимовке пусто и очень мало туристов. Для тех, кто сдает жилье, огорчение, а для нас — возможность отдыхать на пустом пляже, — радуется Алена из Симферополя.

Четкая региональность отдыха — примета нынешнего сезона в Крыму. Отдыхающие стараются селиться в так называемой зеленой зоне — на Южном берегу, где не фиксировались воздушные атаки. От Судака до Фороса курортные поселки просто переполнены. Вдвое увеличилось число туристов в Алуште, аншлаг в Симеизе. Ялта, и так не пустовавшая, заполнена до предела — вечером на набережной не протолкнуться. Зато главная детская здравница — Евпатория — не загружена, как обычно, под завязку, а после начала школьных занятий и опустеет еще больше. Как и весь западный берег Крыма, где нередки воздушные тревоги. Зато в Феодосии и окрестностях очень много отдыхающих, осваивают туристы и пляжи Керченского полуострова.

— Региональность в бархатный сезон будет выражена еще больше, ведь тут к соображениям безопасности добавляются климатические условия, — говорит Сергей Ромашкин. — Осенью концентрация туристов на Южном берегу даже выше, чем летом: здесь расположены отели с максимально развитой инфраструктурой, а главное — температура выше на 3–4 градуса, чем в других районах полуострова.

Синоптики в этом году предрекают любителям бархатного сезона уникальные условия: аномально жаркое лето сменится аномально теплой осенью. По словам Романа Вильфанда, в сентябре и октябре на Черноморском побережье температура будет выше климатической нормы на 3–4 градуса, а температура морской воды до середины октября не опустится ниже 24 градусов тепла.

Топ-10 самых позорных привычек на отдыхе

Телеграм-канал «МСБ» опросил более чем 23 000 человек в туристических чатах и сообществах, чтобы выяснить, какое поведение соотечественников больше всего осуждают отдыхающие в Крыму и на Кубани:

1. Ходить со своей колонкой и громко слушать музыку (в парках, на пляжах, на улицах курортов).

2. Мусорить на пляжах или набережных, тропах и т. д.

3. Приходить на пляж с целлюлитом и не прятаться от людей, а выставлять телеса напоказ.

4. Пользоваться общественными кабинами для переодевания и туалетами без уважения к санитарным нормам (оставлять там прокладки, окурки и т. д.).

5. Грузить других своими правилами жизни (например вегетарианством, ЗОЖ, необходимостью скорее рожать детей, заводить или не заводить домашних животных, бегать или ходить и т. д.).

6. Занимать заранее свободные бесплатные шезлонги.

7. Садиться в мокрых купальниках и плавках на сидения в общественном транспорте.

8. Мочиться в море или публично шутить об этом.

9. Агрессивно вести себя выпившим.

10. Не следить за кричащими или мешающими другим туристам детьми в отеле, на пляжах.